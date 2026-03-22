विस्टाडोम ट्रेन से लें इंडिया के खूबसूरत नजारों का मजा, किराए से लेकर जानें जरूरी बातें
Vistadome Train: भारत में प्रकृति के ऐसे सुंदर-सुंदर नजारे हैं। जिन्हें देखने के लिए शायद एक जिंदगी भी कम पड़ जाए। मुंबई, गोवा, नॉर्थईस्ट और फिर साउथ में नदी, झरने और घाटियों के सुंदर नजारें हैं। इन्हीं नजारों को देखन के लिए चलती है विस्टाडोम ट्रेन, जानें इसकी खासियत।
भारत में ऐसे सुंदर नजारे हैं, जिन्हें देखने में ही आपकी आधी जिंदगी बीत जाएगी। और, इन सुंदर नजारों को एक्सपीरिएंस करने के तरीके भी अलग-अलग हों तो रास्तों की खूबसूरती बढ़ जाती है। भारतीय रेलवे इन नजारों को देखने के लिए कई स्पेशल लक्जरी ट्रेनों को चलाता है। इसी में से एक है विस्टाडोम ट्रेन। जिसमे बैठकर सफर करने की फीलिंग बिल्कुल अलग है। इमैजिन करें कि ट्रेन में बैठकर आप पूरे 180 डिग्री पर नेचर के नजारे ले रहे हैं। ट्रैवल इंफ्लूएंसर ने विस्टाडोम ट्रेन में बैठने का एक्सपीरिएंस इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।
विस्टाडोम ट्रेन की खासियत
राधिका ने ट्रेन में बैठने का एक्सपीरिएंस शेयर किया है। वैसे तो विस्टाडोम ट्रेन इंडिया के कई हिस्सों में चलती हैं। ट्रैवल इंफ्लूएंसर ने मुंबई से लोनावला के लिए चलने वाली विस्टाडोम ट्रेन की जर्नी को शेयर किया है। जिसके टिकट का प्राइज 700 रुपये है। वहीं इस ट्रेन में ये सारी खासियत है।
- कंफर्टेबल 180 डिग्री घूमने वाली चेयर सीटें
- ट्रांसपैरेंट कांच की बनी छतें
- साफ-सुथरे कोच
- पैनारोमिक व्यू के लिए बड़ी खिड़कियां
- कैटरिंग सर्विसेज
- और साथ में वाईफाई की सुविधा
ट्रेन के कोच में बनी कांच की छत और चौड़ी खिड़कियों से नजारे और भी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। मुंबई-गोवा रूट पर वैली, रिवर और वॉटरफॉल के सुंदर नजारे हैं, जिसे देखने का मजा इस ट्रेन से देखने पर बढ़ जाता है।
किन एरिया में चलती है विस्टाडोम ट्रेन
वेस्टर्न एंड कोंकण एरिया
यहां पर मुंबई-मडगांव जन शताब्दी
मुंबई -पुणे डेक्कन क्वीन इंटरसिटी एक्सप्रेस
ईस्टर्न एंड नॉर्थइस्टर्न इंडिया
न्यू जलपाइगुड़ी-अलीपुरदौर
गुवाहाटी-बदरपुर
तिनसुकिया-नहारलागुन
जलपाइगुड़ी-दार्जिलिंग टॉय ट्रेन
इन सारे रूट्स पूरी तरह से सुंदर नेचर के नजारों से भरें हैं। जिन्हें देखने के लिए ये खास विस्टाडोम ट्रेने चलाई गई हैं।
हिल एंड हेरिटेज रेल रूट
कालका-शिमला (हिम दर्शन एक्सप्रेस)
अराकू-विशाखापत्तनम
माथेरन हिल रेलवे
नीलगिरि माउंटेन रेलवे
और भी सुंदर नजारों को देखने के लिए चलती है ट्रेन
अहमदाबाद से केवडिया
विशाखापत्तनम से किरांदुल एक्सप्रेस
बुड़गाम से बनिहाल ( जम्मू-कश्मीर विस्टाडोम स्पेशल)
विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन यूपी
कैसे बुक करें
विस्टाडोम ट्रेन को बुक करने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाएं ट्रेन की बुकिंग करें। ट्रेन की बुकिंग के समय कोच टाइप जैसे ईवी (EC) यानि एक्जीक्यूटिव विस्टाडोम और वीएस (VS) यानी विस्टाडोम नॉन एसी देखकर बजट के हिसाब से बुक करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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