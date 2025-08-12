Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में देखना है कार्यक्रम? जानें कैसे बुक करें टिकट Independence Day 2025 How to book a seat Online and Offline for 15 August celebration at Delhi Red Fort, Travel news in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राIndependence Day 2025 How to book a seat Online and Offline for 15 August celebration at Delhi Red Fort

Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में देखना है कार्यक्रम? जानें कैसे बुक करें टिकट

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में जानिए कि आप कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। 

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 05:05 PM
share Share
Follow Us on
Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में देखना है कार्यक्रम? जानें कैसे बुक करें टिकट

स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में प्रधान मंत्री झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए कई लोग उत्सुक रहते हैं, हालांकि, बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि वह इस कार्यक्रम में कैसे शामिल हों। अगर आप स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम देखने के लिए लाल किला जाना चाहते हैं तो यहां जानिए कैसे बुक करें टिकट।

ऑनलाइन और ऑफलाइल कैसे बुक करें टिकट

दिल्ली के लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 13 अगस्त से आप रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट aamantran.mod.gov.in या e-invitations.mod.gov.inपर जाकर आसानी से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि, ऑफलाइन टिकट 10 से 12 अगस्त के बीच दिल्ली के चुनिंदा सरकारी भवनों और विशेष काउंटरों से की जा सकती है। इसे बुक करने के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट जैसे फोटो पहचान पत्र दिखाने होंगे। टिकट की कीमत 20 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये है, जो नकद या डिजिटल पे कर सकते हैं। यहां पर आपको जो टिकट मिलेगा उसे संभाल कर रखें, क्योंकि इसे एंट्री के समय आपको चेक करवाना होगा।

ऑनलाइन टिकट बुकिंग के स्टेप्स

1) ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2) फिर स्वतंत्रता दिवस 2025 टिकट बुकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

3) अब अपना नाम, मोबाइल नंबर और कितनी टिकट चाहिए उसकी डिटेल भरें।

4) एक वैध पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट) अपलोड करें।

5) टिकट टाइप चुनें- 20 रुपये (जनरल), 100 रुपये (स्टैंडर्ड), या 500 रुपये (प्रीमियम)।

6) डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI का इस्तेमाल करके पेमेंट करें।

7) क्यूआर कोड और सीट डिटेल्स के साथ ई-टिकट डाउनलोड करें।

8) टिकट को डिजिटल रूप से सेव करें या प्रिंटआउट लें।

ये भी पढ़ें:घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 10 जगह, क्या आपने किया हैं इन्हें एक्सप्लोर?
ये भी पढ़ें:राजस्थान में फेमस हैं श्रीकृष्ण के ये 5 मंदिर, खास है हर जगह की कहानी
Independence Day Happy Independence Day Travel Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।