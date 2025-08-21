फ्लाइट की तरह ट्रेन में भी अब चेक होगा आपके बैग का वजन, जानें क्या है रेलवे का नया नियम

Indian Railway New Luggage Rule: इंडियन रेलवे के नॉर्थ सेंट्रल जोन में नया नियम लागू करने का प्लान किया है। जिसमे मेजर रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट के जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाकर बैग का वजन चेक किया जाएगा। तय वजन से ज्यादा होने पर एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा।

इंडियन रेलवे ने नया नियम सख्ती के साथ लागू करने का प्लान बना लिया है। जिसमे प्लेटफार्म पर एंट्री के पहले ही आपके सामान का वजन चेक किया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे फ्लाइट में हर पैसेंजर के लिए बैग का वजन चेक किया जाता है और ज्यादा वजन होने पर उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। रेलवे ने देश के बड़े स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है। जिसमे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन पर लागू किया जाएगा। खासतौर पर प्रयागराज जंक्शन इसमे मुख्य रूप से शामिल है।

दरअसल, रेलने ने यात्रियों के लिए नया नियम सख्ती से लागू करने का प्लान बना लिया है। जिसमे इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए उनके सामान का वजन चेक किया जाएगा। ये स्कीम नॉर्थ इंडिया के मुख्य रेलवे स्टेशन पर लागू किया जाएगा। अगर पैसेंजर के सामान का वजन तय सीमा से ज्यादा है तो उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। दरअसल, ट्रेन में काफी सारे लोग बहुत ज्यादा बैग और सामान लेकर चढ़ जाते हैं। जिसे रखने के लिए बोगियों में पर्याप्त जगह नहीं होती और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पैसेंजर की इन्हीं परेशानी को देखते हुए ये स्कीम लागू की गई है।

मेजर स्टेशनों पर लागू होगा ये नियम रेलवे का ये नया लगेज नियम एनसीआर के मेजर स्टेशन जैसे प्रयागाज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टुंडला, अलीगढ़ जंक्शन और इटावा में लागू होगा। जिसमे यात्रियों की बोगी के क्लास के हिसाब से बैग का वजन तय होगा।

-एसी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में पैसेंजर 70 किलो वजन का बैग ले जा सकेंगे।

-वहीं एसी के सेकेंड क्लास टिकट पर सामान का वजन 50 किलो तय किया गया है।

-एसी थर्ड क्लास और स्लीपर पैसेंजर के लिए 40 किलो वजन का सामान अलाउ किया गया है।

-जनरल क्लास पैसेंजर 35 किलो का सामान लेकर ट्रेन पर चल सकते हैं।