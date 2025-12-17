Hindustan Hindi News
भारत के इस शहर को कहा जाता है 'सिटी ऑफ डेस्टिनी', यहां पर मिलेगा ग्लास स्काईवॉक, सबमरीन म्यूजियम देखने का मजा

संक्षेप:

भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में ऐसा खूबसूरत शहर है, जहां पर लोग कम ही घूमने जाते हैं। इस शहर में ग्लास स्काईवॉक ब्रिज, बीच, पहाड़, हरियाली आपको सबकुछ मिलेगा। चलिए बताते हैं हम किस शहर की तारीफ कर रहे हैं। 

Dec 17, 2025 02:10 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
भारत में कई राज्य हैं और उनमें तमाम शहर बसे हुए हैं। हर शहर अपनी अलग सभ्यता और कहानी को कहता है। भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है राज्य आंध्र प्रदेश। इस प्रदेश की राजधानी है अमरावती। कम ही लोग यहां पर घूमने का प्लान बनाते होंगे, ज्यादातर लोग हिमाचल, उत्तराखंड जैसी जगहों को ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानते हैं। आंध्र प्रदेश का खूबसूरत शहर है विशाखापट्टनम, कम ही लोग इस शहर में घूमने गए होंगे। इस एक शहर में काफी कुछ है, जो आपको पूरे भारत में कही नहीं मिलेगा। यहां पर बीच की मस्ती भी मिलेगी और पहाड़ों वाला सुकून भी। इसके अलावा यहां पर सबसे लंबा ग्लास स्काईवॉक का अनुभव भी मिलेगा। चलिए बताते हैं विशाखापट्टनम क्यों है इतना खास।

विशाखापट्टनम

विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी और विजाग भी कहा जाता है। गर्मी के मौसम में विशाखापट्टनम में ठंड का माहौल रहता है, ऐसे में कई लोग वहां घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। विशाखापट्टनम में नया ग्लास स्काईवॉक खुल चुका है, जिसके ऊपर खड़े होकर नीचे बहता हुआ समुद्र देखना अलग ही फील देगा। अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता है और एडवेंचर लविंग पर्सन हैं, तो ये जगह आपके लिए ही है।

सबमरीन म्यूजियम

विशाखापट्टनम के आरके बीच पर बना है सबमरीन म्यूजियम, जिसे देखने के लिए लोग दूर से आते हैं। यहां पर आप नौसेना के जीवन, सैनिकों, युद्ध के इतिहास को करीब से देख सकते हैं। इस म्यूजियम में जाने का किराया लगता है और यहां पर बच्चों का टिकट नहीं लगता।

Visakhapatnam

फेमस जगहें

विशाखापट्टनम में डॉल्फिन हिल, यारदा बीच, रुशिकोंडा बीच, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, कटिकी, लाम्बासिंगी, नरसिम्हा मंदिर जैसी खूबसूरत जगहों पर आप घूम सकते हैं। इन सभी जगहों पर आपको पानी, पहाड़, हरियाली, शांति, सुकून मिलेगा। सिर्फ यही नहीं विशाखापट्टनम का लाइट हाउस भी काफी मशहूर है, जो शाम के समय ही खुलता है।

कैसे जाएं

विशाखापट्टनम जाने के लिए आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से सीधी फ्लाइट ले सकते हैं। फिर वहां से लोकल बस या टैक्सी का साधन आसानी से मिल जाता है। यहां की मुख्य भाषा तेलुगू है लेकिन हिंदी-इंग्लिश की जानकारी भी लोगों को है। अगर आप 3-4 दिन का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो विशाखापट्टनम में घूमने-रहने का कुल खर्चा 15000 रुपये तक हो सकता है।

