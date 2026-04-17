Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कौन सी टॉवल से मुंह पोंछे और किससे नहाएं? होटल के कमरे में रखी तौलिया का साइज देखकर जानें सही यूज

Apr 17, 2026 09:59 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share

Hotel Towel Size Guide: होटल की क्वालिटी की परख उसके तौलिये को देखकर लगाई जा सकती है। अच्छे स्टार रेटिंग होटल के कमरे में आपको अलग-अलग यूज के लिए अलग साइज की टॉवल मिलेंगी। टॉवल का साइज देखकर जानें कौन सी टॉवल फेस पोंछने वाली है और कौन सी नहाने वाली?

कौन सी टॉवल से मुंह पोंछे और किससे नहाएं? होटल के कमरे में रखी तौलिया का साइज देखकर जानें सही यूज

अच्छे होटल के कमरों में बैक्टीरिया और इंफेक्शन ना फैले, साफ-सफाई बनी रहे इसका खास ध्यान रखा जाता है। और, होटल की सफाई उसके तौलिये को देखकर लगाई जा सकती है। किसी भी बड़े 3 स्टार से लेकर 5 स्टार के होटल के कमरे में आपको कई साइज के अलग-अलग तौलिये मिलेंगे। जिन्हें देखकर कंफ्यूज ना हो, पैर साफ करने वाले तौलिये से मुंह को ना पोंछ लें। इस बात का ध्यान रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टॉवल का यूज कहां पर होता है।

होटल के कमरे में कितने तरह के तौलिये होते हैं और उनका सही इस्तेमाल जानें...

वैसे तो होटल के कमरे में लगभग सारे तौलिये एक कलर के होते हैं। खासतौर पर सफेद रंग के चमचमाते तौलिये कमरे में रखें मिल जाएंगे। जिनके साइज के हिसाब से आप समझ सकती हैं कि कौन से टॉवल का यूज कहां पर होगा।

बाथ टॉवल

बाथ टावल नहाने के बाद पूरे शरीर को पोछने के काम के लिए होता है, ये तौलिया बड़ा और मोटा होता है।

बाथ शीट

बाथ शीट बाथ टॉवल से थोड़ा बड़ा मिलेगा। ये नहाने के बाद शरीर को लपेटने के लिए होता है। जिससे शरीर पूरी तरह से सूख जाए। हालांकि कई बार होटल में बाथ रोब भी रखे होते हैं। इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाता है।

हैंड टॉवल

हैंड टॉवल मीडियम साइज का होता है और कई बार वॉश बेसिन के पास टंगा होता है। लेकिन काफी सारे होटल में ये बाथरूम में बाकी तौलिये के साथ ही रखा होता है। इसलिए साइज के हिसाब से चेक कर आप इसे हाथ पोंछने के लिए यूज कर सकते हैं।

फेस टॉवल

फेस टॉवल सॉफ्ट, छोटी तौलिया होती है, जो चेहरा पोंछने के काम आती है। अगर आप होटल के कमरे में रखी तौलिया से मुंह पोंछना चाहते हैं तो हमेशा इसे ही यूज करना चाहिए। बाकी टॉवल का इस्तेमाल गलती से भी फेस पर ना करें नहीं तो इंफेक्शन होने का डर रहता है।

ये भी पढ़ें:कपड़ों पर गिरे रंग को छुड़ाने का तरीका, आसानी से निकल जाएगा होली कलर

बाथ मैट

कुछ होटल में बाथरूम के बाहर भी एक व्हाइट तौलिया रखा होता है जो नहाने के बाद पैरों को पोछने के लिए रखा होता है। कई बार ये बेड के पास भी रखा हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें और कभी इन बाथ मैट से फेस ना पोंछ लें। ये फुट टॉवल बाथरूम के अंदर शॉवर या बाथटब के बाहर भी रखे होते हैं। जिससे गीले पैर की वजह से फिसलन ना हो। इन बाथ मैट या फुट टॉवल को जरूर पहचानना चाहिए।

ये भी पढ़ें:काली चांदी की पायल मिनटों में नई जैसी चमकेगी, ट्राई करें ये साइंस अप्रूव नुस्खा

पूल टॉवल

ज्यादातर होटलों में पूल एरिया में ये टॉवल मिलते हैं। जो काफी बड़े और मोटे होते हैं। काफी बार इनके कलर रेगुलर व्हाइट टॉवल से अलग होते हैं, इसलिए आसानी से पहचान में आ जाते हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Travel Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।