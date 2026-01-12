देहरादून के पास बसे इस सुंदर हिल स्टेशन पर नहीं जा सकते विदेशी टूरिस्ट, भारतीयों को भी मानने पड़ेंगे ये नियम!

संक्षेप: भारत के सुंदर राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 3 घंटे की दूरी पर बसा है खूबसूरत हिल स्टेशन। इस हिल स्टेशन पर सिर्फ भारतीय घूमने जा सकते हैं, यहां पर विदेशी पर्यटकों का जाना मना है। चलिए इस हिल स्टेशन के बारे में जानते हैं।

भारत बड़ा खूबसूरत देश है, जहां पर देखने और घूमने के लिए काफी कुछ है। भारत में ऐसे कई हिल स्टेशन मौजूद हैं, जो अपनी सुंदरता, शांति, सुकून और ऐतिहासिक वजहों के कारण मशहूर है। भारत का खूबसूरत राज्य उत्तराखंड अपने अंदर कई खूबसूरत हिल स्टेशनों को समेटे हुए हैं, जहां लोग छुट्टियां मनाने पहुंचते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 3 घंटे की दूरी पर एक सुंदर हिल स्टेशन बसा हुआ है, जहां कई भारतीय घूमने जाते हैं लेकिन इस हिल स्टेशन पर विदेशी पर्यटकों का आना मना है और खासतौर पर रात में रुकना तो अपराध माना जाता है। चलिए बताते हैं ये हिल स्टेशन कौन सा है और क्यों यहां पर विदेशियों का आना मना है।

कौन सा हिल स्टेशन हम जिस सुंदर हिल स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है चकराता। जी हां, चकराता का नाम आपने खूब सुना होगा। देहरादून शहर में बसा एक छोटा सा नगर है चकराता। शहर से इसकी दूरी करीब 295 किमी है और कार से जाने में 3 घंटे का समय लगता है। चकराता घूमने जाने के लिए आपको देहरादून तक जाना होगा और उसके बाद आप वहां से कैब या टैक्सी बुक करके पहुंच सकते हैं।

क्यों विदेशी पर्यटक हैं बैन चकराता एक कैंटोनमेंट एरिया है, जहां पर कई आर्मी कैंप और सेनाओं के ठिकाने बने हुए हैं। चकराता काफी ऊंचाई पर बसा है और यहां पर कई खुफिया एजेंसियां भी हैं। खास बात ये भी है कि चकराता भारत-चीन सीमा के करीब में भी है, इसलिए जगह की सुरक्षा को देखते हुए यहां पर विदेशी पर्यटकों का आना मना है। चकराता में एंट्री करते समय सभी पर्यटकों की आईडी प्रूफ चेक की जाती है और किसी भी तरह का शक होने पर सैनिक उन्हें वही रोक सकते हैं। चकराता में कई जगहों पर आर्मी के बैरिकेडिंग लगे हुए हैं। यहां पर कोई भी विदेशी पर्यटक सिर्फ तभी एंट्री ले सकता है, जब उसके पास गृह मंत्रालय की अनुमति हो। लेकिन किसी भी विदेशी टूरिस्ट को चकराता में रात गुजारने की परमिशन नहीं दी जाती है।

भारतीयों के लिए भी नियम चकराता में कई जगहों पर आपको बोर्ड पर लिखा मिलेगा कि यहां पर फोटो-वीडियो बनाना मना है। अगर आप इस आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो सेना के अधिकारी आपको शक की नजर से देख सकते हैं। आपकी आईडी प्रूफ की जांच हो सकती है और पूछताछ भी की जा सकती है। आर्मी कैंप और एरिया होने की वजह से किसी भी तरह की फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से वह लीक हो सकती है और दुश्मन देश के हाथ लग सकती है। इस वजह से चकराता में कई नियम-कानून बनाए गए हैं, जिन्हें वहां जाने वाले लोग फॉलो करते हैं।

ट्रैवल टिप्स चकराता में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं लेकिन रात में यहां सड़कों पर घूमना मना है। साथ ही यहां पर रिजॉर्ट और होटल काफी कम है, ऐसे में आप पहले से बुकिंग करके ही ट्रैवल पर निकलें। यहां की सड़कें काफी घुमावदार है, इन पर रात में कार से चलना काफी रिस्की हो सकता है। चकराता पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है।