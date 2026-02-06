Hindustan Hindi News
भारत से कतर ट्रिप: कम समय में शानदार इंटरनेशनल वेकेशन! क्या देखें, कहां जाएं?

भारत से कतर ट्रिप: कम समय में शानदार इंटरनेशनल वेकेशन! क्या देखें, कहां जाएं?

संक्षेप:

भारत से कुछ ही घंटों की उड़ान में पहुंचा जा सकता है यह खाड़ी देश, जहां लग्जरी, रेगिस्तान का रोमांच, आधुनिक शहर और पारंपरिक अरब संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है।

Feb 06, 2026 11:04 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Qatar तेजी से भारतीय ट्रैवलर्स के बीच एक पसंदीदा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन रहा है। लग्जरी, मॉडर्न आर्किटेक्चर, रेगिस्तान का रोमांच और समृद्ध अरब संस्कृति - सब कुछ एक ही जगह देखने को मिलता है। भारत से कतर की फ्लाइट भी आसान और शॉर्ट है जिससे यह शॉर्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए परफेक्ट बनता है। यहां खूबसूरत म्यूजियम, ट्रेडिशनल मार्केट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज - all in one - मिलते हैं।

दोहा: कतर की धड़कन

कतर की राजधानी दोहा आधुनिकता और परंपरा का बेहतरीन मिश्रण है। यहां की स्काईलाइन, साफ-सुथरी सड़कें और समुद्र किनारे बना कॉर्निश पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। Museum of Islamic Art में इस्लामिक इतिहास की झलक मिलती है, वहीं Katara Cultural Village में आर्ट, म्यूजिक और थिएटर का अनुभव मिलता है।

सूक वाकिफ: परंपरा का बाजार

अगर आप लोकल कल्चर को करीब से देखना चाहते हैं, तो सूक वाकिफ जरूर जाएं। यहां पारंपरिक कपड़े, मसाले, परफ्यूम, हैंडीक्राफ्ट और अरबी कैफे मिलते हैं। शाम के समय यहां की रौनक देखने लायक होती है।

डेजर्ट सफारी और इनलैंड सी

कतर की पहचान उसका रेगिस्तान है। डेजर्ट सफारी के दौरान ड्यून बैशिंग, ऊंट की सवारी और सैंडबोर्डिंग का मजा लिया जा सकता है। इनलैंड सी (खोर अल अदीद) दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से है जहां रेगिस्तान सीधे समुद्र से मिलता है।

लुसैल सिटी और द पर्ल

लुसैल कतर का फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट है, जहां आधुनिक आर्किटेक्चर और लग्जरी लाइफस्टाइल देखने को मिलती है। वहीं द पर्ल-कतर शॉपिंग, मरीना और कैफे के लिए मशहूर है।

कटारा बीच और सांस्कृतिक केंद्र

बीच के साथ-साथ थिएटर, आर्ट गैलरी और फेस्टिवल्स- यह जगह कल्चर और रिलैक्सेशन दोनों के लिए परफेक्ट है।

वीजा और ट्रैवल टिप्स

  • फ्लाइट्स: 3.5–4.5 घंटे (दिल्ली, मुंबई और कोच्चि से डायरेक्ट फ्लाइट्स)
  • वीजा: भारतीय नागरिकों को कतर में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। (valid passport + hotel booking जरूरी)
  • किस समय जाना सबसे बेस्ट: नवंबर से मार्च के बीच का समय यहां घूमने के लिए आदर्श माना जाता है।
  • करेंसी: कतरी रियाल (QAR)

फूड और कल्चर

यहां इंडियन फूड आसानी से मिल जाता है। साथ ही शावरमा, हमस,माचबूस और लुकैमात जैसी लोकल डिशेज जरूर ट्राई करें।

