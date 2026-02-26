ऑफ सीजन में बनाएं गोवा घूमने का प्लान, सिर्फ 40,000 रुपये में हो जाएगी पूरी ट्रिप
कभी न कभी गोवा घूमने का सपना हर किसी का होता है। गोवा बेहद सुंदर जगह है, जहां पर लोग नाइट पार्टी और बीच के किनारे का नजारा एन्जॉय करना चाहते हैं। अगर आप भी गोवा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ 40 हजार रुपये में ट्रिप प्लान करें।
गोवा हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी समुद्र तटों, लाइफस्टाइल और संस्कृति से आकर्षित करता है, लेकिन यात्रा की लागत मौसम के हिसाब से काफी बदलती है। आमतौर पर गोवा के दो बड़े सीजन होते हैं- पीक सीजन (दिसंबर से फरवरी) और ऑफ-सीजन (मार्च से अक्टूबर तक) होता है। गोवा घूमने का प्लान हर कोई कभी न कभी बनाता है लेकिन बजट आड़े आ जाता है। पीक सीजन में गोवा घूमने का मतलब है लाखों का खर्चा और इतने में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हो। अगर आप गोवा घूमना चाहते हैं, तो ऑफ सीजन का टाइम चुनें। इस समय आप कम बजट में गोवा का मजा ले सकते हैं। चलिए आपको पूरी डिटेल्स विस्तार से बताते हैं।
ऑफ-सीजन क्यों होता है सस्ता?
ऑफ-सीजन, खासकर समर (अप्रैल-मई) और मॉनसून (जून-सितंबर) में पर्यटक संख्या कम हो जाती है। गर्मी और बारिश के कारण सर्दियों जैसी भीड़ नहीं होती, जिससे होटल, फ्लाइट और अन्य सेवाएं अपनी कीमतें घटा देती हैं ताकि बिजनेस बना रहे। कम टूरिस्ट के कारण हर चीज सस्ती हो जाती है और ऐसे में आप गोवा घूमने का प्लान बना सकते हैं। क्योंकि गोवा में घूमने का अनुभव पीक सीजन जैसा ही मिलेगा।
होटल का खर्चा
ऑफ सीजन में गोवा में होटल का खर्चा 40 परसेंट तक कम हो जाती है और ऐसे में आपको होटल या गेस्ट रूम एक रात के लिए ₹2,000-4,000 तक में मिल सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल/होस्टलिंग ₹400-1,200/रात में मिलेगा।
फ्लाइट की कीमतें
गोवा जाने के लिए पीक सीजन में फ्लाइट का खर्चा 15 से 25 हजार के बीच हो सकता है, ये राउंड ट्रिप का बजट है। ऑफ सीजन में फ्लाइट टिकट प्राइस कम होकर ₹3,000-₹8,000 तक में मिल सकता है। ये भी राउंड ट्रिप में हो सकता है और बाकि फ्लाइट और ऑफर्स पर निर्भर करेगा।
खाने-पीने का खर्चा
गोवा में खाने-पीने का खर्चा लोकल रेस्टोरेंट ₹500- ₹1,000 तक में होंगे और बीच शैक/कैफे- ₹800- ₹1,500 में इतना खर्चा होगा। एक दिन का खाने का खर्चा 1000 रुपये प्रति व्यक्ति का हो सकता है।
लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्च
गोवा में लोकल साधन कर रहे हैं, तो उसका खर्चा स्कूटी रेंट: ₹300 – ₹500/दिन, बाइक: ₹400 – ₹800/दिन, टैक्सी महंगी पड़ती है, जिसका किराया ₹1,500+ एक साइड का हो सकता है।
एक्टिविटीज की फीस
एक्टिविटीज में बीच फ्री होता है, वाटर स्पोर्ट्स मौसम पर निर्भर करेगा और इसका खर्चा ₹800 - ₹2,000 रहेगा, क्लब एंट्री: ₹500- ₹2,000 तक में होंगे। कुल मिलाकर अगर आप ऑफ सीजन में ट्रिप प्लान करते हैं तो 40 हजार रुपये के बजट में सबकुछ हो सकता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।