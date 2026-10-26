Hotel vs Airbnb: क्या है दोनों में अंतर? बुकिंग से पहले जान लें ये जरूरी बातें

किसी भी ट्रिप को प्लान करने से पहले हम वहां होटल बुक करते हैं। अब होटल के अलावा Airbnb भी ट्रेंड में आ गया है। लेकिन क्या आप होटल और Airbnb के बीच अंतर जानते हैं। चलिए बताते हैं क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्या बुक करना चाहिए?

Hotel vs Airbnb: कोई भी ट्रिप प्लान करते समय सबसे पहले हम उस लोकेशन के बारे में जानते हैं और फिर वहां होटल बुक कर लेते हैं। किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर तुरंत होटल मिलना काफी मुश्किल होता है। अभी तक लोग होटल में ही ठहरते थे लेकिन अब नया ऑप्शन एयरबीएनबी भी आ चुका है। लोग किसी ट्रिप पर जाने से पहले एयरबीनएबी भी सर्च करने लगे हैं और उसे बुक कर लेते हैं, लेकिन क्या आप होटल और एयरबीनएबी के बीच अंतर समझते हैं। होटल या एयरबीनएबी आपको क्या सस्ता पड़ेगा और किसी ट्रिप के लिए आपको क्या चुनना चाहिए? आइये सबकुछ डिटेल में जानते हैं।

होटल और Airbnb में क्या होता है अंतर? होटल और एयरबीनएबी के बीच सबसे बड़ा अंतर ठहरने की व्यवस्था और मिलने वाली सुविधाओं का है। होटल में आपको रिसेप्शन, हाउसकीपिंग और कई जगहों पर रूम सर्विस जैसी सुविधाएं मिलती हैं। दूसरी ओर, एयरबीनएबी पर आप किसी व्यक्ति या प्रॉपर्टी होस्ट की ओर से किराये पर दी गई जगह बुक कर सकते हैं। यहां आपको किचन, लिविंग रूम और कई बार पूरा घर इस्तेमाल करने के लिए मिल सकता है। एयरबीनएबी में हर तरह की सुविधा मिल सकती है लेकिन ये उस व्यक्ति या प्रॉपर्टी होस्ट पर निर्भर करता है।

किराये में भी होता है बड़ा अंतर होटल और Airbnb का किराया शहर, लोकेशन, तारीख और सुविधाओं पर निर्भर करता है। होटल में आपको कमरे के हिसाब से किराया देना होता है। वहीं, एयरबीनएबी पर पूरी प्रॉपर्टी या किसी एक कमरे के लिए बुकिंग की जा सकती है। अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहे रहे हैं, तो पूरा घर बुक करना सही हो सकता है। लेकिन Airbnb की कुल कीमत में क्लीनिंग फीस, सर्विस फीस और टैक्स भी जुड़ सकते हैं।

सुविधाओं के मामले में कौन बेहतर है अगर आप चाहते हैं कि कमरे की सफाई, रिसेप्शन और दूसरी सेवाओं की व्यवस्था आसानी से मिल जाए, तो होटल अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कई होटलों में रेस्टोरेंट, लॉन्ड्री और रूम सर्विस जैसी सुविधाएं भी होती हैं। वहीं, एयरबीनएबी उन लोगों के लिए सही हो सकता है, जिन्हें घर जैसा माहौल चाहिए। कुछ प्रॉपर्टी में किचन, वॉशिंग मशीन, अलग बेडरूम और बैठने की जगह मिलती है। अगर आप कई दिनों तक किसी शहर में रुकने वाले हैं, तो ये सुविधाएं काम आ सकती हैं।

प्राइवेसी के लिहाज से क्या है बेहतर? Airbnb पर पूरी प्रॉपर्टी बुक करने पर आपको परिवार या दोस्तों के साथ प्राइवेसी मिल सकती है। लेकिन अगर आप किसी होस्ट के घर में केवल एक कमरा बुक करते हैं, तो किचन या लिविंग रूम जैसी जगहें शेयर करनी पड़ सकती हैं। होटल में आमतौर पर आपको अपना अलग कमरा मिलता है, जबकि कॉमन एरिया दूसरे मेहमानों के लिए भी होते हैं। अगर आप 6-7 दिन के हनीमून पर हैं, तब भी एयरबीनएबी सही ऑप्शन हो सकता है।

सेफ्टी के मामले में क्या देखें होटल या Airbnb में से कोई भी चुनते समय सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। होटल बुक करते समय उसकी लोकेशन और रेटिंग देखें। Airbnb पर होस्ट की प्रोफाइल, मेहमानों के रिव्यू, चेक-इन की प्रक्रिया और कैंसिलेशन पॉलिसी ध्यान से पढ़ें। अगर आप किसी बिल्कुल नई जगह जा रहे हैं और ट्रिप छोटी है, तो होटल ही सही रहेगा।

परिवार, दोस्तों या अकेले यात्रा करने वालों के लिए क्या सही अगर आप अकेले या काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं और कम समय के लिए रुकना चाहते हैं, तो सही लोकेशन वाला होटल बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर परिवार या दोस्तों के साथ लंबे ट्रिप पर निकले हैं, तो एयरबीनएबी बुक कर सकते हैं।

बुकिंग से पहले इन बातों का रखें ध्यान-

-किराये में कौन से टैक्स, फीस शामिल हैं।

-चेक-इन और चेक-आउट का समय क्या है।

-कैंसिलेशन और रिफंड की शर्तें क्या हैं।

-प्रॉपर्टी की लोकेशन और हाल के रिव्यू कैसे हैं।