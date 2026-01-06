संक्षेप: Republic Day 2026 Parade Tickets : अगर आप भी इस साल दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय उत्सव का रोमांच अपने अनुभव में शामिल करना चाहते हैं तो आपको बता दें, गणतंत्र द‍िवस परेड के ट‍िकटों की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है।

Tips To Book Ticket For Republic Day 2026 Parade : 26 जनवरी की परेड नजदीक आ रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्‍ली में हर साल रिपब्‍ल‍िक डे परेड का आयोजन किया जाता है। उसके बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है।हर साल 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड आयोजित होती है, जिसमें देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और पराक्रम की झलक देखने को मिलती है। हजारों लोग हर राज्य का झंडा और परेड में शामिल जवानों को करीब से देखने के लिए उत्साह से टिकट खरीदते हैं।अगर आप इस साल दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड देखकर राष्ट्रीय उत्सव का रोमांच अपने अनुभव में शामिल करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है।गणतंत्र द‍िवस परेड के ट‍िकटों की ब‍िक्री शुरू हो गई है। बीट‍िंंग र‍िट्रीट के ल‍िए भी ट‍िकट ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। सबसे सस्‍ता टिकट 20 रुपये का है। आप अपने मोबाइल से इसे बुक करा सकते हैं। 26 जनवरी की परेड के टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन की जा रही है। ऑनलाइन यह बुकिंग आमंत्रण (aamantran) नाम की सरकारी वेबसाइट पर हो रही है। इस आर्टिकल में हम आपको ऑनलाइन बुकिंग से जुड़ी सभी डिटेल देने जा रहे हैं। आप अपने मोबाइल से ही 26 जनवरी क‍ी टिकट ले सकते हैं।

किस वेबसाइट पर मिलेंगे गणतंत्र दिवस परेड के टिकट 26 जनवरी को आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड, 28 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह की टिकटें आमंत्रण की वेबसाइट aamantran.mod.gov.in से सीधे खरीदी जा सकती हैं।

इन सरकारी दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत आमंत्रण की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए आपको आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और केंद्र/राज्य सरकार आदि द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे किसी एक सरकारी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। जिसे आपको वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

टिकट की कीमत रिपब्‍ल‍िक डे परेड की टिकट की कीमत 20 रुपये से शुरू होकर 100 रुपये तक है। टिकटों के दाम सीट के अनुसार रखे गए हैं। यानी सबसे सस्‍ता टिकट 20 रुपये में लिया जा सकता है। 28 जनवरी को बीटिंग र‍िट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जिसकी टिकट 20 रुपये है। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट की टिकट 100 रुपये में ली जा सकती है।