Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में देखना है कार्यक्रम? जानें कैसे बुक करें टिकट

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में जानिए कि आप कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में प्रधान मंत्री झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए कई लोग उत्सुक रहते हैं, हालांकि, बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि वह इस कार्यक्रम में कैसे शामिल हों। अगर आप स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम देखने के लिए लाल किला जाना चाहते हैं तो यहां जानिए कैसे बुक करें टिकट।

ऑनलाइन और ऑफलाइल कैसे बुक करें टिकट दिल्ली के लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 13 अगस्त से आप रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट aamantran.mod.gov.in या e-invitations.mod.gov.inपर जाकर आसानी से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि, ऑफलाइन टिकट 10 से 12 अगस्त के बीच दिल्ली के चुनिंदा सरकारी भवनों और विशेष काउंटरों से की जा सकती है। इसे बुक करने के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट जैसे फोटो पहचान पत्र दिखाने होंगे। टिकट की कीमत 20 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये है, जो नकद या डिजिटल पे कर सकते हैं। यहां पर आपको जो टिकट मिलेगा उसे संभाल कर रखें, क्योंकि इसे एंट्री के समय आपको चेक करवाना होगा।

ऑनलाइन टिकट बुकिंग के स्टेप्स 1) ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2) फिर स्वतंत्रता दिवस 2025 टिकट बुकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

3) अब अपना नाम, मोबाइल नंबर और कितनी टिकट चाहिए उसकी डिटेल भरें।

4) एक वैध पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट) अपलोड करें।

5) टिकट टाइप चुनें- 20 रुपये (जनरल), 100 रुपये (स्टैंडर्ड), या 500 रुपये (प्रीमियम)।

6) डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI का इस्तेमाल करके पेमेंट करें।

7) क्यूआर कोड और सीट डिटेल्स के साथ ई-टिकट डाउनलोड करें।