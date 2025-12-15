Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
यात्रा
ट्रैवल का मिले पूरा मजा और खर्चा भी हो कम, ट्रैवलिंग के दौरान बचत करने के 5 स्मार्ट ट्रिक्स

संक्षेप:

अक्सर लोग घूमने का प्लान खर्चे के बारे में सोचकर कैंसिल कर देते हैं। घूमने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप अपनी पूरी जमा पूंजी लुटा दें लेकिन कम पैसों में भी अच्छी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। चलिए बताते हैं पैसे बचाने के स्मार्ट ट्रिक्स।

Dec 15, 2025 11:15 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
ट्रैवलिंग करना हर किसी को पसंद होता है और लोग देश-विदेश घूमने का शौक रखते हैं। लेकिन खर्चों के बारे में सोचते ही पसीने छूटने लगते हैं और ट्रैवलिंग का सपना टूट जाता है। अगर आप भी अक्सर ज्यादा खर्चे के कारण अपना ट्रैवल प्लान कैंसिल कर देते हैं, तो अब ये नहीं होगा। सफर के दौरान आने-जाने, ठहरने, घूमने, खाने में खूब खर्चा होता है, जो अक्सर ट्रिप बजट के बाहर हो जाता है। घूमने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी पूरी सेविंग्स खत्म कर दें, बल्कि आप कुछ तरीकों से सही प्लानिंग कर पैसे बचा सकते हैं। चलिए कुछ स्मार्ट ट्रैवल टिप्स बताते हैं, जिन्हें फॉलो कर ट्रिप प्लान करें।

टिप्स 1

अगर आप किसी भी जगह दिसंबर में जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ऑफ सीजन में बुकिंग कर लें। जैसे जून-जुलाई में ही फ्लाइट या होटल सेलेक्स कर बुक कर लें। इससे नॉर्मल टिकट प्राइस पर थोड़ा कम पैसा लगता है। फ्लाइट भी सस्ती मिल जाएंगी और होटल भी पहले से बुक करने पर डिस्काउंट देते हैं।

टिप्स 2

देश हो या विदेश कही भी घूमने जाएं, तो वहां के लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में जानकारी लें। लोकल ट्रांसपोर्ट से थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ये कम खर्चीला होता है। पर्सनल कैब ज्यादा पैसे लेती हैं। अगर आप कैब बुक कर भी रहे हैं, तो उनके साथ पूरी ट्रिप के हिसाब बार्गेनिंग करें। कई बार कैब वाले टूरिस्ट को बढ़ाकर किराया बताते हैं।

टिप्स 3

सफर के दौरान ज्यादा महंगे होटल में खाना खाने के बजाय ढाबा या स्ट्रीट फूड्स का मजा लें। हर जगह का स्ट्रीट फूड फेमस होता है और लोकल खाना भी। महंगे होटल में आपको जायका हो सकता है अच्छा न मिलें और पैसे भी ज्यादा लग जाएंगे। अगर आपके होटल में किचन की सुविधा है, तो नाश्ता खुद तैयार करें और लंच-डिनर बाहर करें।

टिप्स 4

क्रेडिट कार्ड पर ट्रैवल डिस्काउंट खूब मिलते हैं, इन्हें आप कस्टमर केयर से पता कर लें। क्रेडिट कार्ड के जरिए आप एयरपोर्ट के लाउंज में भी बैठ सकते हैं, यहां पर खाने-पीने की सुविधा मिलती हैं। आप यहां पर अपने हिसाब से खाना या स्नैक्स खा सकते हैं, वो भी फ्री में।

टिप्स 5

सफर के दौरान कई ऐसी चीजों पर दिल आ जाता है, जो खास काम की नहीं होती। लेकिन ये महंगी मिलती है। अनावश्यक खरीदारी से दूर रहें और पैसे बचाएं। कही भी घूमने जा रहे हैं, तो वहां की एक्टिविटीज के बारे पहले पता कर लें और बुकिंग करें। इससे उसमें भी कम खर्चा होगा। सीजन पर ये एक्टिविटीज काफी महंगे दाम पर कराई जाती हैं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें

