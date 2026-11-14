मनाली-शिमला छोड़िए, इस सर्दी ट्रेन से घूम आएं बर्फ से ढकी ये 5 जगहें

सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ देखने के लिए हर बार मनाली या शिमला जाना जरूरी नहीं है। भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां ट्रेन और फिर सड़क के रास्ते पहुंच सकते हैं।

सर्दियों में घूमने का प्लान बनाते समय ज्यादातर लोगों के दिमाग में मनाली, शिमला और औली जैसी जगहों के नाम आते हैं। लेकिन अगर आप इस बार कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां सर्दियों में बर्फबारी का मजा ले सकते हैं। खास बात यह है कि इन जगहों तक पहुंचने के लिए आपको पूरी दूरी फ्लाइट से तय करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेन से इनके पास के रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं और फिर आगे का सफर सड़क से पूरा कर सकते हैं। हिमाचल के शांत गांवों से लेकर उत्तराखंड के बर्फीले जंगलों तक, ये जगहें सर्दियों की छुट्टियों को खास बना सकती हैं।

बर्फ से ढके गांव देखना है तो कल्पा जाएं अगर आप मनाली जैसी भीड़ से दूर किसी शांत जगह पर बर्फबारी देखना चाहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश का कल्पा अच्छा ऑप्शन है। किन्नौर में बसा यह छोटा सा गांव बर्फ से ढके पहाड़ों, लकड़ी के खूबसूरत घरों और सेब के बागों के लिए जाना जाता है। यहां से किन्नर कैलाश पर्वत का शानदार नजारा दिखता है। जनवरी और फरवरी में यहां बर्फ देखने के मौके मिल सकते हैं। पहुंचने के लिए पहले कालका या चंडीगढ़ तक ट्रेन लें। इसके बाद शिमला होते हुए सड़क से कल्पा जा सकते हैं।

पंचाचूली पहाड़ों के बीच बिताएं सर्दियां उत्तराखंड का मुनस्यारी उन लोगों के लिए शानदार जगह है, जो पहाड़ों के बीच शांति से छुट्टियां बिताना चाहते हैं। यहां से पंचाचूली की बर्फ से ढकी चोटियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। सर्दियों में यहां के पहाड़ी रास्ते और छोटे-छोटे गांव बेहद सुंदर लगते हैं। जनवरी और फरवरी में बर्फबारी देखने के मौके मिल सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए दिल्ली से काठगोदाम या हल्द्वानी तक ट्रेन लें। इसके बाद बस या टैक्सी से मुनस्यारी पहुंच सकते हैं।

बर्फ से ढके जंगलों में घूमने का मजा लें उत्तराखंड के चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सर्दियों में यहां के हरे मैदान, ऊंचे पेड़ और आसपास के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक सकते हैं। यहां से तुंगनाथ जाने वाला रास्ता भी काफी खूबसूरत है, लेकिन बर्फबारी के दौरान इस रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है। जनवरी और फरवरी में यहां बर्फ मिलने की संभावना रहती है। चोपता जाने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश तक ट्रेन लें। फिर रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ होते हुए सड़क से यहां पहुंच सकते हैं।

कंचनजंगा का शानदार नजारा देखना है तो जाएं संदकफू अगर आपको पहाड़ों पर घूमने के साथ ट्रेकिंग का भी शौक है, तो पश्चिम बंगाल का संदकफू अच्छा ऑप्शन है। यहां से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का शानदार नजारा दिखाई देता है। यहां के पहाड़ों की बनावट को स्लीपिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। यहां पहुंचने के लिए पहले न्यू जलपाईगुड़ी तक ट्रेन लें। फिर मानेभंजन पहुंचकर स्थानीय चार पहिया गाड़ी या गाइड के साथ ट्रेकिंग के जरिए संदकफू जा सकते हैं।

बर्फबारी देखने के लिए जाएं पटनीटॉप जम्मू-कश्मीर का पटनीटॉप सर्दियों में घूमने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहां चारों तरफ देवदार के घने पेड़ और दूर तक फैले पहाड़ देखने को मिलते हैं। सर्दियों में यहां बर्फबारी का मजा ले सकते हैं। पटनीटॉप के पास मौजूद नत्थाटॉप ऊंचाई पर है, इसलिए वहां बर्फ मिलने के चांसेस भी रहते हैं। यहां जाने के लिए जम्मू तवी तक ट्रेन लें और फिर सड़क से करीब 110 किलोमीटर का सफर तय करके पटनीटॉप पहुंचें। जनवरी और फरवरी में यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं।