भारी स्नोफॉल में गाड़ी चलाते समय अपनाएं ये जरूरी सेफ्टी टिप्स

संक्षेप: भारी बर्फबारी में ड्राइविंग बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी हो सकती है। सही तैयारी, सुरक्षित ड्राइविंग तकनीक और जरूरी सावधानियां अपनाकर आप फिसलन भरी सड़कों पर भी सुरक्षित सफर कर सकते हैं।

सर्दियों के मौसम में पहाड़ी इलाकों और ठंडे क्षेत्रों में भारी स्नोफॉल आम बात है। हालांकि, बर्फ से ढकी सड़कें गाड़ी चलाने वालों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। हल्की सी लापरवाही भी फिसलन, स्किड या दुर्घटना का कारण बन सकती है। ऐसे में भारी बर्फबारी के दौरान ड्राइविंग करते समय कुछ खास सावधानियां बरतना बेहद जरूरी हो जाता है।

ड्राइव से पहले गाड़ी की तैयारी करें: भारी स्नोफॉल में निकलने से पहले अपनी गाड़ी की पूरी जांच कर लें। टायर की ग्रिप मजबूत होनी चाहिए और अगर संभव हो तो स्नो टायर या स्नो चेन का इस्तेमाल करें। ब्रेक, हेडलाइट, वाइपर और हीटर सही से काम कर रहे हों, यह सुनिश्चित करें। साथ ही, गाड़ी में जरूरी सामान जैसे कंबल, टॉर्च, पानी और फर्स्ट एड किट जरूर रखें।

धीमी गति से चलाएं गाड़ी: बर्फीली सड़कों पर तेज रफ्तार सबसे बड़ा खतरा होती है। हमेशा धीमी गति से गाड़ी चलाएं और आगे चल रही गाड़ियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अचानक ब्रेक लगाने या तेज मोड़ लेने से बचें, क्योंकि इससे गाड़ी स्किड कर सकती है।

ब्रेक और एक्सीलरेटर का सही इस्तेमाल करें: भारी स्नोफॉल में ब्रेक का इस्तेमाल बेहद सोच-समझकर करें। अचानक ब्रेक लगाने की बजाय धीरे-धीरे ब्रेक लगाएं। अगर आपकी गाड़ी स्किड करने लगे तो एक्सीलरेटर छोड़ दें और स्टीयरिंग को स्थिर रखें।

मोड़ और ढलान पर रहें सतर्क: बर्फीले रास्तों पर मोड़ और ढलान सबसे ज्यादा फिसलन भरे होते हैं। मोड़ पर पहुंचने से पहले ही गाड़ी की स्पीड कम कर लें। ढलान पर गाड़ी को लो गियर में रखें ताकि बेहतर कंट्रोल बना रहे।

दिखाई कम होने पर ड्राइविंग से बचें: भारी स्नोफॉल के दौरान विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और अगर सामने कुछ साफ दिखाई ना दे तो गाड़ी रोककर मौसम साफ होने का इंतजार करें।