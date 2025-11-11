भक्ति, आस्था और इतिहास का संगम, जरूर जाएं वाराणसी के इन मंदिरों में!

Must visit temples in Varanasi: वाराणसी, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित नगरों में से एक है। गंगा नदी के तट पर बसा यह शहर भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। यहां के मंदिरों की धार्मिक महिमा और ऐतिहासिक महत्त्व इसे आस्था और संस्कृति का संगम बनाते हैं। कहा जाता है कि वाराणसी में दर्शन करने मात्र से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां हर मंदिर की अपनी अनोखी कहानी, वास्तुकला और मान्यता है। काशी विश्वनाथ से लेकर संकट मोचन हनुमान मंदिर तक, हर देवस्थान श्रद्धा और शांति का प्रतीक है। जो भी यात्री वाराणसी आता है, उसके लिए इन मंदिरों का भ्रमण एक अद्भुत और आत्मिक अनुभव बन जाता है।