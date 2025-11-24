Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राHow Much Does a Switzerland Honeymoon Really Cost? A Full Breakdown for 2 People
हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाने का प्लान है? जानें 7 दिन की ट्रिप का टोटल कितना खर्च आएगा!

हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाने का प्लान है? जानें 7 दिन की ट्रिप का टोटल कितना खर्च आएगा!

संक्षेप:

Switzerland Honeymoon Trip: क्या आप भी अपना हनीमूड दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह यानी स्विटजरलैंड में मानना चाहते हैं? तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें कुल कितना खर्च आएगा।

Mon, 24 Nov 2025 12:37 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो हमेशा से कपल्स का फेवरिट रहा है। इसे दुनिया की सबसे रोमांटिक जगहों में से एक भी कहा जाता है। ऐसे में बात जब शादी के बाद पहली ट्रिप यानी हनीमून की हो तो, स्विट्जरलैंड कपल्स की फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है। अगर आप भी स्विट्जरलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे जरूरी है कि पहले से ही पूरा बजट साफ-साफ तय कर लें। इससे ना सिर्फ आपकी सारी प्लानिंग आसानी से हो जाएगी, बल्कि आपकी ट्रिप भी खूबसूरत बन जाएगी। तो चलिए जानते हैं स्विट्जरलैंड ट्रिप के लिए आपको कहां-कहां और कितना खर्चा करना पड़ सकता है।

फ्लाइट और वीजा का कुल खर्च

स्विट्जरलैंड ट्रिप के लिए सबसे पहले आपको फ्लाइट टिकट और वीजा का खर्च देखना होता है। बात करें फ्लाइट टिकट की तो दो लोगों के लिए फ्लाइट टिकट लगभग 1,20,000 रुपये में आ जाती है। इसके अलावा यहां जाने के लिए दो लोगों के वीजा के लिए लगभग 20,000 रुपये का खर्च आएगा। यानी कुल मिलाकर शुरुआत में आपको वीजा और फ्लाइट टिकट के लिए 1 लाख 40000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं।

होटल में रहने का खर्च

अगर आप स्विट्जरलैंड में 7 दिनों की ट्रिप प्लान करते हैं तो बता दें, यहां एक रात का होटल खर्च लगभग 15,000 से 18,000 रुपये के बीच आता है। इस हिसाब से आपके पूरे स्टे का कुल खर्च लगभग 1,20,000 रुपये बनता है। यह बजट आपको अच्छे और आरामदायक होटल में रहने की सुविधा देता है, जहां हनीमून के लिए जरूरी प्राइवेसी और आराम दोनों मिल जाएगा।

स्विस पास का पूरा खर्च

स्विट्जरलैंड घूमने का सबसे आसान तरीका है स्विस पास लेना। यह पास लगभग 40,000 रुपये में एक लोग के लिए मिल जाता है। यानी दो लोगों के लिए कुल 80,000 रुपये में स्विस पास मिल जाएगा। इस पास की खासियत यह है कि इसमें ट्रेन, केबल कार और बोट जैसी ज्यादातर ट्रैवलिंग कवर हो जाती है। इससे आपका लोकल ट्रांसपोर्ट का झंझट खत्म हो जाता है और ट्रिप काफी स्मूथ हो जाएगी।

खाने-पीने का एवरेज खर्च

स्विट्जरलैंड में खाने का खर्च भारत की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। औसतन दो लोगों का 10,000 रुपये प्रति दिन का खर्च आराम से मान सकते हैं। 7 दिनों के हिसाब से खाने पीने में लगभग 70,000 रुपये का खर्च हो जाएगा। इसमें आपका नाश्ता, लंच, डिनर और बीच-बीच में छोटा-मोटा स्नैक्स तक शामिल है।

एक्स्ट्रा खर्चे

अब बात आती है उन ऐक्टिविटीज की, जो आपकी ट्रिप को स्पेशल बनाती हैं, जैसे माउंट टिटलिस, जंगफ्राओयोच, बोट क्रूज और बाकी एक्सप्लोरेशन। इन सबका कुल मिलाकर लगभग 80,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे लोकल शॉपिंग, छोटे-मोटे टिकट, और इमरजेंसी खर्च को मिलाकर लगभग 60,000 रुपये तक का बजट रखना सही रहता है।

कुल मिलाकर कितना खर्च होगा

सभी खर्चों को जोड़ने पर आपका पूरा स्विस हनीमून लगभग 5 लाख से 5.5 लाख रुपये के बीच आराम से हो जाता है। इस बजट में आपका फ्लाइट, वीजा, होटल, स्विस पास, खाना, एक्टिविटीज और बाकी सारे छोटे-मोटे खर्च कवर हो जाते हैं। यानी अगर आप पहले से सही प्लानिंग कर लें, तो अपनी ड्रीम स्विट्ज़रलैंड ट्रिप को बिना किसी टेंशन के 5 से 5.5 लाख रुपए में पूरा कर सकते हैं।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
