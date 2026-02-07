हर की दून वैली: ट्रेकर्स और नेचर लवर्स का ड्रीम डेस्टिनेशन
उत्तराखंड में स्थित हर की दून घाटी बर्फ से ढकी चोटियों, हरे-भरे बुग्यालों और शांत गांवों के लिए मशहूर है। यह जगह ट्रेकिंग, नेचर लवर्स और सुकून चाहने वालों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है।
उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित हर की दून घाटी को हिमालय की सबसे सुंदर और प्राचीन घाटियों में गिना जाता है। समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जगह अपनी हरी-भरी वादियों, बर्फ से ढकी चोटियों, शांत गांवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। प्रकृति प्रेमियों, ट्रेकिंग के शौकीनों और भीड़-भाड़ से दूर सुकून चाहने वालों के लिए यह घाटी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
हर की दून घाटी का धार्मिक और पौराणिक महत्व
हर की दून का नाम पौराणिक कथाओं से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत के पांडव भाई इसी मार्ग से स्वर्ग गए थे। स्थानीय लोग इस घाटी को पवित्र मानते हैं और आज भी यहां की संस्कृति में परंपराओं और आस्था की झलक साफ दिखाई देती है।
हर की दून ट्रेक: एडवेंचर और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन
हर की दून ट्रेक भारत के सबसे खूबसूरत ट्रेक्स में से एक है। यह ट्रेक आमतौर पर सांकरी गांव से शुरू होता है, जो देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ट्रेक के दौरान घने जंगल, लकड़ी के पुल, पहाड़ी नदियां, अल्पाइन फूलों से भरे मैदान और बर्फीली चोटियां देखने को मिलती हैं। यह ट्रेक मध्यम श्रेणी का है, इसलिए शुरुआती ट्रेकर्स भी थोड़ी तैयारी के साथ इसे पूरा कर सकते हैं।
हर की दून घाटी की प्राकृतिक सुंदरता
यह घाटी चारों ओर से स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ और ब्लैक पीक जैसी ऊंची चोटियों से घिरी हुई है। वसंत और गर्मियों में यहां हरे-भरे बुग्याल और रंग-बिरंगे फूल घाटी की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं, वहीं सर्दियों में बर्फ से ढकी वादियां किसी पोस्टकार्ड जैसी लगती हैं। यहां बहती नदियां और झरने वातावरण को और भी शांत बना देते हैं।
घूमने का सबसे अच्छा समय
हर की दून घाटी घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर के बीच माना जाता है। मानसून के दौरान भूस्खलन की संभावना रहती है, इसलिए इस मौसम में यात्रा से बचना बेहतर होता है। सर्दियों में ट्रेक बर्फ से ढका होता है जो अनुभवी ट्रेकर्स के लिए एक खास अनुभव बन सकता है।
रहने और खाने की व्यवस्था
हर की दून ट्रेक के दौरान कैंपिंग का अनुभव सबसे खास होता है। सांकरी और ट्रेक रूट पर छोटे गेस्टहाउस और टेंट स्टे उपलब्ध हैं। यहां का सादा लेकिन स्वादिष्ट स्थानीय भोजन- दाल, चावल, सब्जी और रोटी- यात्रियों को ऊर्जा से भर देता है।
क्यों जाएं हर की दून घाटी?
अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर शांति, प्रकृति और रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं, तो हर की दून घाटी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहां की ताजी हवा, शांत माहौल और प्राकृतिक सौंदर्य मन और शरीर दोनों को सुकून देता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
