इस मंदिर में होते हैं श्रीकृष्ण के साक्षात् स्वरूप के दर्शन, हूबहू कान्हा जैसी है मूर्ति की सूरत!

जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर सबसे खास माना जाता है। यहां कृष्ण जी की जो प्रतिमा है उसे श्रीकृष्ण का सजीव स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रतिमा को श्रीकृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने बनाया था, इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है।

भारत में कृष्ण जी के ऐसे कई मंदिर हैं, जिनसे भक्तों की आस्था जुडी हुई है। लेकिन जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर उनमें सबसे खास माना जाता है। ये मंदिर भी भगवान श्रीकृष्ण को ही समर्पित है, लेकिन यहां कृष्ण जी की जो प्रतिमा है उसे श्रीकृष्ण का सजीव स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रतिमा को स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने बनाया था, इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। हर दिन हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और यहां के भक्ति और श्रद्धा से भरे वातावरण में डूब जाते हैं। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के इस खास मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें।

गोविंद देव जी मंदिर में विराजमान है श्री कृष्ण जी की खास मूर्ति पौराणिक मान्यता के अनुसार गोविंद देव जी मंदिर में श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति विराजमान है, उसे उनके प्रपौत्र बज्रनाथ जी ने बनवाया था। इसके पीछे की कहानी के अनुसार, वज्रनाभ जी ने अपनी दादी से श्रीकृष्ण के स्वरूप के बारे में विस्तार से पूछा और फिर दादी के बताए अनुसार उन्होंने कृष्ण की प्रतिमा गढ़ना शुरू की।

पहली प्रतिमा में केवल श्री कृष्ण जी के सुंदर चरण बनें, जिसे बाद में मदन मोहन जी कहा गया और करौली में स्थापित किया गया। दूसरी प्रतिमा में चरण और शरीर बने पर मुख नहीं मिल पाया, इसे गोपीनाथ जी के नाम से पुरानी बस्ती, जयपुर में प्रतिष्ठित किया गया। तीसरी प्रतिमा जब पूर्ण हुई तो उनकी दादी ने सिर हिलाकर स्वीकार किया कि यही स्वरूप वास्तविक श्रीकृष्ण जैसा है। यही प्रतिमा आज गोविंद देव जी के नाम से जयपुर में विराजमान है और इसे ‘बज्रकृत’ यानी वज्रनाभ द्वारा निर्मित कहा जाता है।

मंदिर से जुड़ा इतिहास भी है खास ऐसा कहा जाता है कि पहले गोविंद देव मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण जी की प्रतिमा वृंदावन में विराजमान थी। इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब मुगल शासक औरंगजेब ने अनेक हिंदू मंदिर तोड़े थे। उस समय गोविंद देव जी की प्रतिमा को वृंदावन से सुरक्षित निकालकर विभिन्न स्थानों जैसे गोवर्धन, कामा और आमेर होते हुए जयपुर लाया गया। सवाई जयसिंह ने जब जयपुर बसाया तो उन्होंने अपने सपने में मिले संकेत के आधार पर गोविंद देव जी को सूरज महल में प्रतिष्ठित किया। तब से यह स्थान भगवान कृष्ण की आराधना का प्रमुख केंद्र बन गया।

राधा रानी के चरणों का रहस्य गोविंद देव जी मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहां राधा रानी के चरण हमेशा ढके रहते हैं। मान्यता है कि राधा जी के चरण अत्यंत दुर्लभ और पवित्र हैं। स्वयं श्रीकृष्ण भी उनके चरणों की सेवा करते थे और उन्हें अपने हृदय के पास रखते थे। इसलिए किसी साधारण व्यक्ति को सहजता से उनके चरण दर्शन का अवसर नहीं मिलता। हालांकि जन्माष्टमी या राधाष्टमी जैसे विशेष अवसरों पर कुछ समय के लिए उनके चरणों का दर्शन कराया जाता है।