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दिल्ली से उज्जैन पहुंचने का सबसे सस्ता तरीका कौन सा? जानिए किराया और पूरा ट्रैवल प्लान

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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Ujjain Travel Plan: सावन के दिनों में महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जाने का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे दिल्ली से जाने पर कितना खर्चा आएगा। चलिए आपको पूरा ट्रैवल प्लान समझाते हैं। 

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दिल्ली से उज्जैन जाने के लिए कितना खर्चा आएगा और कैसे जाएं

सावन के महीने में भगवान शिव के दर्शन के लिए लोग दूर-दूर तक जाते हैं। इस दौरान देशभर के शिव मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जाने का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको रूट, बजट और सुविधाजनक यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।

दिल्ली से उज्जैन जाने के लिए ट्रेन की सुविधा

अगर आप उज्जैन जाने के लिए किफायती सुविधा खोज रहे हैं, तो दिल्ली से उज्जैन तक के लिए ट्रेन वाला ऑप्शन परफेक्ट रहेगा। ट्रेन से जाने में आपको 10 से 14 घंटे का समय लगेगा। इसका किराया 380 रुपये से शुरू होगा और कोच के हिसाब से कम या ज्यादा रहेगा। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको मंदिर तक के लिए कैब या फिर ऑटो मिल जाएंगे। आप इन ट्रेनों से जा सकते हैं-

-मालवा एक्सप्रेस (Malwa Express) (12920)

-नई दिल्ली- इंदौर एक्सप्रेस (NDLS- Indore Express) (12416)

-उज्जैनी एक्सप्रेस (Ujjaini Express) (14310)

बस से भी कर सकते हैं सफर

दिल्ली से उज्जैन जाने के लिए आप बस वाला साधन भी चुन सकते हैं। बस से भी आपको 13-14 घंटे जाने में लग जाएंगे और बस का किराया स्लीपर या एसी के हिसाब से रहेगा। बस का किराया 600 से शुरू होकर 2500 तक जा सकता है। दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से आपको उज्जैन के लिए बस मिल जाएगी।

फ्लाइट से जाने पर कितना होगा खर्चा

अगर आप दिल्ली से उज्जैन जाने के लिए फ्लाइट का ऑप्शन चुनेंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट से इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट तक फ्लाइट लेनी पड़ेगी। इंदौर से फिर आपको उज्जैन जाने के लिए साधन लेना पड़ेगा और फिर वहां से मंदिर तक पहुंचना होगा। फ्लाइट के जरिए दिल्ली से इंदौर जाने में डेढ़ घंटा लगेगा और फिर वहां से 1 घंटा उज्जैन जाने में लगेगा।

रहने और खाने का बजट प्लान

उज्जैन में महाकाल के दर्शन के दौरान आप किसी होटल में कमरा लेकर रुक सकते हैं। वहां पर 600 से 1000 रुपये तक में अच्छे कमरे मिल जाएंगे। खाने की बात करें तो एक दिन के खाने का खर्चा 500 से 1000 रुपये के बीच होगा और ये आपकी फूड च्वाइस और रेस्टोरेंट पर निर्भर करेगा।

पूरा बजट प्लान क्या होगा?

दिल्ली से उज्जैन जाने के लिए आपको लगभग 5000 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे। ये बजट ऊपर या नीचे हो सकता है, यह आपके रूट, यात्रा के माध्यम और सुविधा के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है।

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ट्रैवल टिप्स करें फॉलो

  • अगर ट्रेन से सफर करने का प्लान है, तो पहले से टिकट बुक कर लें। तत्काल बुकिंग में पैसे ज्यादा लगेंगे और सीट भी सही से नहीं मिल पाती।
  • बारिश का मौसम है, तो आप साथ में छाता, रेनकोट और जरूरी चीजों को पन्नी में रखें। मोबाइल या जरूरी डॉक्यूमेंट्स को किसी वॉटरप्रूफ पैकेट में रखें।
  • सफर के लिए हल्का-फुल्का स्नैक्स, पानी की बोतल, खाने का आइटम, दवाइयां और बच्चों के लिए जरूरी चीजें साथ में रखें।
  • मंदिर में भीड़ बहुत होती है, ऐसे में बच्चों का खास ख्याल रखें। बिछड़ जाने पर किसी एक प्वॉइंट पर मिलने के लिए उन्हें पहले से समझा दें।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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