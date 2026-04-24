गोवा भूल जाएंगे! साफ-सुथरे Beaches देखने हैं तो सस्ते रेट में कर लें इन शहरों की करें ट्रिप प्लान
Best beaches in India for family: समुंदर को करीब से देखना है और बीच पर वो शांति और सुकून चाहते हैं तो गोवा भूल जाएं। साउथ से लेकर वेस्ट के इन सुंदर बीच की सैर करें। जहां पर आपको गोवा से भी ज्यादा मजा आएगा।
बीच देखने का ख्याल दिल में आता है तो सबसे पहला नाम गोवा का आता है। लेकिन गोवा जाने का बजट नहीं या फिर फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहे तो समुंदर के सुंदर बीच देखने के लिए साउथ के इन शहरों की सैर कर सकते हैं। जहां साफ-सुथरे सुंदर बीच आपको गोवा के फेमस बीच से भी ज्यादा अच्छी वाइब्स देंगे कि आप गोवा भूल ही जाएंगे। जान लें कहां बने हैं ये बीच....
कापू बीच
कापू बीच कर्नाटक के उडूपी में बना है। साफ-सुथरा, शांत, सुंदर बीच जहां पर आप रिलैक्स कर सकते हैं। नेचर के नजारे और समुंदर का किनारा आपको इस बीच से लौटने ही नहीं देगा। सबसे खास बात अगर आपको इस बीच का पूरा व्यू लेना है तो यहां पर बने लाइट हाउस पर चढ़ें। जहां से बीच का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा।
ओम बीच
आध्यात्म और नेचर के सुंदर नजारों का संगम है ओम बीच। इस बीच का नाम इसके शेप के ऊपर पड़ा। ऊं के आकार का बना होने की वजह से इसे ओम बीच बोला जाता है। कर्नाटक के गोकर्ण में बना ये बीच योगा प्रैक्टिस करने वालों के बीच काफी फेमस है। यहां पर आपको समुंदर किनारे स्टे भी मिल जाएगा।
अलीबाग बीच
मुंबई और पुणे रहने वाले लोगों के बीच ये जगह काफी फेमस है। यहां पर आपको भीड़भाड़, कैफे, होटल्स, रिजॉर्ट्स सबकुछ मिलेंगे। तो अगर आप समुंदर किनारे सैर करना चाहते हैं तो अलीबाग बीच बेस्ट ऑप्शन होगा।
काशिद
अलीबाग के 50 किमी दूर कोंकण एरिया में समुंदर का किनारा है काशिद। अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश में हैं तो बीच परफेक्ट है। साफ सुथरे बीच के साथ यहां पर समुंदर में नहाने का अलग मजा है। यहीं नहीं बीच के अलावा यहां पर और भी कई टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। नवाब पैलेस, वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी मस्ट विजिट प्लेसेज हैं।
सोमनाथ बीच
धार्मिक यात्रा पर हैं तो इस बीच को बिल्कुल ना मिस करें। वैसे तो गुजरात में सोमनाथ की ट्रिप लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए करते हैं। लेकिन यहां पर बना सोमनाथ बीच भी मस्ट विजिट प्लेस है। जहां पर समुंदर का साफ पानी तेज उफान मारता हुआ दिखता है। समुंदर का अलग ही रूप यहां देखने को मिलता है। ठंडी हवा आपकी सारी गर्मी को खत्म कर देगी। तो शिवभक्त हैं तो एक बार इस बीच को देखें बगैर ना लौटें।
द्वारका बीच
गुजरात में समुंदर के किनारे देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं में से एक है द्वारका बीच। द्वारिकाधीश दर्शन के लिए जा रहे तो इस बीच की सैर जरूर करें और अगर आपको ट्रैवल से मन नहीं घबाता को थोड़ी दूर पर बने आईलैंड की ट्रिप करें। जहां पर आपको कोरल रीफ्स और डॉलफिंस भी नजर आ जाएंगे। तो अगर आपका प्लान गोवा जाने का नहीं है लेकिन समुंदर को करीब से देखना चाहते हैं तो इन Beaches को देखना बिल्कुल ना मिस करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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