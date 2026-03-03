Hindustan Hindi News
Delhi-NCR में लें होली का फुल मजा, इन 5 जगहों पर होगी कलर पार्टी, रेन डांस और टेस्टी स्नैक्स, जानें डिटेल्स

Mar 03, 2026 01:45 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
होली का त्योहार अब सिर्फ रंग-गुलाल लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि लोग इस खास दिन पर पार्टी करते हैं और डीजे की धुन पर नाचते हैं। दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं, तो कुछ जगहों पर जाकर होली का फुल मजा ले सकते हैं। 

होली का त्योहार अब सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं रह गया है। बल्कि इसमें रेन डांस, डीजे पार्टी, ढोल और टेस्टी फूड्स का चलन भी चलने लगा है। अब लोग होली पर खास पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें एक दूसरे को रंग लगाते हैं और फिर खूब नाच-गाना करते हैं और इसके बाद खाना खाते हैं। अगर आप होली के खास दिन पर दिल्ली-एनसीआर में हैं और त्योहार का फुल मजा लेना चाहते हैं, तो 5 जगहों पर जरूर जाएं। दिल्ली की 5 जगहों पर होली पार्टी, रेन डांस, ढोल, टेस्टी स्नैक्स और खूब सारा मजा मिलेगा। चलिए इसकी पूरी डिटेल्स हम आपको बताते हैं।

1- होली कार्निवाल (पंजाबी बाघ ग्राउंड)

पंजाबी बाघ ग्राउंड में होली कार्निवाल लग रहा है। अगर आपको होली पर खूब धूम-धड़ाका पसंद है और आसमान को ऑर्गेनिक कलर्स से रंगना चाहते हैं, तो होली कार्निवाल में जरूर जाएं। होली कार्निवाल में आपको रेन डांस, ढोल, डीजे की मस्ती और खूब सारी खाने की चीजें मिलेंगी। इसके लिए आपको 400 रुपये का पास लेना होगा, जो प्रति व्यक्ति होगा। यहां पर 11 बजे से होली पार्टी शुरू होगी।

2- होली हेज 4.0 (जेएनयू स्टेडियम)

दिल्ली के जेएनयू स्टेडियम में भी होली की धमाकेदार पार्टी होने वाली है। 4 मार्च को आपको यहां 11 बजे पहुंचना है। यहां पर म्यूजिक का लगेगा तड़का और लाउड गानों के साथ होगा धुआंधार डांस। यहां पर 1 लोगों की फीस 599 रुपये लगेगी। पास लेकर एंट्री मिलेगी।

3- होली धमाल (एनसीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड)

नोएडा में रहने वाले लोग स्पोर्ट्स ग्राउंड में होली धमाल 3.0 में शामिल हो सकते हैं। यहां पर देसी बीट्स पर आपको थिरकने को मिलेगा और कई वैरायटी में खाना भी होगा। एक दूसरे को रंग लगाकर यहां होली का त्योहार मनाएं। यहां पर होली की धूम सुबह 9 बजे से ही शुरू हो जाएगी और इसके लिए 500 रुपये का पास लगेगा।

4- होली बैश (द कैबानास)

गुरुग्राम के द कैबानास में होली बैश पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यहां पर आपको रंगों के साथ डीजे का मजा, रेन डांस, फूड, ठंडाई, भांग का मजा मिलेगा। यहां पर होली की धूम सुबह 10 बजे से शुरू होगी और इसके लिए आपको 649 रुपये का पास लेना पड़ेगा।

5- होली है (एक्वा द पार्क, सीपी)

कनॉट प्लेस के एक्वा, द पार्क में भी होली का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। होली की धूम में यहां आप डूब सकते हैं और रंग-गुलाल से अपने खास दोस्तों या पार्टनर को रंग सकते हैं। यहां पर म्यूजिक काफी स्ट्रॉन्ग होगा और माहौल स्टाइलिश और फुल पार्टी वाइब में होगा। 12 बजे से यहां पार्टी शुरू होगी और इसके लिए आपको 2000 रुपये एंट्री फीस भरनी पड़ेगी।

Travel Tips

