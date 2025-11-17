भारत से अमेरिका जाने में कितना खर्चा आता है, कहां घूमें और कैसे जाएं, पढ़ें पूरी डिटेल्स

संक्षेप: भारत से अमेरिका जाने का प्लान कई लोग बनाते हैं। कुछ लोग घूमने, तो कुछ पढ़ने या रहने के लिए जाते हैं। अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि वहां जाने में कुल खर्चा कितना होगा।

भारत से हर साल लोग अमेरिका जाते हैं। कुछ लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं, तो कुछ पढ़ने या रहने के लिए। भारत से अगर आप अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको वहां आने-जाने का खर्चा, घूमने की जगहें, वीजा और सभी डिटेल्स बताने जा रहे हैं।

वीजा- अमेरिका जाने के लिए पहले आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। सबसे पहले चुनना होगा कि आप वहां घूमने, पढ़ने या काम करने किस उद्देश्य से जा रहे हैं। इसके लिए आपको DS-160 ऑनलाइन फॉर्म की वेबसाइट पर जाना होगा। फिर आपको वीजा का चयन करना होगा और फीस जमा करनी होगी। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, आधार, पैन, मार्कशीट, अकाउंट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, जॉब लोकेशन व अन्य चीजें तैयार करके ले जाएं। अमेरिका के वीजा के लिए ₹15000 से ₹20000 रुपये तक लग सकते हैं।

फ्लाइट का खर्चा- भारत से अमेरिका जाने के लिए राउंड ट्रिप फ्लाइट प्रति व्यक्ति ₹27,000 से शुरू होकर ₹1,50,000 तक हो सकता है। बाकि ये टिकट प्राइस एयरलाइंस पर भी निर्भर करता है।

अकाउंट डिटेल्स- अमेरिका जाने के लिए आपके अकाउंट में भी 1 से 2 लाख के बीच रुपये होने चाहिए। वीजा के लिए होने वाले इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। इसके लिए आपके अकाउंट डिटेल्स भी पूछी जाती है।

कहां घूमें- अमेरिका एक देश है, जहां पर अलग-अलग राज्य और उनमें शहर बसे हुए हैं। आप न्यूयॉर्क, कैलिफ़ोर्निया में (सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज, लॉस एंजिल्स, योसेमिटी नेशनल पार्क) फ्लोरिडा में डिज्नी वर्ल्ड वगैरह जगहों पर घूम सकते हैं। इसके अलावा भी काफी जगहें हैं। आपको अमेरिका जाने से पहले ही प्लान करना होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं और कितने दिन के लिए। ये सभी डिटेल्स फॉर्म पर भरनी होगी। इसके अलावा आपको ट्रैवल आइटनरी भी बनानी होगी, जिससे आपको घूमने में परेशानी न हो।