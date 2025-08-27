इस मंदिर में भगवान गणेश की नहीं है सूंड, बप्पा तक चूहे पहुंचाते हैं मुरादों की चिट्ठी

Ganesh Chaturthi 2025 : क्या आप जानते हैं भगवान गणेश का एक मंदिर ऐसा भी है, जहां गणपति की बिना सूंड वाली प्रतिमा की पूजा होती है। इतना ही नहीं भक्तों की मुरादों की चिट्ठी खुद उनकी सवारी चूहे बप्पा तक पहुंचाते हैं। जी हां, जयपुर के इस अनोखे मंदिर का नाम है गढ़ गणेश मंदिर।

देश भर मे आज यानी 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी 2025 का उत्सव मनाया जा रहा है। बप्पा के भक्त आज के दिन घर पर गणपति स्थापना के बाद भगवान गणेश की प्रिय चीजों का प्रसाद बनाकर भोग में चढ़ते हैं। इस दिन ज्यादातर गणपति मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। जहां उन्हें सूंड धारण किए एक हाथ में लड्डू और चूहे की सवारी करने वाले गणपति बप्पा की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान गणेश का एक मंदिर ऐसा भी है, जहां गणपति की बिना सूंड वाली प्रतिमा की पूजा होती है। इतना ही नहीं भक्तों की मुरादों की चिट्ठी खुद उनकी सवारी चूहे बप्पा तक पहुंचाते हैं। जी हां, जयपुर के इस अनोखे मंदिर का नाम है गढ़ गणेश मंदिर। आइए जानते हैं आखिर क्या है गढ़ गणेश मंदिर की खासियत और यहां पहुंचने का तरीका।

कहां है गढ़ गणेश मंदिर ? यह चमत्कारी और प्राचीन मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर के अरावली पर्वत शृंखला पर स्थित है। इस मंदिर का नाम गढ़ गणेश मंदिर (Garh Ganesh Temple in Jaipur) है, जहां भगवान गणेश की मूर्ति बिना सूंड वाली है। माना जाता है कि यह मूर्ति गणपति की बाल स्वरूप में है, जो दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र मानी जाती है। इस मंदिर से जुड़ी कई प्रसिद्ध मान्यताएं और कथाएं हैं, जो भक्तों के लिए इस मंदिर की आस्था को और ज्यादा मजबूत करती हैं।

कब हुआ मंदिर का निर्माण मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। कहा जाता है कि यह मंदिर जयपुर शहर की स्थापना से पहले बनवाया गया था। ताकि भगवान गणेश का आशीर्वाद इस शहर को प्राप्त हो सके और बप्पा इस शहर की हमेशा रक्षा करते रहें। इस मंदिर में गणपति की मूर्ति को इस तरह स्थापित किया गया कि महाराजा सिटी पैलेस के चंद्र महल से दूरबीन की मदद से गणेश जी के दर्शन कर सकें। बता दें, मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो साल के दिनों का प्रतीक हैं। सीढ़ियों की चढ़ाई में लगभग आधे घंटे का समय लग सकता है। जो भक्तों ट्रेकिंग जैसा अनुभव देता है। बता दें, मंदिर पहुंचकर ऊपर से शहर का नजारा बेहद सुंदर दिखता है।

मंदिर में बिना सूंड वाली गणपति की मूर्ति इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां गणेश जी की बाल रूप की मूर्ति रखी गई है, जिसमें सूंड नहीं है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी मूर्ति मानी जाती है, जिसमें गणेश जी के प्रारंभिक अवतार को दर्शाया गया है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि इस मूर्ति के दर्शन करने से व्यक्ति के सभी कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। यहां आने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

चूहे पहुंचाते हैं चिट्ठी इस मंदिर में भक्त अपनी मनोकामनाएं एक कागज पर लिखकर मंदिर में रखे चूहों के पास रख देते हैं। यहां के लोगों का ऐसा विश्वास है कि चूहे इन प्रार्थनाओं को गणेश जी तक पहुंचाकर आते हैं, जिससे व्यक्ति की इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं।

मंदिर के खुलने और बंद होने का समय यूं तो मंदिर पूरे सप्ताह खुला रहता है, लेकिन बात अगर गणपति दर्शन के समय की करें तो सुबह साढ़े 5 से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है। बुधवार को मंदिर में भीड़ ज्यादा रहने की वजह से यह उस दिन रात 10 बजे तक खुला रहता है।