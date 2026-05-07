Great Summer Sale प्री डील्स में ट्रॉली सेट्स की शॉपिंग पर पाएं बंपर डिस्काउंट ऑफर्स

Great Summer Sale के प्री डील्स में टॉप ब्रांडेड Trolley Sets पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आधे से कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।

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कुछ दिनों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, आप सभी वेकेशन (summer vacation) प्लान कर रहे होंगे! तो एक नजर इन ट्रॉली सेट्स पर जरूर डालें, ये आपका सफर आसान बना देंगे। कल से Great Summer Sale शुरू हो रहा है, पर प्री डील्स अभी से आ गए हैं। यहां 3 सेट ट्रॉली बैग्स (3 set trolley bags) से लेकर सिंगल बैग्स पर भी 50 से 80% का ऑफ मिल जाएगा। इस समय Amazon Safari, American Tourister और VIP जैसे टॉप ब्रांड्स के Trolley Sets बेहद सस्ते में मिल रहे हैं, इन्हें आज ही घर बैठे ऑर्डर करें।

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KamIliant American Tourister ट्रॉली सेट, एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है ऐसे काफी लोगों ने खरीदा है और इसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट किया है। खासकर वेकेशन पर कैरी करना है, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें। समर वेकेशन शुरू होने वाला है और summer sale deals अभी से आ गाए हैं, इसपर 83% का ऑफ उपलब्ध है, इन्हें आज ही ऑर्डर करें। इसमें 56cm, 68cm और 78cm का स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polypropylene हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स मिल जाएगा। इनमें 8 चक्के लगे हैं, इस तरह इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है।

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गर्मी की छुट्टियों में परिवार के साथ वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो एक अच्छे क्वालिटी का ट्रॉली सेट तो आपके पास जरूर होना चाहिए। Safari pentagon pro का 8 चक्कों वाला ये ट्रॉली सेट आपके बहुत काम आएगा। इसमें पर्याप्त जगह मिल जाएगी, इस प्रकार आपके आवश्यकता का ज्यादातर सामान इनमें आराम से आ जाएगा। साथ ही इसमें 360 पर घूमने वाले चक्के लगे हैं, इनकी मदद से इन्हें इधर उधर मूव करना आसान हो जाएगा। समर डील्स (great summer sale pre deals) में इस प्रीमियम ट्रॉली सेट पर 79% का ऑफ मिल रहा है, ये मौका जल्दी नहीं आएगा।

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Aristocrat Liberty 3 ट्रॉली सेट में 58cm, 68cm और 78cm के कैबिन, मीडियम और लार्ज, हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स मिल जाएंगे। लंबे समय से ट्रॉली बैग्स लेने का सोच रहे हैं, पर बजट एलाऊ नहीं कर रहा था, तो इस समय इन्हें 81% के ऑफ पर आर्डर कर सकते हैं। Great Summer Sale शुरू होने वाला है, जहां ट्रॉली सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। गर्मी में अगर आप भी वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें। इनमें 8 मजबूत चक्के हैं, इस तरह आपके लिए इन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। वहीं इसमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान आपको सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

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Safari Genius Alley 3 सेट ट्रॉली बैग 4 स्पिनर व्हील के साथ आयेंगे, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं, इस तरह इन्हें कैरी करने में आसानी होती है। ग्रे रंग का ये ट्रॉली सेट बिल्कुल प्रीमियम फील दे रहा। अगर लंबा सफर तय करना है, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही इनमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, इस तरह आप यात्रा को निश्चित होकर इंजॉय कर सकते हैं। Great summer sale प्री डील्स में इस पर 83% का आकर्षण डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचे इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

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Aristocrat comet 3 पीस ट्रॉली सेट में 56cm, 66cm और 76cm के कैबिन, मीडियम और लार्ज, हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स आएंगे। अगर आपको सुरक्षित और आरामदायक यात्रा करनी है, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही है बच्चों के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इनमें 8 मजबूत चक्के हैं, इस तरह आपके लिए इन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। इस बैग पर 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी भी मिल रही है, तो किसी भी तरह की समस्या होने की चिंता न करें! साथ ही समर सेल डील्स में ये 81% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएंगे।

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Aristocrat 3 पीस लगेज सेट उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो अक्सर फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं। इसमें 3 ट्रॉली आयेंगे, जिनका साइज 55cm, 66cm और 75cm है। ट्रॉली में लगे 8 स्पिनर चक्कों की मदद से आपके लिए इन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। इनका मटेरियल काफी मजबूत है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होंगे। इस पर 3 साल की वारंटी भी मिल रही है। Great Summer Sale शुरू होने वाला है, जहां ट्रॉली सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इस समय ये ट्रॉली सेट आपको 77% के ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा।

छोटे वेकेशन के लिए परफेक्ट रहेंगे केबिन ट्रॉली बैग्स अगर आपको पूरा ट्रॉली सेट नहीं खरीदना केवल एक केबिन बैग चाहिए, तो वो भी यहां मिलेगा। समर्स सेल डील्स में सभी केबिन बैग्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। इन्हें घर बैठे बंपर डिस्काउंट प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।

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ऑफिस मीटिंग ट्रिप्स के लिए परफेक्ट होते हैं मीडियम ट्रॉली बैग्स अगर आप अक्सर ऑफिस के काम से ट्रैवल करते हैं, तो एक मीडियम ट्रॉली बैग्स आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से बैग्स हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अपग्रेड करने का भी सोच सकते हैं! क्योंकि Great Summer Sale pre deals में सभी ट्रॉली बैग्स पर आपको 85% तक ऑफ मिल जाएगा।

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लार्ज ट्रॉली बैग्स पर भी मिलेगा आकर्षक डिस्काउंट ऑफर लार्ज ट्रॉली बैग्स पर 50 से 85% तक ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको भी मेरी तरह छोटे-छोटे बैग्स कैरी करना नहीं पसंद है और आप अपना सारा लगेज एक ही बैग में कैरी करना चाहते हैं, तो लार्ज ट्रॉली बैग हमारे जैसे लोगों के लिए बना है। आप इन्हें Amazon से डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकते हैं।

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