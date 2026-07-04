सस्ते में करें फायदे का सौदा: 80% के शानदार डिस्काउंट ऑफर्स में खरीदें ट्रॉली सेट्स

Prime Day Sale 2026 में ट्रॉली सेट्स पर चल रहा है जबरदस्त छूट! 50 से 85% के ऑफ पर घर बैठे करें ऑर्डर!

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Amazon Prime Day Sale 2026 शुरू हो चुका है, जी हां सेल लाइव है, अगर अपने अभी तक डील्स एक्सप्लोर नहीं किए तो फौरन जाएं और शानदार ऑफर्स का लाभ उठाएं! 3 और 2 सेट ट्रॉली सेट्स पर 90% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। 10000 की ट्रॉली केवल 3000 में खरीद सकते हैं। जब सब कुछ इतना सस्ता है, तो फालतू खर्चा क्यों करना! डिस्काउंट में कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं बल्कि American Tourister से लेकर Safari जैसे टॉप ब्रांड्स की बेस्ट रेटेड ट्रॉली मिलेगी, वो भी बेहद कम दाम में। स्टॉक्स लिमिटेड हैं, इसलिए जल्दी जाएं और ऑफर्स का लाभ उठाएं, इन्हें आज ही ऑर्डर करें!

अपने अपग्रेड में देरी न करें अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें पात्रता जांचें →

Kamiliant by American Tourister 3 सेट ट्रॉली बैग के मजबूत बनावट इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बना देंगी। इसमें 8 स्पिनर छक्के लगे हैं जो 360 डिग्री पर घूमते हैं, इस तरह इन्हें कैरी करना बेहद आसान हो जाएगा। इसमें 56cm, 68cm और 78cm के स्मॉल, मीडियम और लार्ज ट्रॉली सेट्स आएंगे, जिनमें पर्याप्त जगह मिल जाएगा, फैमिली ट्रिप से लेकर सोलो ट्रिप के लिए इसमें हर साइज का ट्रॉली बैग उपलब्ध है। इस समय इनपर 86% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!

Prime Day Sale में ट्रॉली सेट्स पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। इस समय Safari के बेस्ट रेटेड pentagon pro ट्रॉली सेट पर 85% का ऑफ मिल जाएगा। 8 चक्कों वाले इस 3 सेट ट्रॉली बैग्स में हर साइज का बैग आएगा जिसे आप अपने अलग अलग इस्तेमाल में ला सकती हैं। ऑफिस ट्रिप हो या फैमिली ट्रिप ये बैग्स आपकी जर्नी आसान बना देंगे। इनमें न केवल पर्याप्त जगह मिल जाएगा, बल्कि ये देखने में भी बेहद स्टाइलिश हैं। साथ ही ये सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक के साथ आएंगे, जिससे यात्रा के दौरान आपको सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।

Skybags के प्रिंटेड ट्रॉली सेट्स काफी ट्रेडिंग हैं, इन्हें उपभोक्ताओं ने बहुत पसंद किया है। 3 पीस लगेज सेट उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो अक्सर फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं। इसमें हार्ड पॉलीकार्बोनेट 3 ट्रॉली आयेंगे, जिनका साइज 55cm, 65cm और 75cm है। ट्रॉली में लगे 8 स्पिनर चक्के बड़े काम की चीज हैं। उनकी मदद से इन्हें आसानी से कैरी कर सकते हैं। कम दिनों का ट्रिप हो या लंबा, हर बार नया ट्रॉली बैग लेना मुश्किल है। इसलिए एक बार में ये 3 सेट ट्रॉली खरीद लें और आवश्यकता अनुसार इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। Prime Day Sale डील्स में ये 79% के आकर्षक डिस्काउंट ऑफर के साथ उपलब्ध हैं, बिना इंतजार किए इस विकल्प को आज ही ऑर्डर करें।

American Tourister ट्रॉली सेट हमेशा से डिमांड मे रहा है। इस ट्रॉली का यूनिक डिजाइन और कलर लोगों को काफी पसंद आता है। अगर आप भी लंबे समय से ट्रॉली सेट लेने का सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। प्राइम डे सेल में ट्राली सेट पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, जैसे कि इस पर 73% का छूट मिल जाएगा, यानी आधे से भी बेहद कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही इसकी क्वालिटी भी कमाल की है। इसलिए अगर आप भी फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसमें 55cm, 68cm और 79cm का स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polypropylene हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स आएगा, जिसे अपने अनुसार आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या आप भी मेरी तरह हर बार नया ट्रॉली सेट लेने का सोचते हैं मगर इनका प्राइस देखकर रुक जाते हैं। तो ये एक सुनहरा मौका है, Prime Day Sale डील्स में skybags के 3 सेट ट्रॉली बैग्स पर 72% का ऑफ उपलब्ध है, यानी आधे से भी बहुत कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा। इन ट्रॉली सेट्स पर 5 साल के इंटरनेशनल वारंटी भी उपलब्ध है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही इनकी मजबूत बनावट के बाद भी ये बेहद हल्के हैं, तो उन्हें कैरी करना भी आसान रहेगा।

Aristocrat 3 पीस ट्रॉली सेट में 55cm, 66cm और 76cm के कैबिन, मीडियम और लार्ज, हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स मिल जाएंगे। लंबे समय से ट्रॉली बैग्स लेने का सोच रहे हैं, पर बजट इजाजत नहीं दे रहा था, तो Prime Day Sale डील्स में इनपर 86% का ऑफ मिल जाएगा। बेहद सस्ते मैं घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें कई अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर करें!

2 सेट ट्रॉली बैग्स पर भी मिल रहा है जबरदस्त छूट! 3 सेट ट्रॉली के साथ ही हो 2 सेट ट्रॉली पर भी शानदार छूट चल रहा है। इनपर 50 से 90% तक का ऑफ मिल जाएगा। साथ ही एडीशनल बेनिफिट्स जैसे कार्ड पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। वहीं कैशबैक की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपको 3 से ट्राली की आवश्यकता नहीं है, तो आप ये विकल्प भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।