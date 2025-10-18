Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राhow bengal to bihar different states perform unique rituals on Diwali
देश के इन हिस्सों में दिवाली मनाने की है अनोखी परंपरा, क्या आप जानते हैं?

देश के इन हिस्सों में दिवाली मनाने की है अनोखी परंपरा, क्या आप जानते हैं?

संक्षेप: Diwali 2025 Celebration: दिवाली का त्योहार बेहद खास होता है और लगभग भारतभर में मनाया जाता है। लेकिन दिवाली की रात हर जगह पर लक्ष्मी पूजन हो ऐसा जरूरी नहीं। बिहार से लेकर बंगाल जैसे स्टेट में दिवाली की रात अलग परंपराओं को निभाया जाता है। 

Sat, 18 Oct 2025 06:05 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिन्दुओं के सबसे बड़े त्योहारों में दिवाली को गिना जाता है। पूरे 5 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार धन त्रयोदशी के साथ शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। लेकिन भारत के हर हिस्से में दिवाली की रात लक्ष्मी जी के पूजने की परंपरा नही हैं। बल्कि काफी सारे स्टेट में दिवाली की रात अनोखी और अलग परंपरा निभाई जाती हैं। जाने देश के अलग हिस्सों में दिवाली की रात मनाई जाने वाली अनोखी परंपराएं।

बिहार में हुक्का पाती

बिहार के कुछ हिस्सों में दिवाली की रात अनोखी परंपरा को निभाया जाता है। जिसे हुक्का-पाती बोलते हैं। इस रस्म में सन के पौधे की सूखी लकड़ी को रस्सी से बांधकर मशाल का आकार दिया जाता है और जलाया जाता है। जिसे हुक्का पाती कहती हैं। इसके साथ ही घर से दरिद्र को दूर भगाने का नारा लगाया जाता है।

पश्चिम बंगाल की दिवाली

पश्चिम बंगाल में दिवाली की रात से ठीक पहले भूत चतुर्दशी होती है। मान्यता है कि दिवाली की रात के ठीक पहले घर के पूर्वज धरती पर आते हैं। उन पूर्वजों की आत्माओं को घर का रास्ता दिखाने और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए 14 दिये जलाते हैं। इसीलिए इसे काली चौदस भी बोला जाता है। इस दिन 14 तरह की पत्तों वाली सब्जियों को मिलाक एक साग बनता है, जिसे चोडो शाक बोलते हैं। वहीं दिवाली की रात मां काली की पूजा करते हैं। जिसे श्यामा पूजा के नाम से जाना जाता है।

हिमाचल प्रदेश में पत्थर मेला

हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास धामी में दिवाली के अगले दिन पत्थर मेला होता है। जिसमे लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। और ये तब तक चलता है जब तक कि कोई घायल ना हो जाए और उसका खून ना निकलने लगे। मान्यतानुसार ऐसा सालों पहले मानवबलि को रोकने के लिए ये शुरू हुआ। धामी के राजा की रानी ने मां भद्रकाली को मानवबलि ना चढ़ाकर पत्थर मारने की शुरुआत करवाई। पत्थर मारने से निकलने वाले खून से मां भद्रकाली को तिलक किया जाता है।ॉ

उड़ीसा में बंदाण उत्सव

उड़ीसा में दिवाली के बाद बोइता बंदाण उत्सव मनाते हैं। जिसमे केले की छाल, कागज से बनी नाव को दीया और फूल से सजाते हैं और इन नावों को नदी, समुद्र और तालाब के पानी में तैराते हैं। मान्यता है कि यहां रहने वाले नाविक कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष से समुद्र की यात्रा शुरू करते थे। उन नाविकों के घरों की महिलाओं ने अपने पुरुषों की सलामती के लिए इस दीप दान को शुरू किया जो बाद में बोइता बंदाण उत्सव के रूप में जाना गया।

छत्तीसगढ़ में फसलों का विवाह

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में फसलों के विवाह का उत्सव मनाते हैं। ताजी कटी चावल, बाजरा की फसल को भगवान विष्णु से विवाह करवाते हैं। मान्यता है कि ये फसल ही वास्तव में नारायण की लक्ष्मी हैं। इसके साथ ही मवेशियों की भी पूजा की जाती है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
Diwali

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।