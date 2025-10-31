Hindustan Hindi News
हिमाचल से गोवा तक, सर्दियों की यात्रा के लिए भारत के टॉप 5 डेस्टिनेशंस

संक्षेप: Winter Travel: भारत की सर्दियां यात्रा के लिए जादुई होती हैं। अगर आप भी सर्दियों की छुट्टियों में ठंड का मजा लेते हुए नई जगहों की खोज करना चाहते हैं तो भारत के ये पांच राज्य आपकी यात्रा सूची में जरूर शामिल होने चाहिए।

Fri, 31 Oct 2025 11:04 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Winter destinations in India: भारत एक ऐसा देश है जहां हर मौसम अपनी अलग कहानी बयां करता है। लेकिन सर्दियों का मौसम यात्राओं के लिए सबसे खास माना जाता है। इस मौसम में कुछ राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीले नजारों और सांस्कृतिक रंगों से यात्रियों को खास अनुभव देते हैं। हिमाचल की बर्फ से लेकर गोवा की बीच पार्टी तक, हर राज्य अपने अनोखे अनुभव देता है। अगर आप सर्दियों में घूमने की योजना बना रहे हैं तो इन पांच राज्यों को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं।

1. हिमाचल प्रदेश – बर्फ और शांति का संगम

सर्दियों में हिमाचल की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती हैं। मनाली, शिमला, कसोल और धर्मशाला जैसे स्थानों पर बर्फबारी का मजा लेते हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग और ट्रेकिंग का आनंद लिया जा सकता है।

2. राजस्थान – रंग, रॉयल्टी और रेगिस्तान की गर्माहट

जहां बाकी जगह ठंड बढ़ती है, वहीं राजस्थान की सर्दियां घूमने के लिए सबसे परफेक्ट मानी जाती हैं। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर में किलों, हवेलियों और रेगिस्तानी सफारी का आनंद लिया जा सकता है।

3. उत्तराखंड – प्रकृति और अध्यात्म का संगम

ऋषिकेश, औली और नैनीताल जैसे स्थान सर्दियों में बर्फीली वादियों और आध्यात्मिक शांति के लिए मशहूर हैं। औली में स्कीइंग और ट्रेकिंग का अनुभव इसे सर्दियों की यात्रा के लिए सबसे खास बनाता है।

4. गोवा – विंटर पार्टी सीजन का हॉट डेस्टिनेशन

सर्दियों में गोवा का मौसम सुखद और मस्तीभरा होता है। दिसंबर में सनबर्न फेस्टिवल, बीच पार्टियां और वाटर स्पोर्ट्स इसे विंटर वेकेशन का बेस्ट स्पॉट बना देते हैं।

5. सिक्किम – सर्दियों की वादियों में शांति और सौंदर्य

गंगटोक और लाचुंग जैसे स्थान बर्फीली चोटियों और शांत वातावरण के लिए मशहूर हैं। यहां के मठ और झीलें सर्दियों में बेहद मनमोहक दिखते हैं जो हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

