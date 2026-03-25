ट्रैकिंग पर जाने वाले ये रूल्स जरूर जान लें, आखिरी वाली है बड़े काम की

Tips For First Time Trekkers: अगर आपने वेकेशन पर ट्रैकिंग का प्लान बना रखा है। तो बैग पैक और ट्रैकिंग रूट के साथ इन बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। ये रूल्स आपको रास्ते पर चलते समय गिरने, एनर्जी लॉस होने के साथ भटकने से भी बचाएंगे।

सर्दियों का सीजन खत्म होते ही लोगों के प्लान घूमने के लिए बनने लगते हैं। ज्यादातर लोग पहाड़ों पर सुकून और शांति के लिए चल पड़ते हैं। और, जिन्हें थोड़ा एडवेंचर, कैपिंग का शौक है वो ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं। वैसे तो ट्रैकिंग पर जाने से पहले कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे ट्रैकिंग का लेवल क्या है, आपकी फिटनेस स्ट्रेंथ कितनी है। बिगिनर है या फिर पहले भी कई ट्रैक पार कर चुके हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के साथ किन चीजों को बैग पैक करना है। लेकिन हम यहां बताएंगे ट्रैकिंग के दौरान रास्ते पर चलते हुए किन सेफ्टी टिप्स को फॉलो करना है। जिससे कि आप आसानी से ट्रैक को पूरा कर सकें। बीच रास्ते में आपकी एनर्जी लॉस ना हो जाए और रास्ता ना भटक जाएं। तो इन ट्रैकिंग टिप्स को जरूर याद रखें।

पैर रखने का तरीका जब भी पहाड़ी रास्तों पर ट्रैकिंग कर रहे हों और ऊंचाई पर चढ़ना हो तो पैर रखते समय ध्यान रखें कि अपनी एड़ियों के बल पैर को जमीन पर रखना है। पंजे के बल पैर रखने पर एड़ियों के पास की नर्व्स में खिंचाव आ सकता है।

सीढ़ियां चढ़ने की ट्रिक ट्रैकिंग के रास्ते में हैं तो कई बार आपकी सीढ़ियां मिल जाती है। इन सीढ़ियों को चलने पर काफी सारा एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो इस ट्रिक को याद रखें। कभी भी सीढ़ियों को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ना चलें। ऐसा करने से थकान जल्दी लगेगी। जब भी सीढ़ियों को चढ़ें तो जिग जैग पैटर्न में चढ़ें।

अवॉएड वॉकिंग ऑन टो ट्रैकिंग के रास्ते में सीढ़ियां हैं या आपको एक कदम ऊंचे स्टेप रखकर आगे बढ़ना है तो केवल पैर के पंजे के आगे वाले भाग को रखकर ना चढ़ें। हमेशा स्टेप पर अपने पूरे पैर को रखें जिससे जमीन का सपोर्ट मिले। अगर केवल आधे पंजे को रखकर पैर रखेंगे तो इससे पैरों में दर्द बढ़ेगा और नसों में भी खिंचाव होगा।

ट्रैकिंग पर छड़ी जरूर रखें अगर आप बिगिनर हैं और पहली बार ट्रैकिंग के लिए जा रहे तो साथ में छड़ी रखना ना भूलें। ये छड़ी आपको पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते समय सपोर्ट देने और उतरते समय पैर को बैलेंस बनाकर रखने में मदद करेगी। जिससे आपके घुटनों पर दबाव नहीं बनेगा।

ब्रीदिंग टेक्निक काफी सारे लोग चलते-चलते थककर तेजी से मुंह खोलकर सांस लेने लगते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत है। इससे मुंह से हवा जाकर गले को सुखाती है। इससे बचने के लिए मुंह बंदकर नाक से इनहेल करें और मुंह से एक्सहेल करें। ऐसा करने से आप काफी टाइम के लिए अपने गले को सूखने से बचा पाएंगे।

पानी जरूर साथ रखें ट्रैकिंग के रास्ते में पानी मिले या नहीं लेकिन बोतल में पानी जरूर साथ रखें। जिससे खुद को हाइड्रेट कर सकें।