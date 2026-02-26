Hindustan Hindi News
ऑफ सीजन में बनाएं गोवा घूमने का प्लान, सिर्फ 40,000 रुपये में हो जाएगी पूरी ट्रिप

Feb 26, 2026 04:49 pm IST
कभी न कभी गोवा घूमने का सपना हर किसी का होता है। गोवा बेहद सुंदर जगह है, जहां पर लोग नाइट पार्टी और बीच के किनारे का नजारा एन्जॉय करना चाहते हैं। अगर आप भी गोवा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ 40 हजार रुपये में ट्रिप प्लान करें।

गोवा हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी समुद्र तटों, लाइफस्टाइल और संस्कृति से आकर्षित करता है, लेकिन यात्रा की लागत मौसम के हिसाब से काफी बदलती है। आमतौर पर गोवा के दो बड़े सीजन होते हैं- पीक सीजन (दिसंबर से फरवरी) और ऑफ-सीजन (मार्च से अक्टूबर तक) होता है। गोवा घूमने का प्लान हर कोई कभी न कभी बनाता है लेकिन बजट आड़े आ जाता है। पीक सीजन में गोवा घूमने का मतलब है लाखों का खर्चा और इतने में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हो। अगर आप गोवा घूमना चाहते हैं, तो ऑफ सीजन का टाइम चुनें। इस समय आप कम बजट में गोवा का मजा ले सकते हैं। चलिए आपको पूरी डिटेल्स विस्तार से बताते हैं।

ऑफ-सीजन क्यों होता है सस्ता?

ऑफ-सीजन, खासकर समर (अप्रैल-मई) और मॉनसून (जून-सितंबर) में पर्यटक संख्या कम हो जाती है। गर्मी और बारिश के कारण सर्दियों जैसी भीड़ नहीं होती, जिससे होटल, फ्लाइट और अन्य सेवाएं अपनी कीमतें घटा देती हैं ताकि बिजनेस बना रहे। कम टूरिस्ट के कारण हर चीज सस्ती हो जाती है और ऐसे में आप गोवा घूमने का प्लान बना सकते हैं। क्योंकि गोवा में घूमने का अनुभव पीक सीजन जैसा ही मिलेगा।

होटल का खर्चा

ऑफ सीजन में गोवा में होटल का खर्चा 40 परसेंट तक कम हो जाती है और ऐसे में आपको होटल या गेस्ट रूम एक रात के लिए ₹2,000-4,000 तक में मिल सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल/होस्टलिंग ₹400-1,200/रात में मिलेगा।

फ्लाइट की कीमतें

गोवा जाने के लिए पीक सीजन में फ्लाइट का खर्चा 15 से 25 हजार के बीच हो सकता है, ये राउंड ट्रिप का बजट है। ऑफ सीजन में फ्लाइट टिकट प्राइस कम होकर ₹3,000-₹8,000 तक में मिल सकता है। ये भी राउंड ट्रिप में हो सकता है और बाकि फ्लाइट और ऑफर्स पर निर्भर करेगा।

खाने-पीने का खर्चा

गोवा में खाने-पीने का खर्चा लोकल रेस्टोरेंट ₹500- ₹1,000 तक में होंगे और बीच शैक/कैफे- ₹800- ₹1,500 में इतना खर्चा होगा। एक दिन का खाने का खर्चा 1000 रुपये प्रति व्यक्ति का हो सकता है।

लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्च

गोवा में लोकल साधन कर रहे हैं, तो उसका खर्चा स्कूटी रेंट: ₹300 – ₹500/दिन, बाइक: ₹400 – ₹800/दिन, टैक्सी महंगी पड़ती है, जिसका किराया ₹1,500+ एक साइड का हो सकता है।

एक्टिविटीज की फीस

एक्टिविटीज में बीच फ्री होता है, वाटर स्पोर्ट्स मौसम पर निर्भर करेगा और इसका खर्चा ₹800 - ₹2,000 रहेगा, क्लब एंट्री: ₹500- ₹2,000 तक में होंगे। कुल मिलाकर अगर आप ऑफ सीजन में ट्रिप प्लान करते हैं तो 40 हजार रुपये के बजट में सबकुछ हो सकता है।

