गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे? इन 5 जगहों पर भी जरूर जाएं, वरना अधूरी रह जाएगी यात्रा!
इस बार गोवर्धन परिक्रमा करने का प्लान बना रहे हैं, तो इन जगहों पर भी जरूर जाएं। कई लोग सिर्फ गोवर्धन से ही वापस लौट आते हैं, जिससे यात्रा का पूरा आनंद नहीं मिल पाता। भगवान श्रीकृष्ण के भक्त हैं तो ये बाकी धार्मिक जगहें भी आपको जरूर पसंद आएंगी।
भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं सी जुड़ी बृजभूमि में गोवर्धन पर्वत का खास महत्व है। मान्यता है कि इन्द्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने आपकी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तभी से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस दिन कई भक्त गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए भी जाते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग सिर्फ यहीं से लौट आते हैं और आसपास की जगहों को मिस कर देते हैं। अगर आप भी इस बार गोवर्धन परिक्रमा करने का प्लान बना रहे हैं, तो इन जगहों के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। यहां आपको भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी कई लीलाएं सुनने और देखने को मिलेंगी।
दानघाटी में करें गिरिराज जी के दर्शन
गोवर्धन परिक्रमा के साथ आप दानघाटी में गिरिराज जी के दर्शन कर सकते हैं। यहां भगवान श्रीकृष्ण को अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए दिखाया गया है। इस स्थान पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा गिरिराज जी के रूप में की जाती है। दूर-दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
राधा और श्याम कुंड दोनों के करें दर्शन
गोवर्धन यात्रा के दौरान राधा और श्यामा कुंड के दर्शन करने का बहुत महत्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं श्याम कुंड का निर्माण किया था। इसे देखकर श्रीमती राधा रानी ने भी राधा कुंड का निर्माण किया। ये दोनों कुंड एक दूसरे के पास स्थित हैं। यहां स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है।
कुसुम सरोवर की सुदंरता मन मोह लेगी
गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे हैं तो कुसुम सरसोवर जाना बिल्कुल मिस ना करें। यहां की खूबसूरत झील और शांत वातावरण आपका मन मोह लेगा। मान्यता है कि यहां श्रीमती राधा रानी और बाकी गोपियाँ यहां उगने वाले कुसुम के फूल तोड़कर भगवान श्रीकृष्ण को भेंट किया करती थीं। यहां का सुंदर घाट आने वालों के दिल में अपनी छाप जरूर छोड़ देता है।
मानसी गंगा के दर्शन जरूर करें
कहते हैं कि गोवर्धन के दर्शन तक तक पूरे नहीं होते, जबतक मनसी गंगा में डुबकी ना लगा ली जाए। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी मानसिक शक्ति से यहां गंगा को प्रकट किया था। यहां सुंदर घाट बने हुए हैं, जहां का शांत वातावरण भक्तों का मन मोह लेता है। यहां पास ही हरदेव जी मंदिर स्थित है, जहां आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान श्रीकृष्ण के पोते ने किया था।
पूंछरी का लौठा में जरूर करें दर्शन
गोवर्धन परिक्रमा के दौरान पूंछरी का लौठा में दर्शन करना ना भूलें। मान्यता है कि यहां लौठा बाबा विराजमान हैं, जो गोवर्धन परिक्रमा करने वालों की हाजरी लगाते हैं। इस मंदिर में दर्शन किए बिना गोवर्धन की परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती है। यह मंदिर गोवर्धन पर्वत के अंतिम छोर पर स्थित है और राजस्थान की सीमा के पास पड़ता है।
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लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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