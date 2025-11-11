Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राFrom Kashi Vishwanath to Sankat Mochan Explore the Famous Temples of Varanasi
भक्ति, आस्था और इतिहास का संगम, जरूर जाएं वाराणसी के इन मंदिरों में!

भक्ति, आस्था और इतिहास का संगम, जरूर जाएं वाराणसी के इन मंदिरों में!

संक्षेप: वाराणसी के मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं। हर मंदिर में भक्ति, इतिहास और परंपरा की झलक मिलती है।

Tue, 11 Nov 2025 01:03 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Must visit temples in Varanasi: वाराणसी, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित नगरों में से एक है। गंगा नदी के तट पर बसा यह शहर भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। यहां के मंदिरों की धार्मिक महिमा और ऐतिहासिक महत्त्व इसे आस्था और संस्कृति का संगम बनाते हैं। कहा जाता है कि वाराणसी में दर्शन करने मात्र से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां हर मंदिर की अपनी अनोखी कहानी, वास्तुकला और मान्यता है। काशी विश्वनाथ से लेकर संकट मोचन हनुमान मंदिर तक, हर देवस्थान श्रद्धा और शांति का प्रतीक है। जो भी यात्री वाराणसी आता है, उसके लिए इन मंदिरों का भ्रमण एक अद्भुत और आत्मिक अनुभव बन जाता है।

वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय मंदिर

  • काशी विश्वनाथ मंदिर – भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका स्वर्ण शिखर और दिव्य वातावरण हर श्रद्धालु को आकर्षित करता है।
  • संकट मोचन हनुमान मंदिर – संत तुलसीदास द्वारा स्थापित यह मंदिर भक्तों की सभी बाधाएं दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। मंगलवार और शनिवार को यहां भक्तों की भारी भीड़ रहती है।
  • दुर्गा कुंड मंदिर – माता दुर्गा को समर्पित यह लाल रंग का मंदिर अपने पास बने कुंड और बंदरों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है।
  • अन्नपूर्णा देवी मंदिर – काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित यह मंदिर देवी अन्नपूर्णा को समर्पित है। माना जाता है कि इनके दर्शन से जीवन में अन्न की कभी कमी नहीं होती।

  • तुलसी मानस मंदिर – यही वह स्थान है जहां गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। मंदिर की दीवारों पर इसके सुंदर दोहे अंकित हैं।
  • नया विश्वनाथ (बिरला मंदिर) – बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) परिसर में स्थित यह मंदिर संगमरमर से निर्मित है और पुराने विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति के रूप में जाना जाता है।
  • भारत माता मंदिर – यह मंदिर देवी-देवताओं को नहीं, बल्कि भारत माता को समर्पित है। यहां संगमरमर से बनी देश का नक्शा दर्शाने वाली प्रतिमा स्थापित है जो एकता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है।

