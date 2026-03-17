धूप में खड़ी कार क्यों बन जाती है ओवन? गर्म हवा जल्दी निकालने का आसान तरीका
गर्मी में धूप में खड़ी कार के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी जमा हो जाती है। लेकिन एक आसान ट्रिक से आप कार के अंदर की गर्म हवा को जल्दी बाहर निकाल सकते हैं और कार को कुछ ही मिनटों में थोड़ा ठंडा बना सकते हैं।
गर्मियों के मौसम में अगर कार कुछ समय के लिए भी धूप में खड़ी हो जाए, तो उसके अंदर बैठना काफी मुश्किल हो जाता है। कार का डैशबोर्ड, सीट और स्टीयरिंग व्हील धूप की गर्मी को सोख लेते हैं और फिर वही गर्मी कार के अंदर की हवा को और ज्यादा गर्म बना देती है। इसी वजह से जब आप कार का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर की हवा बहुत गर्म महसूस होती है। कई लोग तुरंत AC चालू कर देते हैं, लेकिन अगर पहले अंदर की गर्म हवा बाहर निकाल दी जाए तो कार जल्दी ठंडी हो सकती है। इसके लिए एक बहुत आसान ट्रिक काम आ सकती है।
गर्म हवा बाहर निकालने की आसान ट्रिक
- सबसे पहले कार की एक साइड की पीछे वाली खिड़की (Rear Window) खोल दें।
- ध्यान रखें कि यह खिड़की उस साइड की हो जो दरवाजे के उलटी तरफ हो।
- अब दूसरी साइड का फ्रंट डोर (सामने वाला दरवाजा) बार-बार कुछ सेकंड के लिए खोलें और बंद करें।
- दरवाजे को पंखे की तरह कुछ बार तेजी से हिलाने से कार के अंदर एयरफ्लो बनने लगता है।
- इससे कार के अंदर फंसी हुई गर्म हवा खुली खिड़की से बाहर निकलने लगती है।
यह ट्रिक कैसे काम करती है ?
यह तरीका दरअसल सिंपल फिजिक्स पर काम करता है।
- जब आप कार का दरवाजा तेजी से खोलते और बंद करते हैं, तो दरवाजा हवा को धक्का देता है। इससे कार के अंदर की गर्म हवा बाहर की तरफ निकलती है और उसकी जगह थोड़ी ठंडी बाहरी हवा अंदर आने लगती है।
- सिर्फ एक या दो मिनट में काफी गर्म हवा बाहर निकल जाती है, जिससे कार के अंदर का तापमान थोड़ा कम हो जाता है।
एसी जल्दी ठंडा क्यों करता है ?
- जब कार के अंदर पहले से बहुत गर्म हवा होती है, तो एसी को उसे ठंडा करने में ज्यादा समय लगता है।
- लेकिन अगर पहले ही गर्म हवा बाहर निकल जाए, तो एसी को कम मेहनत करनी पड़ती है और कार जल्दी ठंडी होने लगती है।
गर्मियों में और क्या करें ?
गर्मी में कार को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है।
- कार को संभव हो तो छांव में पार्क करें
- विंडशील्ड पर सनशेड का इस्तेमाल करें
- कार में बैठने से पहले कुछ सेकंड के लिए सभी दरवाजे खोल दें
इन छोटी-छोटी आदतों से कार के अंदर का तापमान काफी हद तक कम किया जा सकता है।
काम के टिप्स: गर्मियों में धूप में खड़ी कार में बैठना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस आसान ट्रिक की मदद से आप कार के अंदर की गर्म हवा जल्दी बाहर निकाल सकते हैं। इससे कार थोड़ी जल्दी ठंडी होती है और ड्राइविंग भी ज्यादा आरामदायक हो जाती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।