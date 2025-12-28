2026 Holiday Plan: साल 2026 में 9 लॉन्ग वीकेंड के साथ मिलेंगी बंपर छुट्टियां, यहां देख लें पूरा कैलेंडर

संक्षेप: 2026 Holiday List: साल 2026 का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल कई त्योहार जल्दी पड़ रहे हैं और ऐसे में कई छुट्टियां पड़ रही हैं और लॉन्ग वीकेंड भी होंगे। चलिए आपको पूरे साल की छुट्टी की लिस्ट बताते हैं।

साल 2026 शुरू होने में अब तीन दिन बचे हैं और फिर हम नए साल का स्वागत करेंगे। 2026 में कई त्योहार जल्दी पड़ रहे हैं और ऐसे में लोगों को खूब सारी छुट्टियों का भी फायदा मिलेगा। जी हां, 2026 में कई लॉन्ग वीकेंड्स आपको मिलेंगे और छुट्टियां भी ऐसे मिलेंगी कि आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा है, तो हम आपको पूरे साल का कैलेंडर डिटेल में बताते हैं।

जनवरी- जनवरी में 1 को गुरुवार है और फ्राइडे को आप छुट्टी ले सकते हैं। फिर शनिवार-रविवार छुट्टी मिल जाएगी। ऐसे आप साल की शुरुआत किसी ट्रिप से कर सकते हैं। इसके बाद 24-25 को सैटरडे-संडे है और फिर 26 को गणतंत्र दिवस की छुट्टी मिलेगी। फिर आपको तीन दिन का लगातार वीकेंड का मजा मिलेगा।

फरवरी- फरवरी के महीने में कोई लंबी छुट्टियां नहीं है, बस महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। उसकी छुट्टी मिल सकती है।

मार्च- मार्च में 4 (बुधवार) को होली है। गुरुवार-शुक्रवार की छुट्टी लेकर आप फुल वीकेंड हॉलिडे मना सकते हैं। इसके बाद आप 21 को ईद-उल-फितर की छुट्टी पाएंगे और 22 को संडे पड़ेगा। 26 मार्च को राम नवमी की छुट्टी रहेगी।

अप्रैल- अप्रैल के पहले हफ्ते में ही लॉन्ग वीकेंड पड़ेगा। 3 अप्रैल गुड फ्राइडे की छुट्टी पड़ेगी और फिर सैटरडे-संडे की लीव आपको मिलेंगी। इसके बाद अप्रैल में कोई छुट्टी नहीं है।

मई- 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा (फ्राइडे) की छुट्टी पड़ रही है। इसके बाद शनिवार-रविवार वीकेंड रहेगा। तीन दिन की छुट्टी यहां बनेगी। फिर 27 मई (बुधवार) को बकरीद पड़ेगी। बीच मे सोम-मंगल छुट्टी लेकर लॉन्ग वीकेंड मना सकते हैं।

जून- 26 जून (फ्राइडे) को मुहर्रम पड़ेगा और फिर शनिवार-रविवार वीकेंड पड़ेगा। ऐसे आपको जून में 3 दिन की छुट्टी मिलेगी।

जुलाई- इस महीने में कोई त्योहार नहीं है और न ही कोई लॉन्ग वीकेंड है।

अगस्त- 15 अगस्त, शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पड़ेगा और फिर संडे की छुट्टी मिलेगी। इसके बाद 26 अगस्त दिन बुधवार को ईद-ए-मिलाद और फिर 28 अगस्त को राखी का त्योहार होगा, 29-30 वीकेंड मिल जाएगा।

सितंबर- सितंबर के महीने में 4 तारीख फ्राइडे को जन्माष्टमी पड़ेगी और शनि-रवि की छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद इस महीने में कोई और छुट्टी नहीं है।

अक्टूबर- 2 अक्टूबर (फ्राइडे) को गांधी जयंती पड़ेगी और फिर सैटरडे-संडे वाला वीकेंड मिलेगा। इसके बाद 17-18 को वीकेंड पड़ेगा और 19 को छुट्टी लेंगे तो 20 को दशहरा की छुट्टी मिल जाएगी। आपका लॉन्ग वीकेंड बन जाएगा।

नवंबर- 8 तारीख दिन संडे को दीवाली का त्योहार पड़ेगा, तो ये एक छुट्टी मारी जाएगी। इसके बाद 21-22 वीकेंड पड़ेगा और अगर आप 23 छुट्टी लेते हैं, तो 24 को गुरु नानक जयंती पड़ेगी। ऐसे फिर आपका लंबा वीकेंड बन सकता है।