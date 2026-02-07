Hindustan Hindi News
हर की दून वैली: ट्रेकर्स और नेचर लवर्स का ड्रीम डेस्टिनेशन

संक्षेप:

उत्तराखंड में स्थित हर की दून घाटी बर्फ से ढकी चोटियों, हरे-भरे बुग्यालों और शांत गांवों के लिए मशहूर है। यह जगह ट्रेकिंग, नेचर लवर्स और सुकून चाहने वालों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है।

Feb 07, 2026 12:06 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित हर की दून घाटी को हिमालय की सबसे सुंदर और प्राचीन घाटियों में गिना जाता है। समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जगह अपनी हरी-भरी वादियों, बर्फ से ढकी चोटियों, शांत गांवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। प्रकृति प्रेमियों, ट्रेकिंग के शौकीनों और भीड़-भाड़ से दूर सुकून चाहने वालों के लिए यह घाटी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।

हर की दून घाटी का धार्मिक और पौराणिक महत्व

हर की दून का नाम पौराणिक कथाओं से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत के पांडव भाई इसी मार्ग से स्वर्ग गए थे। स्थानीय लोग इस घाटी को पवित्र मानते हैं और आज भी यहां की संस्कृति में परंपराओं और आस्था की झलक साफ दिखाई देती है।

हर की दून ट्रेक: एडवेंचर और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

हर की दून ट्रेक भारत के सबसे खूबसूरत ट्रेक्स में से एक है। यह ट्रेक आमतौर पर सांकरी गांव से शुरू होता है, जो देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ट्रेक के दौरान घने जंगल, लकड़ी के पुल, पहाड़ी नदियां, अल्पाइन फूलों से भरे मैदान और बर्फीली चोटियां देखने को मिलती हैं। यह ट्रेक मध्यम श्रेणी का है, इसलिए शुरुआती ट्रेकर्स भी थोड़ी तैयारी के साथ इसे पूरा कर सकते हैं।

हर की दून घाटी की प्राकृतिक सुंदरता

यह घाटी चारों ओर से स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ और ब्लैक पीक जैसी ऊंची चोटियों से घिरी हुई है। वसंत और गर्मियों में यहां हरे-भरे बुग्याल और रंग-बिरंगे फूल घाटी की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं, वहीं सर्दियों में बर्फ से ढकी वादियां किसी पोस्टकार्ड जैसी लगती हैं। यहां बहती नदियां और झरने वातावरण को और भी शांत बना देते हैं।

घूमने का सबसे अच्छा समय

हर की दून घाटी घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर के बीच माना जाता है। मानसून के दौरान भूस्खलन की संभावना रहती है, इसलिए इस मौसम में यात्रा से बचना बेहतर होता है। सर्दियों में ट्रेक बर्फ से ढका होता है जो अनुभवी ट्रेकर्स के लिए एक खास अनुभव बन सकता है।

रहने और खाने की व्यवस्था

हर की दून ट्रेक के दौरान कैंपिंग का अनुभव सबसे खास होता है। सांकरी और ट्रेक रूट पर छोटे गेस्टहाउस और टेंट स्टे उपलब्ध हैं। यहां का सादा लेकिन स्वादिष्ट स्थानीय भोजन- दाल, चावल, सब्जी और रोटी- यात्रियों को ऊर्जा से भर देता है।

क्यों जाएं हर की दून घाटी?

अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर शांति, प्रकृति और रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं, तो हर की दून घाटी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहां की ताजी हवा, शांत माहौल और प्राकृतिक सौंदर्य मन और शरीर दोनों को सुकून देता है।

