गुरुग्राम में बना है माता शीतला का प्राचीन मंदिर, जहां दर्शन से पूरी होती है मनोकामना

Gurugram Sheetla Mata Mandir: गुरुग्राम में बना है माता शीतला का प्राचीन मंदिर। जहां पर भक्त दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए चुनरी बांधते हैं। महाभारत काल से इस प्राचीन मंदिर का कनेक्शन है।

नवरात्रि के 9 दिनों देवी दुर्गा के नौ स्वरुपों की पूजा का विधाना है। इस समय मंदिरों में मां के जयकारों की गूंज हो रही है। गुरुग्राम में प्राचीन मंदिरों में से एक है मां शीतला का मंदिर। जिसे एक तरह से गुरुग्राम की देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में चुनरी बांधने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। मां शीतला को ब्राह्मण, क्षत्रिय,वैश्य और जाट, गुर्जर जैसे कई समाज की कुलदेवी माना जाता है और पूजा जाता है। मां शीतला के मंदिर में बच्चों के मुंडन जैसे शुभ संस्कार के साथ ही मन्नत भी मांगी जाती है। यहां पर महिलाएं संतान पाने की कामना के साथ भी पूजा अर्चना कहती है। वहीं मान्यता है कि अगर किसी को गुरुग्राम में अपनी तरक्की चाहिए तो उसे शीतला मां के दरबार में दर्शन कर हाजिरी जरूर लगानी चाहिए।

मंदिर का है महाभारत काल से कनेक्शन शीतला माता के इस मंदिर का महाभारत काल से कनेक्शन है। लोगों का मानना है इसी मंदिर में गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या दी थी। स्कन्दपुराण में लिखा है कि माता शीतला को ब्रह्मा ने सबको आरोग्य रखने का काम दिया था।

माता हरती हैं सारे कष्ट गुरुग्राम के इस मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि ये देवी लोगों के रोग और कष्ट दूर करती हैं। बच्चों को नजर से बचाने और मुंडन कराने के लिए ये जगह भक्तों के बीच फेमस है।