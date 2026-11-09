वियतनाम एयरपोर्ट पर भारतीय पर्यटकों की हरकत देख भड़के हर्ष गोयनका, पूछा- कब आएगी सिविक सेंस?
विदेश घूमने का सपना काफी लोगों का होता है लेकिन वहां जाकर गंदगी फैलाना या फिर अजीब हरकतें करना ना सिर्फ आपकी बल्कि देश की छवि को खराब कर सकता है। वियतनाम एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका भड़क उठे।
विदेश घूमने जाना हर किसी का सपना होता है। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, वहां के खान-पान का स्वाद लेना और खूबसूरत यादें संजोना ट्रिप का खास हिस्सा होता है। लेकिन जब आप दूसरे देश में हो, तब कुछ बुनियादी बातों का ध्यान भी रखना काफी जरूरी होता है। जहां आपके व्यवहार से न सिर्फ आपकी बल्कि देश की छवि भी खराब हो सकती है। हाल ही में वियतनाम के एक एयरपोर्ट से सामने आए वीडियो ने इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। वीडियो में कुछ भारतीय पर्यटक एयरपोर्ट के फर्श पर बैठकर खाना खाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उद्योगपति हर्ष गोयनका ने भारतीय पर्यटकों के व्यवहार और सिविक सेंस पर सवाल उठाए हैं।
वियतनाम एयरपोर्ट पर क्या करते दिखे इंडियन टूरिस्ट?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में करीब 15 से 20 भारतीय पर्यटक वियतनाम के एक एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में फर्श पर बैठकर खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जमीन पर अखबार बिछा रखा है और डिस्पोजेबल प्लेटों में खाना खाते नजर आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वीडियो में आसपास कुर्सियां भी खाली दिखाई दे रही हैं, इसके बावजूद पर्यटक जमीन पर बैठकर खाना खाते दिख रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते और हाथ हिलाते भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने सार्वजनिक जगहों पर इस तरह खाना खाने और साफ-सफाई का ध्यान न रखने को लेकर सवाल उठाए।
हर्ष गोयनका ने सिविक सेंस पर उठाए सवाल
उद्योगपति हर्ष गोयनका ने भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारतीय यात्रियों के बीच तेजी से पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है, लेकिन अगर पर्यटक वहां के एयरपोर्ट को पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल करेंगे और खाने-पीने का सामान फैलाकर गंदगी छोड़ेंगे, तो इससे दूसरे देशों में भारतीय पर्यटकों की इमेज खराब हो सकती है। साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में सवाल किया कि आखिर भारतीय पर्यटक सार्वजनिक जगहों पर जिम्मेदारी से व्यवहार करना और सिविक सेंस कब सीखेंगे?
सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस
गोयनका की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर विदेश यात्रा के दौरान भारतीयों के व्यवहार और सार्वजनिक शिष्टाचार को लेकर चर्चा शुरू हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने पर्यटकों के व्यवहार की आलोचना की। कुछ लोगों का कहना था कि एयरपोर्ट जैसी जगहों पर इस तरह फर्श पर बैठकर इस तरह से खाना खाना सही नहीं है, खासकर जब वहां बैठने की जगह मौजूद हो।
वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि विदेश में घूमने जाने का मतलब सिर्फ नई जगहों को देखना और तस्वीरें खिंचवाना नहीं है, बल्कि वहां के नियमों और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना भी है। एक यूजर ने तो यहां तक सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों ने सिंगापुर जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सार्वजनिक जगहों पर नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है, इसलिए यात्रियों को हर देश के नियमों को गंभीरता से लेना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू