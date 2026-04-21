Maldives-Bali को भूल जाइये! हनीमून के लिए कपल्स का फेवरेट हुआ यूरोप का ये देश, जानें कितना होगा खर्चा
हनीमून के लिए मालदीव-बाली कपल्स की अब तक पहली च्वॉइस थी लेकिन अब इस लिस्ट में एक खूबसूरत देश का नाम जुड़ चुका है। इस देश में आपको अलग ही रोमांटिक वाइब्स मिलेंगी। यहां की सभ्यता, सुंदरता आपको काफी पसंद आएगी। चलिए बताते हैं आखिर हम किस हनीमून डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं।
Honeymoon Destination for Couples: हनीमून के लिए आजकल कपल्स पहले से ही डेस्टिनेशन चुन लेते हैं और इन दिनों विदेशी जगहों का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। अब तक हनीमून डेस्टिनेशन्स की लिस्ट में बाली, मालदीव, पेरिस जैसी जगह काफी फेमस रही हैं और हर साल हजारों लोग यहां घूमने या फिर हनीमून मनाने जाते हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और खूबसूरत देश का नाम जुड़ चुका है।
इस देश में शीशे सी साफ नदी, ऊंचे पहाड़, बीच सबकुछ देखने को मिलेगा। इस देश को रोमांस का शहर भी कहा जाने लगा है, जहां हर तरफ रोमांटिव वाइब्स मिलती है। यही कारण है कि अब लोग बाकि जगहों को छोड़कर इस देश को अपना फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन बना रहे हैं। अगर आप भी हनीमून के लिए नई जगह की तलाश में है, तो हम आपको इस सुंदर देश के बारे में जानकारी देते हैं। यहां का पूरा हनीमून पैकेज, कौन सा देश है, कहां घूमें सबकुछ यहां पढ़ें-
कौन सा देश बना नया हनीमून डेस्टिनेशन-
हम जिस देश की इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसका नाम है ग्रीस। दक्षिण-पूर्वी यूरोप (Southeastern Europe) में ग्रीस देश बसा हुआ है। यह देश टर्की के बिल्कुल पास पूर्व दिशा में है और भारत से लगभग 6000–7000 किमी दूर है। ग्रीस सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि हजारों छोटे-बड़े आईलैंड्स का ग्रुप है। इसी वजह से यह हनीमून और बीच ट्रैवल के लिए इतना मशहूर हो रहा है।
हनीमून के लिए परफेक्ट
ग्रीस में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जिन्हें देखना हर ट्रैवलर का सपना होता है। यहां आपको रोमांटिक बीच, ऐतिहासिक धरोहर और लग्जरी एक्सपीरियंस मिलेगा। आइए जानते हैं ग्रीस में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहें कौन-सी हैं?
1- सेंटोरिनी (Santorini)
सेंटोरिनी ग्रीस का एक बेहद खूबसूरत आईलैंड है, जो एजियन सागर (Aegean Sea) में स्थित है। यह अपने सफेद घरों, नीले गुंबदों और रोमांटिक सनसेट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहां से शाम का सनसेट देखना यादगार रहेगा।
2- यूनिक बीचेस
ग्रीस में आप यूनिक बीचेस देख सकते हैं। यहां पर लाल पत्थर और काली मिट्टी के बीच साफ पानी को देख सकते हैं। यहां के बीच दुनियाभर के बीचेस से बिल्कुल अलग है।
3- क्रीट (Crete)
क्रीट ग्रीस का सबसे बड़ा आईलैंड है और यहां आपको बीच, पहाड़, इतिहास और लोकल संस्कृति सबकुछ देखने को मिलेगा। अगर रोमांस के साथ आप घूमना भी चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट हो सकती है।
4- मायकोनोस (Mykonos)
मायकोनोस ग्रीस का सबसे मशहूर आईलैंड है, जो अपनी नाइट पार्टी लाइफ के लिए जाना जाता है। यहां पर आप बीच के किनारे पार्टी करते हुए मजे ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है, जो नाइट पार्टी के शौकीन हैं।
कितना होगा खर्चा
भारत से ग्रीस जाने के लिए आपको करीब 5 लाख रुपये का बजट रखना पड़ेगा। वैसे तो हनीमून पैकेज कंपनियों से आप बुकिंग कर सकते हैं लेकिन उसमें भी थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। वीजा और बाकि चीजों के साथ इतना या इससे थोड़ा ज्यादा खर्चा हो सकता है। प्वॉइंट्स में हम कुछ खास खर्चों के बारे में बताते हैं-
- फ्लाइट्स- 50k-90k प्रति व्यक्ति
- होटल- 8K–40K/1 रात के लिए
- बेसिक बजट- डेढ़ से 2 लाख के बीच और मीडियम 3-4 लाख के बीच होगा।
- वीजा- ग्रीस घूमने के लिए आपको Schengen Visa लेना होगा, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। टूरिस्ट वीजा के लिए करीब 11 से 15 हजार रुपये में बनेगा। इसे बनने में करीब 15 दिन का समय लग सकता है।
जाने का सही समय- हनीमून के लिए ग्रीस जाने का सही समय अप्रैल से जून और फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है। बाकि महीनों में वहां बहुत भीड़ होती है और महंगा भी होता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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