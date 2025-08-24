मुंबई में गणेश उत्सव देखने जा रहे तो इन जगहों की सैर भी जरूर कर लें, नहीं तो अधूरी रह जाएगी ट्रिप

Best Tourist Places In Mumbai: गणेश उत्सव की धूम देखने मुंबई जाने का प्लान है तो केवल लाग बागचा राजा को ही देखकर ना लौटे बल्कि इन ब्यूटीफुल प्लेसेज की सैर भी जरूर कर लें। जिसके बिना मुंबई की ट्रिप अधूरी रह जाएगी।

गणेश उत्सव नजदीक है। केवल मुंबईकर ही नहीं बल्कि यहां बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी उत्सव का लुत्फ उठाते हैं। काफी सारे लोग इस मौके पर मुंबई घूमने का प्लान बना रहे होंगे। अगर आप गणेश उत्सव के मौके पर मुंबई जा रहे हैं तो यहां के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेज को जरूर देख लें। जिसे देखे बिना आपकी मुंबई ट्रिप अधूरी ही रह जाएगी और आप बोलेंगे किसी ने बताया ही नहीं। वैसे तो मुंबई में जुहू, चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया तो सभी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मंदिर और खूबसूरत प्लेसेज हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए।

मुंबा देवी मंदिर मुंबई का मुंबा देवी मंदिर मां लक्ष्मी को समर्पित है और मुंबई का नाम भी इस मंदिर के नाम पर ही पड़ा है। मान्यता है कि मंदिर में स्थापित मां लक्ष्मी की मूर्ति समुद्र से निकली है। 400 साल पुराने इस मंदिर की बहुत अधिक मान्यता है और यहां दूर-दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहां पर लोगों की मन्नतें भी पूरी होती है। तो मुंबई जा रहे तो यहां की रक्षक मुंबा देवी के दर्शन जरूर करें।

मरीन ड्राइव समुंदर के किनारे शाम के वक्त इस जगह पर लोग वॉक के लिए आते हैं। इसके साथ ही यहां पर याच पर बैठने का लुत्फ भी उठाया जा सकता है।

एलिफेंटा केव यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल एलिफेंटा की गुफा अपने नायाब आर्किटेक्चर और कलाकृतियों के लिए मशहूर है। आईलैंड तक जाने के लिए फेरी चलती है। जिस पर बैठने का भी अपना मजा है। तो मुंबई जाएं तो एक दिन इस अनूठे हिस्टोरिकल और मिथोलॉजिकल प्लेस को जरूर देखें।

छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वैसे तो ये जगह सबकी लिस्ट में टॉप पर रहती है। क्योंकि मुंबई गए और इस जगह पर फोटो क्लिक नहीं करवाई तो पूरी ट्रिप अधूरी रह जाएगी। तो मुंबई जा रहे तो इस हेरिटेज साइट को जरूर विजिट करें।

बांद्रा वर्ली सी लिंक समुद्र के बीचोंबीच बनी सड़क पर से गुजरने का रोमांच बहुत ही अलग होगा। मॉडर्न डिजाइन से बने ब्रिज के जरिए बांद्रा और वर्ली को जोड़ा गया है। इस ब्रिज पर से गुजरते हुए अरब सागर के बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलते हैं। तो मुंबई जाएं तो इस ब्रिज पर राइड का मौका बिल्कुल ना छोड़ें।

कोलाबा नाइट लाइफ एंज्वॉय करना पसंद है तो कोलाबा जरूर जाएं। यहां पर आपको बोट ट्रिप और इमारतों का आर्किटेक्ट अट्रैक्ट करेगा। ग्रुप में टूर पर जा रहे तो कोलाबा को विजिट जरूर करें।