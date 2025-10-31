नेपाल-श्रीलंका नहीं, 30,000 रुपए के बजट में कर आएं इस सुंदर देश की ट्रिप, यादगार रहेगी!
संक्षेप: अगर आप सोचते हैं कि विदेश घूमने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो अब ये सोच बदलने का समय है। क्योंकि सिर्फ 30,000 रुपये में भी आप एक शानदार इंटरनेशनल ट्रिप का मजा ले सकते हैं।
अक्सर लोगों को लगता है कि फॉरेन ट्रिप बहुत महंगी होती है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि विदेश घूमने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो अब ये सोच बदलने का समय है। क्योंकि सिर्फ 30,000 रुपये में भी आप एक शानदार इंटरनेशनल ट्रिप का मजा ले सकते हैं। जी हां, भारत से कुछ ही घंटे की दूरी पर मौजूद एक खूबसूरत देश- 'ओमान (Oman)', जहां आप समुद्र की गहराइयों से लेकर रेगिस्तान की सुनहरी रेत तक, सब कुछ एक ही सफर में देख सकते हैं। यह देश ना केवल सुंदर है, बल्कि बेहद सस्ता और इंडियन टूरिस्ट के लिए काफी कंफर्टेबल भी है। यहां की फ्लाइट्स भी इतनी किफायती हैं कि कभी-कभी मात्र 4200 रुपये में टिकट मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं ओमान देश के ट्रैवल से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें -
ओमान- एक देश, कई अनुभव
ओमान को 'अरब की छिपी हुई खूबसूरती' कहा जाता है। यह देश अपनी विविधता के लिए मशहूर है। यहां आपको नीले समुद्र, ऊंचे पहाड़, रेगिस्तानी सफारी और पारंपरिक अरब संस्कृति, सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। मस्कट (Muscat) ओमान की राजधानी है और यह शहर अपने शांत समुद्री तटों, पारंपरिक बाजारों और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही ये देश काफी साफ-सुथरा है।
कम खर्च में लग्जरी फॉरेन ट्रिप
अगर आपका बजट 30,000 से 40,000 रुपए तक है, तो आप आसानी से ओमान में 4 से 5 दिन का शानदार वेकेशन मना सकते हैं। यहां रहने, खाने और घूमने का खर्च भारत की तुलना में बहुत कम है। लोकल होटलों में आरामदायक स्टे मिल जाता है और स्वादिष्ट अरब खाना आपके बजट में आसानी से मिल जाता है।
ओमान में क्या-क्या है खास?
ओमान का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहां का क्रिस्टल क्लियर पानी, जहां आप पानी के नीचे की दुनिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहां स्कूबा डाइविंग और डॉल्फिन वॉचिंग जैसी एक्टिविटीज बहुत पॉपुलर हैं। अगर आपको रोमांच पसंद है तो डेजर्ट सफारी और ऊंट की सवारी आपके ट्रिप को और यादगार बना देंगी। वहीं, जबल शम्स जैसे पहाड़ और वहिबा सैंड्स का रेगिस्तान इस देश की नेचुरल ब्यूटी को और बढ़ाते हैं।
ओमान का वीजा मिलना है आसान
ओमान जाने के लिए वीजा मिलना बहुत आसान है। सिर्फ 3-4 दिनों में ऑनलाइन वीजा आसानी से मिल जाता है। भारत से ओमान की फ्लाइट दूरी करीब तीन घंटे की है, यानी अगर आप सुबह निकलेंगे तो दोपहर तक किसी दूसरे देश में छुट्टियां मनाने पहुंच जाएंगे।
जाने का सही समय
अगर आप ओमान की सैर का प्लान बना रहे हैं तो अक्टूबर से अप्रैल का समय सबसे बढ़िया रहता है। इस मौसम में यहां का टेंपरेचर बहुत नॉर्मल होता है, जिससे यहां का मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। इस मौसम में आप आसानी से हर जगह घूम सकते हैं। सिर्फ कुछ ही पैसों में अगर आप विदेश की सैर, समुद्र की लहरों और रेगिस्तान की ठंडी रातों का अनुभव लेना चाहते हैं, तो ओमान आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यह ट्रिप ना केवल बजट-फ्रेंडली है बल्कि आपको जिंदगी भर की यादें भी दे जाएगी।
(All Images Credit: Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।