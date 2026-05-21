सफर में बार-बार पेशाब आए लेकिन टॉयलेट ना मिले तो क्या करें? ये 1 ट्रिक इमरजेंसी में आएगी काम!
Travel Tips: सफर के दौरान अगर बार-बार पेशाब आए और आसपास टॉयलेट भी ना मिले, तो काफी परेशानी हो सकती है। ऐसे में एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट की बताई ये ट्रिक इमरजेंसी सिचुएशन में आपके बड़े काम आ सकती है।
लंबे सफर के दौरान बार-बार टॉयलेट जाने की जरूरत कई लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। बस, ट्रेन या कार से ट्रैवल करते समय बार-बार रुकना ना सिर्फ थकान बढ़ाता है, बल्कि कई बार इंफेक्शन का डर भी बना रहता है। ऐसे में एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट योगिनी शा ने एक बेहद आसान तरीका बताया है, जिसे लोग ट्रैवल के दौरान अपना सकते हैं। खास बात यह है कि इस उपाय के लिए किसी मेडिसिन या किसी खास चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इस उपाय को सिर्फ दो स्केच पेन की मदद से कर सकते हैं। अगर आपको भी ट्रैवल के समय बार-बार यूरिन जाने की समस्या रहती है, तो ये सिंपल ट्रिक आपको नोट कर लेनी चाहिए।
योगिनी शा ने बताया आसान एक्यूप्रेशर उपाय
एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के अनुसार, अगर ट्रैवल के दौरान बार-बार टॉयलेट जाने की परेशानी होती है, तो आप एक आसान तरीका अपना सकते हैं। इसके लिए आपके पास ब्लैक और येलो रंग का स्केच पेन होना चाहिए। सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड की हथेली को देखें और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के नीचे वाले हिस्से पर ध्यान दें। अब इस जगह पर येलो स्केच पेन से एक छोटा गोला बनाएं। इसके बाद उसी गोले की आउटलाइन ब्लैक स्केच पेन से करें। यह तरीका एक्यूप्रेशर पॉइंट से जुड़ा हुआ माना जाता है। उनका दावा है कि इससे बार-बार टॉयलेट जाने की परेशानी में राहत मिल सकती है। कई लोग इसे ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल करते हैं ताकि सफर बीच में बार-बार न रुकना पड़े।
घर में भी कर सकते हैं यह उपाय
योगिनी शा ने यह भी बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को घर में रहते हुए भी बार-बार यूरिन जाने की आदत है, तो वह इस उपाय को ट्राई कर सकता है। इसे करने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह बेहद आसान तरीका है। हालांकि, अगर परेशानी लंबे समय तक बनी रहती है या दर्द, जलन और तेज इंफेक्शन जैसी समस्या महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है।
ट्रैवल के दौरान इन बातों का भी रखें ध्यान
इस ट्रिक के साथ-साथ सफर में साफ-सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है। लंबे समय तक यूरिन रोक कर रखने से कई बार इंफेक्शन की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें। ट्रैवल के दौरान पर्याप्त पानी पिएं, लेकिन जरूरत से ज्यादा कैफीन या कोल्ड ड्रिंक्स लेने से बचें। इससे बार-बार यूरिन आने की समस्या बढ़ सकती है।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
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