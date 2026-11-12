भारत से कुछ घंटों की दूरी पर है विदेश का ये खूबसूरत आइलैंड, 1 लाख में पूरी होगी फॉरेन ट्रिप!
विदेश यात्रा का सपना देख रहे हैं और बजट ज्यादा नहीं है, तो भारत से कुछ घंटों की दूरी पर बसा खूबसूरत विदेशी आइलैंड घूम आइये। आपकी विदेश यात्रा 1 लाख रुपये के अंदर हो जाएगी। चलिए पूरी जानकारी देते हैं।
विदेश यात्रा का सपना हर कोई देखता है लेकिन कभी दूरी तो कभी बजट बीच में आ जाता है। विदेश ट्रिप प्लान करते समय लोग सबसे पहले वीजा और पूरा खर्चा जोड़ते हैं और उसके बाद प्लान कैंसिल हो जाता है। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, तो हम आपको एक खूबसूरत जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आप 50 हजार रुपये में ट्रिप पूरी कर सकते हैं। विदेश का खूबसूरत आइलैंड है, जहां पहुंचने के लिए कुछ ही घंटे लगते हैं और वहां पर भारत के 100 रुपये हजारों के बराबर हैं। तो आइये इस जगह के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।
कौन सी है ये खूबसूरत जगह
हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वह वियतनाम का सुंदर आईलैंड है, जिसका नाम है फू क्वोक (Phu Quoc)। वियतनाम का एक बेहद खूबसूरत ट्रॉपिकल आइलैंड (द्वीप) है। इसे वियतनाम का एक फेमस बीच डेस्टिनेशन माना जाता है। यह थाईलैंड की खाड़ी में स्थित है और अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों, नीले पानी, लग्जरी रिसॉर्ट्स और खूबसूरत सनसेट के लिए जाना जाता है।
भारत के 100 रुपये यहां पर हैं हजारों में
ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर कैजल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया और बताया कि भारत के 100 रुपये यहां के 27 हजार रुपये के बराबर है। भारतीयों के लिए वियतनाम वीजा फ्री भी है, तो उस हिसाब से आपको सिर्फ वैलिड पासपोर्ट की जरूरत है। आपको वीजा फीस नहीं देनी होगी।
फू क्वोक में क्या खास है?
- खूबसूरत समुद्र तट: यहां के साओ बीच (Sao Beach) और लॉन्ग बीच (Long Beach) अपनी सफेद रेत और नीले पानी के लिए मशहूर हैं।
- समुद्र के ऊपर केबल कार का सफर: यहां स्थित ऑन थॉम (Hon Thom) केबल कार दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल कारों में से एक है। इसका सफर बेहद यादगार होता है।
- सनसेट का खूबसूरत नजारा: फू क्वोक में सनसेट का नजारा बेहद सुंदर होता है। शाम के समय समुद्र किनारे बिताए गए पल आपकी ट्रिप को खास बना सकते हैं।
- मनोरंजन के लिए: यहां विनवंडर्स (VinWonders) थीम पार्क और ग्रैंड वर्ल्ड (Grand World) जैसी जगहें भी मौजूद हैं, जहां घूमने और मनोरंजन के कई ऑप्शन हैं।
- स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग: समुद्र के भीतर की खूबसूरत दुनिया को करीब से देखने के लिए यहां स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का मजा भी ले सकते हैं।
भारत से कितने घंटे की है दूरी?
भारत से वियतनाम के फू क्वोक जाने के लिए आपको करीब 8-9 घंटे की फ्लाइट यात्रा करनी होगी। दिल्ली, बेंगलुरू और मुंबई से करीब 8-9 घंटे का सफर है। इसका टिकट आने-जाने का 30 हजार तक में हो सकता है। ये प्राइस आपके फ्लाइट सेलेक्शन और टाइमिंग पर भी डिपेंड करेगा।
कितना हो सकता है खर्चा?
वियतनाम के फू क्वोक जाने-आने और घूमने में वहां की करेंसी के हिसाब से 50 हजार रुपये तक लग सकते हैं। हालांकि, ये बजट ऊपर नीचे हो सकता है और आपके ट्रिप प्लानिंग के ऊपर भी निर्भर करेगा। अगर आप 1 लाख के अंदर विदेश यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये जगह सबसे परफेक्ट है। यहां पर आपको एडवेंचर के साथ कई चीजें देखने को मिलेंगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू