राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है माउंट आबू, जानिए कैसे करें ट्रिप प्लान और किन चीजों को करें पैक

घूमना-फिरना सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी जगह पर घूमने जाते हैं तो रोजाना की भागदौड़ भरी जिंदगी से आराम मिलता है जिसकी वजह से दिमाग रिलैक्स होता है। नई जगहों को देखने और घूमने से दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशी देने वाले हॉर्मोन रिलीज होते हैं। अगस्त के महीने में पहाड़ों की खूबसूरती खिल उठती है। इस महीने में अगर आप घूमने फिरने के लिए किसी अच्छी जगह को खोज रहे हैं तो राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू जाएं। ये जगह घूमने फिरने के लिए काफी अच्छी है और दिल्ली में रहते हैं तो वीकेंड ट्रेवल के लिए भी बेहतरीन है। अगर आप इस जगह पर जाना चाहते हैं तो जानिए कैसे करें ट्रिप प्लान और किन चीजों को पैक करें।