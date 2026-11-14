मनाली-शिमला छोड़िए, इस सर्दी ट्रेन से घूम आएं बर्फ से ढकी ये 5 जगहें
सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ देखने के लिए हर बार मनाली या शिमला जाना जरूरी नहीं है। भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां ट्रेन और फिर सड़क के रास्ते पहुंच सकते हैं।
सर्दियों में घूमने का प्लान बनाते समय ज्यादातर लोगों के दिमाग में मनाली, शिमला और औली जैसी जगहों के नाम आते हैं। लेकिन अगर आप इस बार कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां सर्दियों में बर्फबारी का मजा ले सकते हैं। खास बात यह है कि इन जगहों तक पहुंचने के लिए आपको पूरी दूरी फ्लाइट से तय करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेन से इनके पास के रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं और फिर आगे का सफर सड़क से पूरा कर सकते हैं। हिमाचल के शांत गांवों से लेकर उत्तराखंड के बर्फीले जंगलों तक, ये जगहें सर्दियों की छुट्टियों को खास बना सकती हैं।
- बर्फ से ढके गांव देखना है तो कल्पा जाएं
अगर आप मनाली जैसी भीड़ से दूर किसी शांत जगह पर बर्फबारी देखना चाहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश का कल्पा अच्छा ऑप्शन है। किन्नौर में बसा यह छोटा सा गांव बर्फ से ढके पहाड़ों, लकड़ी के खूबसूरत घरों और सेब के बागों के लिए जाना जाता है। यहां से किन्नर कैलाश पर्वत का शानदार नजारा दिखता है। जनवरी और फरवरी में यहां बर्फ देखने के मौके मिल सकते हैं। पहुंचने के लिए पहले कालका या चंडीगढ़ तक ट्रेन लें। इसके बाद शिमला होते हुए सड़क से कल्पा जा सकते हैं।
- पंचाचूली पहाड़ों के बीच बिताएं सर्दियां
उत्तराखंड का मुनस्यारी उन लोगों के लिए शानदार जगह है, जो पहाड़ों के बीच शांति से छुट्टियां बिताना चाहते हैं। यहां से पंचाचूली की बर्फ से ढकी चोटियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। सर्दियों में यहां के पहाड़ी रास्ते और छोटे-छोटे गांव बेहद सुंदर लगते हैं। जनवरी और फरवरी में बर्फबारी देखने के मौके मिल सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए दिल्ली से काठगोदाम या हल्द्वानी तक ट्रेन लें। इसके बाद बस या टैक्सी से मुनस्यारी पहुंच सकते हैं।
- बर्फ से ढके जंगलों में घूमने का मजा लें
उत्तराखंड के चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सर्दियों में यहां के हरे मैदान, ऊंचे पेड़ और आसपास के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक सकते हैं। यहां से तुंगनाथ जाने वाला रास्ता भी काफी खूबसूरत है, लेकिन बर्फबारी के दौरान इस रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है। जनवरी और फरवरी में यहां बर्फ मिलने की संभावना रहती है। चोपता जाने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश तक ट्रेन लें। फिर रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ होते हुए सड़क से यहां पहुंच सकते हैं।
- कंचनजंगा का शानदार नजारा देखना है तो जाएं संदकफू
अगर आपको पहाड़ों पर घूमने के साथ ट्रेकिंग का भी शौक है, तो पश्चिम बंगाल का संदकफू अच्छा ऑप्शन है। यहां से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का शानदार नजारा दिखाई देता है। यहां के पहाड़ों की बनावट को स्लीपिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। यहां पहुंचने के लिए पहले न्यू जलपाईगुड़ी तक ट्रेन लें। फिर मानेभंजन पहुंचकर स्थानीय चार पहिया गाड़ी या गाइड के साथ ट्रेकिंग के जरिए संदकफू जा सकते हैं।
- बर्फबारी देखने के लिए जाएं पटनीटॉप
जम्मू-कश्मीर का पटनीटॉप सर्दियों में घूमने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहां चारों तरफ देवदार के घने पेड़ और दूर तक फैले पहाड़ देखने को मिलते हैं। सर्दियों में यहां बर्फबारी का मजा ले सकते हैं। पटनीटॉप के पास मौजूद नत्थाटॉप ऊंचाई पर है, इसलिए वहां बर्फ मिलने के चांसेस भी रहते हैं। यहां जाने के लिए जम्मू तवी तक ट्रेन लें और फिर सड़क से करीब 110 किलोमीटर का सफर तय करके पटनीटॉप पहुंचें। जनवरी और फरवरी में यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं।
ट्रैवल टिप: इन सभी जगहों पर बर्फबारी देखने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती। मौसम के हिसाब से बर्फ कम या ज्यादा हो सकती है। इसलिए टिकट बुक करने से पहले मौसम का हाल जरूर देख लें। पहाड़ों पर ज्यादा बर्फ गिरने से सड़कें बंद हो सकती हैं और गाड़ियों की आवाजाही रुक सकती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें