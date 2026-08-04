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15 अगस्त पर परिवार संग घूम आएं दिल्ली की ये 5 ऐतिहासिक जगहें, देशभक्ति से भर जाएगा दिल

By Deepali Srivastava
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15 अगस्त के दिन परिवार के साथ देशभक्ति के जश्न में शामिल होना चाहते हैं, तो दिल्ली की 5 खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए आपको इन जगहों के बारे में बताते हैं।

top 5 Places to visit on 15 august in Delhi NCR
15 अगस्त पर दिल्ली की इन 5 जगहों पर जरूर जाएं

Independence Day 2026: 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस दिवस मनाता है और देशभक्ति के रंग में डूब जाता है। इस खास दिन पर प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देशवासियों को आजादी का संदेश देते हैं। अगर आप भी देशभक्ति के खूबसूरत रंगों में सराबोर होना और आजादी के इस पर्व को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो दिल्ली की 5 खूबसूरत जगहों पर जरूर घूमने जाएं। इन जगहों पर बच्चों से लेकर बड़ों तक को अच्छा लगेगा और आपकी फैमिली आउटिंग भी हो जाएगी। तो चलिए बताते हैं 15 अगस्त पर आप दिल्ली में किन जगहों पर घूमने जा सकते हैं।

1. लाल किला

हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के खास मौके पर लाल किला सजाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और शानदार परेड होगी। अगर आप भव्य परेड देखना चाहते हैं, तो लाल किला जाएं। लाल किला देश की सबसे ऐतिहासिक धरोहर है और स्वतंत्रता दिवस के लिए सबसे खास भी। सबसे पहले यही पर तिरंगा फहराया गया था। लाल किला जाने के लिए आपको मेट्रो या फिर कैब आसानी से मिल जाएगी। परेड देखने के लिए आप पहले से रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं।

2. इंडिया गेट

देश के वीर जवानों की याद में इंडिया गेट बनवाया गया था। 15 अगस्त पर इंडिया गेट देखने जाएं, यहां पर भी कई लोग प्रोग्राम करते या फिर करवाते हैं। रात में इंडिया गेट की खूबसूरती देखने लायक होती है, ये तिरंगे की लाइटों से जगमगाता है और बेहद आकर्षक दिखता है।

3. राजघाट

अगर आप भीड़-भाड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो राजघाट भी जा सकते हैं। कई लोग स्वतंत्रता दिवस के दिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देते हैं। जो लोग शांति पसंद करते हैं, उनके लिए ये जगह परफेक्ट हो सकती है। स्वतंत्रता दिवस पर यहां विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

4. नेशनल वॉर मेमोरियल

15 अगस्त के खास दिन पर अगर आप बच्चों को भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को दिखाना चाहते हैं, तो नेशनल वॉर मेमोरियल लेकर जाएं। यहां पर मौजूद देश के वीर सैनिकों के सम्मान में बनाए गए स्मारक और उनकी गाथाएं हर भारतीय को गर्व से भर देती हैं। यहां पर आपको अमर चक्र, शहीदों के नाम अंकित स्मारक, भारतीय सेना के वीरता की कहानियां मिलेंगी।

5. कनॉट प्लेस

परिवार के साथ आप आजादी का जश्न देखने दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस भी जा सकते हैं। सीपी पार्क में युवा कई तरह के प्रोग्राम करते हैं और डांस-म्यूजिक भी देखने को मिलेगा। यहां के कार्यक्रम आपको देशभक्ति के जोश से भर देंगे। खास बात ये है कि यहां जाने के लिए आपको कोई टिकट नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा वहां पर आस-पास मार्केट भी घूम सकते हैं।

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ट्रैवल टिप्स करें फॉलो

-सुबह घर से थोड़ा जल्दी निकलें ताकि भीड़ से बच सकें।

-मेट्रो रूट पहले से पता कर लें। कुछ रूट्स बंद या डायवर्ट हो सकते हैं।

-पहचान पत्र साथ रखें।

-साथ में पानी और हल्के स्नैक्स रखें

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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