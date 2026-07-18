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'आइस सिटी' के नाम से मशहूर है ये शहर, बर्फ से हुई कलाकारी देखने जाते हैं टूरिस्ट

By Aparajita
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Ice City: दुनियाभर में आइस सिटी के नाम से मशहूर ऐसा शहर जहां पर आपको खून जमा देने वाली ठंड के बीच लोग आइस फेस्टिवल मनाते दिख जाएंगे। चारों तरफ जमा पानी, जमी हुई नदियों को काटकर तरह-तरह की कलाकृतियों को बनाया जाता है, जिसे देखने दुनियाभर के टूरिस्ट आते हैं।

'आइस सिटी' के नाम से मशहूर है ये शहर, बर्फ से हुई कलाकारी देखने जाते हैं टूरिस्ट

दुनियाभर में टूरिस्ट कहीं पहाड़, कहीं समुंदर तो कहीं इंसान के बनाई सुंदर इमारतों को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी हैं जहां पर लोग बर्फ से बनाई कलाकारी को देखने के लिए पहुंचते हैं। यहां पर बर्फ को काटकर पूरे शहर में तरह-तरह की डिजाइन बनाई जाती है। जो मात्र 2 महीने ही रहती है और उसके बाद गायब हो जाती है। क्या आप जानते हैं आइस सिटी के नाम से मशहूर इस जगह के बारे में....

दुनिया का अजूबा है ये शहर

दुनिया में अजूबों की कमी नहीं है। कई अजूबे प्रकृति की देन हैं और इंसान ने उन अजूबों की चुनौतियों को स्वीकार किया है। ऐसा ही एक अजूबा है बर्फ का शहर। जहां पर सर्दियों में तापमान -42 डिग्री तक गिर जाता है। लेकिन ये खास बात नहीं है बल्कि ये इसलिए खास है क्योंकि जब दो महीने यहां का तापमान सबसे कम होता है तब इस शहर में आइस फेस्टिवल मनाया जाता है। जिसमे कलाकार बर्फ को काटकर तरह-तरह की कलाकृतियां तैयार करते हैं। इनमे से सबसे ज्यादा फेमस है हर्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड जिसे बनाने में 1 लाख 80 हजार क्यूबिक मीटर बर्फ लगती है और ये लगभग 750,000 वर्ग मीटर की जगह में फैला होता है।

इस शहर में कई तरह की कलाकारी देखने को मिलती है जो बिल्कुल टेंपरेरी होती है।

बर्फ को काटकर बनाए गए किले

जमी हुई बर्फ के ब्लॉकों से बनी बड़ी सी स्लाइड और सुरंगें

दुनिया भर के प्रसिद्ध स्मारकों को बर्फ से बनाया जाता है।

रंगीन एलईडी लाइटें जो सूर्यास्त के बाद मूर्तियों का रूप बदल देती हैं

टूरिस्ट के बीच फेमस ये जगह

किसी भी ठंडी जगह पर आप जाकर आ जाएं लेकिन इस शहर की खूबसूरती टूरिस्ट को अलग ही अट्रैक्ट करती है। यहां पर हर्बिन आईस एंड स्नो वर्ल्ड जैसी चीज को देखने का मौका मिलता है जो दुनिया में कहीं और नहीं। किसी इंस्टाग्राम की पिक्चर जैसा खूबसूरत ये शहर खून जमा देने वाली ठंड में और भी ज्यादा शानदार दिखने लगता है। यहां पर स्नो एक्टीविटी, रशियम इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है।

घूमने के लिए बेस्ट टाइम

हर्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल दिसंबर के आखिरी से स्टार्ट हो जाता है जो पूरे फरवरी तक चलता है। फरवरी की ठंड तक ये बर्फ नहीं पिघलती। लेकिन यहां घूमने का बेस्ट मंथ जनवरी होता है जब ठंड बिल्कुल चरम पर होती है और सबकुछ जम जाता है।

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कहां पर है ये अजूबा शहर

आइस सिटी के नाम से मशहूर ये जगह चीन के उत्तर पूर्वी प्रांत हेलॉन्जियांग (Heilongjiang) में मौजूद है। इस शहर का नाम है हर्बिन, हर्बिन की खास बात ये है कि ये उस एरिया का सबसे अनोखा और बड़ा शहर है। यहां लगभग 1 करोड़ की आबादी है। चीन में हुई 2010 की जनगणना के मुताबिक ये चीन का आठवां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहां रहने वाले लोकल लोगों को यहां की ठंड से कोई समस्या नहीं है, वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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