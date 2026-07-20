बारिश में जन्नत जैसा दिखता है नैनीताल, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी
नैनीताल की खूबसूरत वादियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं? निकलने से पहले सही समय और बरसात के मौसम में जरूरी सावधानियां जरूर जान लें, ताकि आपका सफर सुरक्षित, आरामदायक और यादगार बन सके।
जब भी पहाड़ों की ठंडी हवा, शांत झील और बादलों से ढकी वादियों की बात होती है, तो सबसे पहले जिन जगहों का नाम याद आता है, उनमें नैनीताल जरूर शामिल होता है। सुबह झील के किनारे टहलना, शाम को मॉल रोड की रौनक देखना और पहाड़ों के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना हर यात्री का सपना होता है। यही वजह है कि सालभर यहां जगह-जगह से लोग घूमने आते हैं।
लेकिन अगर बिना तैयारी के यात्रा की जाए, खासकर बरसात के मौसम में, तो मजेदार सफर भी परेशानी में बदल सकता है। इसलिए निकलने से पहले यह जानना जरूरी है कि नैनीताल घूमने का सही समय क्या है, वहां कैसे पहुंचें और बारिश के दौरान किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।
नैनीताल घूमने का सबसे अच्छा समय कौन-सा है?
मार्च से जून तक का समय घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और ज्यादातर पर्यटन स्थल खुले रहते हैं। अगर आपको हरियाली पसंद है, तो बरसात का मौसम भी खूबसूरत नजारे दिखाता है। हालांकि, इस समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी होती है।
नैनीताल कैसे पहुंचें?
- हवाई मार्ग: सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर है। वहां से सड़क मार्ग से नैनीताल पहुंच सकते है।
- रेल मार्ग: काठगोदाम सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। यहां से टैक्सी और बस आसानी से मिल जाती है।
- सड़क मार्ग: दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी और आसपास के कई शहरों से नैनीताल के लिए नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं।
नैनीताल में क्या-क्या देखें?
- नैनी झील: यह नैनीताल की सबसे प्रसिद्ध जगह है। यहां बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है।
- स्नो व्यू प्वाइंट: यहां से बर्फ से ढकी पहाड़ियों का सुंदर नजारा दिखाई देता है।
- मॉल रोड: खरीदारी, स्थानीय भोजन और शाम की सैर के लिए यह जगह बेहद पसंद की जाती है।
- नैना देवी मंदिर: यह नैनीताल के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है।
- चिड़ियाघर और केबल कार: अगर परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो इन जगहों को भी अपनी सूची में जरूर शामिल करें।
बरसात में नैनीताल जाते समय रखें ये सावधानियां
- मौसम की जानकारी: यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का हाल जरूर जान लें। अगर भारी बारिश की चेतावनी हो, तो यात्रा टालना बेहतर हो सकता है।
- फिसलन वाले रास्तों पर संभलकर चलें: बरसात में सड़कें और सीढ़ियां फिसलन भरी हो सकती हैं। अच्छी पकड़ वाले जूते पहनें।
- बारिश से बचाव का सामान रखें: अपने साथ छाता, बरसाती और एक्सट्रा कपड़े जरूर रखें।
- पहाड़ी रास्तों पर रात में सफर करने से बचें: तेज बारिश के दौरान पहाड़ी रास्तों पर विजिबिलिटी कम हो सकती है। दिन के समय यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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