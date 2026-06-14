ट्रेन में हर बार मिल जाएगी लोअर बर्थ, बुकिंग के लिए अपनाएं यह तरीका, मनपसंद सीट मिलने का बढ़ जाएगा चांस
ज्यादातर लोगों को ट्रेन की लोअर सीट पसंद होती है, खासकर उम्रदराज लोगों को। हालांकि, लोअर बर्थ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में यहां कुछ तरीके बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर लोअर बर्थ पाने के चांस बढ़ जाएंगे।
ट्रेन की सीट अगर मन मुताबिक मिल जाए तो सफर आसान और मजेदार हो जाता है। ट्रेन के सफर के लिए ज्यादातर लोग अपर सीट पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग लोअर सीट पसंद करते हैं। लोअर सीट बुक करने वालों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि वह ट्रेन में लोअर बर्थ बुक करना चाहते हैं लेकिन आपको सबसे ऊपरी सीट अलॉट कर दी जाती है। दरअसल अगर आप टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर ऐप से टिकट बुक करते हैं तो आपको सही ऑप्शन्स पर क्लिक करना होगा। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जिनकी मदद से मनपसंद सीट पाने का चांस दोगुना बढ़ जाएगा।
- चुनें सही ऑप्शन- टिकट बुक करते समय अगर आप सही ऑप्शन को चुनेंगे तो लोअर बर्थ आसानी से मिलेगी। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, कि आखिर ये ऑप्शन आता कहां से हैं। तो बता दें कि आईआरसीटीटी पर बुकिंग के दौरान नाम और उम्र की जानकारी देने वाले पेज पर नीचे तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन बुक ओनली ‘Book only if lower berth is allotted’ आता है। इस पर क्लिक करने से आपको लोअर बर्थ मिलने का चांस बढ़ जाएगा।
- सीनियर सिटीजन कोटा- इंडिय रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग तरह की सुविधाएं हैं। जिनमें से एक सीट का चुनाव को लेकर है। 58 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं और 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष को उपलब्धता के मुताबिक लोअर बर्थ में प्राथमिकता दी जाती है।
- जल्दी बुकिंग करें- अगर आपकी ट्रिप पहले से प्लान है तो आप टिकट बुकिंग भी पहले से कर लें। ट्रेन खुलते ही टिकट बुक करने पर पसंदीदा बर्थ मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
- टीटीई से रिक्वेस्ट- अगर बुकिंग के समय पर मन पसंद सीट नहीं मिल पाती है तो यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री को ऊपरी बर्थ मिली हो और उसे बदलने में आपत्ति न हो, तो टीटीई उपलब्धता के आधार पर आपकी मदद कर सकता है।
- कई सारी टिकट में एक लोअर सीट चाहिए तो आपको एक अलग ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इसमें आपको ‘बुक ओनली इफ वन लोअर बर्थ’ वाले ऑप्शन को चुनना होगा।
हमेशा याद रखें ये तरीका
पैसेंजर की डिटेल्स भरते समय यात्री के नाम और उम्र के ठीक नीचे Berth Preference सेट करने का मेन्यू मिलता है। इसमें लोअर,साइड लोअर,अपर और मिडल सारे ऑप्शन होते हैं। ऐसे में इस प्रेफरेंट को सेट करने पर आपको अपनी पसंद की सीट रेलवे के सिस्टम में जरूर दर्ज करवानी होगी। ऐसा करके आपको पसंद की सीट मिलने के चांस बढ़ जाएगा।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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