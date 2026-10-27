माइक्रो-केशन से मिरर ट्रिपिंग तक, Gen Z के ये 5 ट्रैवल ट्रेंड्स हैं सबसे हटके
घूमना हर किसी को पसंद होता है लेकिन Gen Z ने नए ट्रैवल ट्रेंड्स खोज निकाले हैं। अब तक लोग सिर्फ घूमने जाते हैं लेकिन नई पीढ़ी घूमने के साथ सुकून, आराम के लिए भी ट्रिप प्लान करती हैं। चलिए इन ट्रेंड्स के बारे में विस्तार से बताते हैं।
घूमना हर पीढ़ी को पसंद है, भले ही अंदाज थोड़ा बदल गया हो। Gen Z पुरानी जेनरेशन से बिल्कुल अलग हैं, फिर चाहे वह रिलेशनशिप के मामले में हो या स्टाइल। इतना ही नहीं Gen Z के ट्रैवल ट्रेंड्स भी काफी अलग हैं। वह सिर्फ घूमने ही नहीं जाते बल्कि आराम करने के लिए भी ट्रिप प्लान करते हैं। रूम रॉटिंग, मिरर ट्रिपिंग जैसे नए ट्रैवल वर्ड्स शायद ही अब तक आपने सुने होंगे लेकिन ये सभी Gen Z के नए ट्रैवल ट्रेंड्स बन चुके हैं। इन सभी का अलग-अलग मतलब हैं और ऐसे कई नए शब्द ट्रैवल डिक्शनरी में जुड़ चुके हैं। चलिए आपको Gen Z के इन ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं।
Gen Z के इन 5 ट्रैवल ट्रेंड्स के बारे में जानें
1. मिरर ट्रिपिंग क्या है
Gen Z का नया ट्रैवल ट्रेंड है मिरर ट्रिपिंग, जिसमें लोग अपनी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल केे हिसाब से ट्रिप प्लान करते हैं। मिरर ट्रिपिंग को एक ऐसे ट्रैवल कॉन्सेप्ट के रूप में समझ सकते हैं, जिसमें सफर का मकसद सिर्फ नई जगहों को घूमना या खूबसूरत तस्वीरें लेना नहीं, बल्कि खुद को समझना और अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। आप रोजाना की भागदौड़ के कारण खुद को समय नहीं दे पाते हैं, जो इस ट्रिप में दे सकेंगे।
2. रूम रॉटिंग भी है नया
रूम रॉटिंग एक ऐसा ट्रेंड है, जिसमें लोग अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में बिताना पसंद करते हैं। इसमें बिस्तर पर लेटे रहना, फिल्में या वेब सीरीज देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गेम खेलना या बस आराम करना शामिल हो सकता है। Gen Z के बीच इस्तेमाल होने वाला यह टर्म अक्सर लगातार व्यस्त रहने और हर समय प्रोडक्टिव दिखने के दबाव से ब्रेक लेने के लिए है। इसमें लोग अपने काम से ब्रेक लेकर किसी सुकून भरी जगह पर जाकर आराम करते हैं।
3. ड्राय ट्रिपिंग का मतलब क्या है
ड्राय ट्रिपिंग Gen Z का ऐसा ट्रैवल ट्रेंड है, जिसमें लोग बार, क्लब और लगातार पार्टियों वाली छुट्टियों की जगह सुकूनभरे और आरामदायक ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं। इस ट्रिप में शोर-शराबे से दूर, भागदौड़ की जगह शांत माहौल, आराम करने के लिए लोग जाते हैं।
4. माइक्रो-केशन क्या ट्रेंड है
माइक्रो-केशन प्लान करते हुए लंबी छुट्टियां नहीं लेनी पड़ती हैं बल्कि 24 या फिर 48 घंटे की छोटी सी ट्रिप प्लान की जाती है। यह ट्रैवल का ऐसा तरीका है, जिसमें लोग लंबी छुट्टियों का इंतजार करने के बजाय एक या दो दिन के लिए घूमने निकल जाते हैं। इसका मकसद कम समय और बजट में डेली रूटीन से ब्रेक लेना है और नई जगह को एक्सप्लोर करना है। जैसे लोग वीकेंड पर प्लान बना लेते हैं, उसे माइक्रो केशन कहा जाता है।
5. व्हाय-केशन के बारे में भी जानें
Gen Z का एक नया ट्रैवल ट्रेंड है व्हाय-केशन, जिसमें लोग किसी खास जगह को देखकर ट्रिप प्लान नहीं करते हैं। इसमें लोग सिर्फ घूमने-फिरने के बजाय यह तय करते हैं कि वे यात्रा क्यों करना चाहते हैं और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। इसका मतलब होता है कि आप फूड कल्चर एन्जॉय करना चाहते हैं या फिर बीच पर जाना है या पहाड़ों पर घूमना है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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