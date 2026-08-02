अब ट्रॉली सेट्स की शॉपिंग होगी खास, बेस्ट ब्रांड्स पर पाएं शानदार छूट

Safari, American Tourister और VIP जैसे ब्रांडेड Trolley Bag sets पर आकर्षक छूट उपलब्ध है, इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

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क्या आप भी अक्सर ट्रैवल करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। इस समय बेस्ट ब्रांडेड ट्रॉली सेट्स पर शानदार छूट चल रहा है, इन्हें आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकते हैं। Amazon पर Safari, American Tourister और VIP जैसे ब्रांड्स उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ट्रॉली चुनने में कन्फ्यूजन होती है, तो यहां टॉप रेटेड ट्रॉली सेट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, इस प्रकार आपके लिए सही बैग चुनना आसान हो जाएगा। तो ज्यादा इंतजार न करें, अपना पसंदीदा विकल्प आज ही घर मंगवाएं!

परफेक्ट वकेशन के लिए ट्राली बैग्स।

Safari Trooper के 3 सेट ट्रॉली में 55cm, 65cm और 75cm के कैबिन, मीडियम और लार्ज हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स मिल जाएंगे। अगर आप अक्सर कहीं न कहीं घूमने जाते रहते हैं, तो इस तरह का एक बैग पैक तो आप सभी के पास होना चाहिए। इन बैग्स में 8 मजबूत स्पिनर चक्के लगे हैं, इस तरह आपके लिए इन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। वहीं इसमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान सामान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। बजट की चिंता न करें, क्योंकि इस समय इसपर 79% का ऑफ उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं।

Safari Luma Neo का ये 2 सेट ट्रॉली बैग काफी लोगों की पहली पसंद है। जिन्हें ट्रैवलिंग के दौराम ज्यादा सामान कैरी करने की जरूरत नहीं होती, वो लोग इसे जरूर ऑर्डर करें। इसमें केबिन और मीडियम आकर के बैग आएंगे, जिनमें 360 डिग्री पर घूमने वाले चक्के भी लगे हैं। अगर आप कहीं लंबी जर्नी तय कर रहे हैं, तो ये लाइट वेट ट्रॉली सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। साथ ही इनमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे आपका सामान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

Kamiliant by American Tourister का ये 3 पीस ट्रॉली सेट का रंग यूनीक और आकर्षक है, इसे लोगों ने बेहद पसंद किया है। ये बैग्स 55cm, 70cm और 80cm के साइज में आएंगे। स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polyptopylene हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स मजबूत और टिकाऊ हैं, जिन्हें लंबे इस्तेमाल के बाद भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही इसमें 360 डिग्री पर घूमने वाले चक्के लगे हैं, जिनसे इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। अगर आप कहीं लंबी जर्नी तय कर रहे हैं, तो ये लाइट वेट ट्रॉली सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस समय ये 88% के ऑफ पर उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!

Safari Genius लगेज सेट बहुत काम की चीज है, खासकर जिन्हें हल्के ट्रॉली सेट चाहिए उनके लिए ये पसंदीदा विकल्प साबित होगा। ये लाइटवेट ट्रॉली सेट आपका सफर आसान और आरामदायक बना देंगे। साथ ही ये बैग्स बेहद मजबूत हैं, ड्यूरेबल और प्रीमियम क्वालिटी मैटेरियल होने से इन्हें लंबे इस्तेमाल के बाद भी कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रिप पर जाना हो या ऑफिस मीटिंग के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना हो, ये बैग्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे।

Aristocrat के 3 सेट ट्रॉली बैग्स पर 3 साल की वारंटी मिल जाएगी, यानी आप इस बैग को बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मजबूत और टिकाऊ हैं, आपको बार बार बैग्स बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही घूमने वाले 8 चक्के लगे हैं, इस तरह इन्हें कैरी करना भी आसान हो जाता है। इतना ही नहीं सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इनमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे आपका सारा सामान पूरी तरह सुरक्षित रहता है। वहीं इस समय इनपर 79% का आकर्षक छूट उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!

Uppercase ट्रॉली सेट में 2 बैग्स आएंगे। इनपर प्रिंट बने हैं, तो जो लोग कुछ अलग तरह के बैग्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प है। इनमें 360 डिग्री पर घूमने वाले चक्के लगे हैं, जिससे इन्हें खींचना आसान हो जाता है। इन ट्रॉली बैग्स की बॉडी मजबूत और ड्यूरेबल है, जो लंबे समय के बाद भी खराब नहीं होगी। इनमें अन्य प्रिंट्स के विकल्प भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Aristocrat Airpro में 3 बैग्स हैं, इनमें 8 चक्के लगे हैं, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसका मैटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी आसानी से खराब नहीं होगा। साथ ही इस पर 3 साल की ग्लोबल वारंटी भी मिल जाएगी, इस तरह आप इन्हें बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके टूटने या खराब होने की संभावना बहुत कम होती है। साथ ही ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, इसपर 84% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा।

इस ट्रॉली से में 55, 65 और 75cm के बैग्स आएंगे। ये मजबूत और टिकाऊ हैं, आपको बार बार बैग्स बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही घूमने वाले 8 चक्के लगे हैं, इस तरह इन्हें कैरी करना भी आसान हो जाता है। इतना ही नहीं सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगर आप कहीं लंबी जर्नी तय कर रहे हैं, तो ये लाइट वेट ट्रॉली सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। साथ ही इनमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे आपका सामान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

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