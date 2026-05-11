History Of Somnath Temple: जानें कब बना भारत का पहला ज्योतिर्लिंग, कितनी बार टूटा और कैसे पहुंचे सोमनाथ मंदिर

History Of Somnath Temple: 11 मई 2026 को मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पहली बार 90 मीटर ऊंचे शिखर पर भव्य कुंभाभिषेक (Kumbhabhishek) हुआ। आज हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं।

History Of Somnath Temple: गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और संघर्ष का प्रतीक भी है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सदियों से यह मंदिर अनेक आक्रमणों, विध्वंस और पुनर्निर्माण का साक्षी रहा है। साल 2026 में यह मंदिर फिर इतिहास रचने जा रहा है। 11 मई 2026 को मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पहली बार 90 मीटर ऊंचे शिखर पर भव्य कुंभाभिषेक (Kumbhabhishek) हुआ। इस आयोजन को ‘सोमनाथ अमृत महोत्सव 2026’ नाम दिया गया है।

पौराणिक महत्व क्या है हिंदू मान्यताओं के अनुसार, चंद्रदेव (सोम) ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी वजह से इसका नाम सोमनाथ पड़ा, जिसका अर्थ है “चंद्र के स्वामी”। चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति भी यहीं भगवान शिव की आराधना से मिली थी। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि यह मंदिर पहले सोने, फिर रजत, लकड़ी और अब ये पत्थरों से बना हुआ है, जिसमें बारीक नक्काशी की गई है।

महमूद गजनवी का आक्रमण साल 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। कहा जाता है कि उसने मंदिर की संपत्ति लूटने और हिन्दुओं के धार्मिक प्रतीक को नष्ट करने के इरादे से यह आक्रमण किया था। इस हमले में मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा और हजारों श्रद्धालुओं की हत्या भी की गई। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक मानी जाती है। सोमनाथ मंदिर को अलग-अलग कालखंडों में कई बार नष्ट किया गया और पुनर्निर्मित किया गया। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद सोमनाथ मंदिर को दोबारा खड़ा करने का कार्य गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मिलकर कराया। इसके बाद भी कई शासकों ने समय-समय पर मंदिर के विस्तार और सौंदर्यीकरण में योगदान दिया।

अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का हमला 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस दौरान सोमनाथ मंदिर को फिर नुकसान पहुंचाया गया और यहां की संपत्ति लूट ली गई। हालांकि बाद में हिंदू शासकों ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाकर धार्मिक गतिविधियां फिर शुरू कराईं।

गुजरात सल्तनत के हमले सोमनाथ मंदिर पर 1395 ईस्वी में गुजरात सल्तनत के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने हमला किया, जिससे मंदिर को भारी क्षति पहुंची। इसके कुछ वर्षों बाद 1412 ईस्वी में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी मंदिर पर आक्रमण किया। इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर को दो बार क्षति पहुंचाई गई। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में मंदिर को निशाना बनाया गया।

अहिल्याबाई होल्कर ने बनवाया 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति के उभार के बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने 1783 ईस्वी में मूल मंदिर के पास नया सोमनाथ मंदिर बनवाया। इसके बाद यहां फिर से पूजा पाठ शुरू किया गया। इस मंदिर को सनातन आस्था के पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। जो कई बार टूटकर भी खड़ा है।

स्वतंत्र भारत में मंदिर का निर्माण देश की आजादी के बाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनके प्रयासों से मंदिर का आधुनिक स्वरूप तैयार हुआ। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। 1 दिसंबर 1995 को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया। आज सोमनाथ मंदिर देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल हो चुका है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर की भव्य वास्तुकला और धार्मिक वातावरण पर्यटकों को भी आकर्षित करता है।

कैसे पहुंचे सोमनाथ मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहां सड़क, ट्रेन और फ्लाइट तीनों ही तरीकों से आसानी से पहुंचा जा सकता है।

फ्लाइट से सोमनाथ मंदिर के सबसे नजदीक दीव एयरपोर्ट है, जो मंदिर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा राजकोट एयरपोर्ट और जामनगर एयरपोर्ट से भी सोमनाथ के लिए टैक्सी और बस सेवाएं उपलब्ध हैं।

ट्रेन से सोमनाथ मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली, अहमदाबाद, राजकोट और सूरत समेत कई बड़े शहरों से वेरावल के लिए ट्रेनें चलती हैं।