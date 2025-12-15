ट्रैवल का मिले पूरा मजा और खर्चा भी हो कम, ट्रैवलिंग के दौरान बचत करने के 5 स्मार्ट ट्रिक्स

संक्षेप: अक्सर लोग घूमने का प्लान खर्चे के बारे में सोचकर कैंसिल कर देते हैं। घूमने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप अपनी पूरी जमा पूंजी लुटा दें लेकिन कम पैसों में भी अच्छी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। चलिए बताते हैं पैसे बचाने के स्मार्ट ट्रिक्स।

ट्रैवलिंग करना हर किसी को पसंद होता है और लोग देश-विदेश घूमने का शौक रखते हैं। लेकिन खर्चों के बारे में सोचते ही पसीने छूटने लगते हैं और ट्रैवलिंग का सपना टूट जाता है। अगर आप भी अक्सर ज्यादा खर्चे के कारण अपना ट्रैवल प्लान कैंसिल कर देते हैं, तो अब ये नहीं होगा। सफर के दौरान आने-जाने, ठहरने, घूमने, खाने में खूब खर्चा होता है, जो अक्सर ट्रिप बजट के बाहर हो जाता है। घूमने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी पूरी सेविंग्स खत्म कर दें, बल्कि आप कुछ तरीकों से सही प्लानिंग कर पैसे बचा सकते हैं। चलिए कुछ स्मार्ट ट्रैवल टिप्स बताते हैं, जिन्हें फॉलो कर ट्रिप प्लान करें।

टिप्स 1 अगर आप किसी भी जगह दिसंबर में जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ऑफ सीजन में बुकिंग कर लें। जैसे जून-जुलाई में ही फ्लाइट या होटल सेलेक्स कर बुक कर लें। इससे नॉर्मल टिकट प्राइस पर थोड़ा कम पैसा लगता है। फ्लाइट भी सस्ती मिल जाएंगी और होटल भी पहले से बुक करने पर डिस्काउंट देते हैं।

टिप्स 2 देश हो या विदेश कही भी घूमने जाएं, तो वहां के लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में जानकारी लें। लोकल ट्रांसपोर्ट से थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ये कम खर्चीला होता है। पर्सनल कैब ज्यादा पैसे लेती हैं। अगर आप कैब बुक कर भी रहे हैं, तो उनके साथ पूरी ट्रिप के हिसाब बार्गेनिंग करें। कई बार कैब वाले टूरिस्ट को बढ़ाकर किराया बताते हैं।

टिप्स 3 सफर के दौरान ज्यादा महंगे होटल में खाना खाने के बजाय ढाबा या स्ट्रीट फूड्स का मजा लें। हर जगह का स्ट्रीट फूड फेमस होता है और लोकल खाना भी। महंगे होटल में आपको जायका हो सकता है अच्छा न मिलें और पैसे भी ज्यादा लग जाएंगे। अगर आपके होटल में किचन की सुविधा है, तो नाश्ता खुद तैयार करें और लंच-डिनर बाहर करें।

टिप्स 4 क्रेडिट कार्ड पर ट्रैवल डिस्काउंट खूब मिलते हैं, इन्हें आप कस्टमर केयर से पता कर लें। क्रेडिट कार्ड के जरिए आप एयरपोर्ट के लाउंज में भी बैठ सकते हैं, यहां पर खाने-पीने की सुविधा मिलती हैं। आप यहां पर अपने हिसाब से खाना या स्नैक्स खा सकते हैं, वो भी फ्री में।