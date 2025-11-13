हनीमून जाने के लिए कौन सी डेस्टिनेशन होगी बेस्ट-गोवा या अंडमान
शादी के बाद हनीमून लाइफटाइम एक्सपीरिएंस होता है। ऐसे में कपल इन दिनों अपने पहले ट्रिप की प्लानिंग शादी के पहले से ही करने लगते हैं। आमतौर पर हनीमून के लिए ज्यादातर कपल गोवा या अंडमान जैसे बीच प्लेसेज को सर्च करते हैं। जहां पर थोड़ी प्राइवेसी हो, नेचर की शांति हो और साथ ही मस्ती भी जमकर हो सके। बीच पार्टी, लक्जरी रिजॉर्ट में स्टे हर कपल की ख्वाहिश होती है। ऐसे में हम हेल्प करेंगे कि आखिर अंडमान या गोवा में से कौन सी जगह पर जाना हनीमून के लिए बेस्ट होगा।
अंडमान या गोवा में से कौन से डेस्टिनेशन होगी बेस्ट
अंडमान या गोवा में से कहां पर बीच हैं ज्यादा बेहतर
अंडमान के बीच अपने व्हाइट सैंड बीच के लिए फेमस है। यहां पर क्रिस्टल क्लियर वाटर और घने जंगल है। खासतौर पर हैवलॉक और नील में एकांत में समय बिताना न्यू कपल के लिए लाइफटाइम एक्सपीरिएंस दे सकता है। राधानगर बीच को एशिया के बेस्ट बीच में से एक माना जाता है। जहां पर लंबी वॉक के साथ सनसेट देखना और टाइम स्पेंड करना मेमोरेबल मोमेंट होगा।
वहीं, गोवा की बात करें तो ये जगह ज्यादा वैराइटी और एक्टीविटी के साथ है। यहां पर सुनहरी रेत वाले बीच बागा, अंजुना और पालोलेम है। जहां पर कैफे, बार्स और बीच शैक्स पर आराम के पल बिताने का मौका रहता है। वहीं अगर आप गोवा में शांति की तलाश में हैं तो साउथ गोवा बेस्ट होगा। जहां पर लक्जरी रिजॉर्ट और क्राउड कम है। नॉर्थ गोवा में नाइट लाइफ एंज्वॉय करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो अगर आप कुछ सुकून के पल साथ में समय बिताने के लिए हनीमून मनाने जा रहे हैं तो अंडमान बेस्ट डेस्टिनेशन होगी।
अंडमान या गोवा, कहां पर मिलेगा एंडवेंचर और एक्टीविटी का मौका
अगर आपको एडवेंचर का शौक है तो दोनों ही जगहों पर ढेर सारी एक्टीविटी मिलेगी। लेकिन बिल्कुल अलग, जैसे कि अंडमान स्कूबा डाइविंग के लिए बेस्ट प्लेस है। यहां पर स्नॉर्कलिंग, सी वॉकिंग का मौका मिलता है। हैवलॉक में कोरल रीफ को देखने के साथ ही नील आइलैंड में मरीन लाइफ शानदार है। कुल मिलाकर अंडमान में आप समुंदर के अंदर के नजारे लेने का सुनहरा मौका पाएंगे।
वहीं, गोवा में समुंदर के ऊपर होने वाली ढेर सारी एक्टीविटी का मजा ले सकते हैं। जेट स्कीइंग, बनाना राइड, कयाकिंग, हॉट एयर बलून, पैरासेलिंग जैसे एक्टीविटी का मजा ले सकते हैं।
रोमांटिक कपल के लिए अंडमान या गोवा क्या है बेहतर
अंडमान में रोमांस बिल्कुल स्लो मिलेगा। प्राइवेट बीच पर सनसेट, डिनर, कैंडल लाइट डिनर का मजा समुंदर किनारे लिया जा सकता है। अंडमान उन कपल्स के लिए बेस्ट हैं जो केवल पर्सनल मोमेंट एंज्वॉय करना चाहते हैं।
वहीं, गोवा ग्लैमरस और काफी फंकी है। जहां पर कपल साथ में स्पा सेशन ले सकते हैं। बीच कैफे में लाइव म्यूजिक के बीच साथ में पल बिता सकते हैं।
गोवा या अंडमान कौन है ज्यादा बजट में
गोवा जाना आसान है और ये बजट फ्रेंडली है। गोवा के लिए फ्लाइट्स, ट्रेन और रोड तीनों की कनेक्टिविटी बढ़िया है। यहां पर रहने, खाने के लिए भी अपने बजट के हिसाब से होम स्टे से लेकर लक्जरी रिजॉर्ट मिल जाएंगे। गोवा हर बजट के ट्रैवलर के लिए है।
वहीं अंडमान जाने के लिए ज्यादा प्लानिंग और सटीक जानकारी की जरूरत है। अंडमान में पोर्ट ब्लेयर तक फ्लाइट से जाने के बाद काफी सारे आइलैंड पर जाने केलिए फेयरी की मदद ली जाती है। जो ना केवल महंगा है बल्कि समय भी ज्यादा लगता है।
गोवा या अंडमान जाने के लिए कौन सा टाइम होगा बेस्ट
गोवा जाने के लिए हनीमून कपल अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का समय बेस्ट होगा। म्यूजिक, फेस्टिव, बीच पार्टी और कैफे का मजा कपल के लिए शानदार एक्सपीरिएंस होगा।
वहीं, अंडमान के लिए नंवबर से मई तक का समय बेस्ट होगा। जब समुंदर शांत होता है और आसमान साफ होता है। इस वक्त अंडर वाटर एक्टीविटी का मजा लेना आसान होता है।
