भारत की 5 सबसे रहस्यमयी जगहें, जहां की कहानियां आज भी रौंगटे खड़े कर देती हैं!

भारत का इतिहास और संस्कृति बहुत पुरानी है। यहां घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां से एक अपना इतिहास भी जुड़ा हुआ है। हमारा देश प्रकृति का भी खूब धनी है। पहाड़, नदी, झरने और कई प्राकृतिक अजूबे यहां मौजूद हैं। साथ ही ऐसी रहस्यमयी जगहें भी कम नहीं हैं, जहां की कहानियां आज भी लोगों के रौंगटे खड़े कर देती है। कहीं के पुराने किले तो कहीं के तालाब से जुड़े कई रहस्य हैं, जो आज भी अनसुलझे हुए हैं और वैज्ञानिक भी इनकी तह तक नहीं पहुंच पाएं हैं। आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में, जो आपको हैरान कर देंगी।

भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला देश की सबसे चर्चित रहस्यमयी जगहों में से एक है। लोगों का कहना है कि यहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यह भी माना जाता है कि बहुत समय पहले एक तांत्रिक ने इस किले को श्राप दिया था। कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण यह जगह सुनसान और डरावना बन गया। सरकार ने भी यहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना मना कर रखा है। इसके बावजूद ये किला पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण है।

शनिवारवाड़ा किला पुणे, महाराष्ट्र में स्थित शनिवारवाड़ा किला भी भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। इतिहास के अनुसार, 1773 में यहां पेशवा नारायण राव की हत्या हुई थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा आज भी किले में भटकती है। कहा जाता है कि रात में यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, खासकर अमावस्या की रात को। इस किले के नाम पर कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं।

जतिंगा गांव, असम असम का जतिंगा गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ एक अनोखी घटना के कारण जाना जाता है। हर साल मानसून खत्म होने के समय यहां शाम होते ही कई पक्षी अचानक मरने लगते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोहरे और धुंध के कारण पक्षी रास्ता भटककर पेड़ों से टकरा जाते हैं। लेकिन स्थानीय लोग इसे रहस्यमयी मानते हैं। इस घटना को आज तक कोई पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है।

रूपकुंड तालाब उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में स्थित रूपकुंड तालाब को "कंकाल झील" भी कहा जाता है। जब यहां बर्फ पिघलती है तो तालाब में कई मानव कंकाल दिखाई देते हैं। 1942 में पहली बार इन कंकालों की खोज हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये करीब 1200 साल पुराने हैं। एक लोककथा के अनुसार ये कंकाल एक राजा, उसकी रानी और उनके साथियों के हैं, जो यात्रा के दौरान तूफान में फंस गए थे। इस तालाब का रहस्य आज भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है।