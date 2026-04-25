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7 देश में राजा-महाराजा वाली ट्रिप कर सकते हैं प्लान, टूरिस्ट बेफिक्र होकर खर्च करते हैं रुपया

Apr 25, 2026 03:48 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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7 Cheapest Countries For India: विदेश यात्रा पर जाने का प्लान है तो इन 7 देशों की ट्रिप करें। यहां पर भारतीय रुपये की कीमत ज्यादा है और आप आराम से अपने बजट में लक्जरी वाली फीलिंग लेकर घूम सकते हैं। देख लें लिस्ट….

7 देश में राजा-महाराजा वाली ट्रिप कर सकते हैं प्लान, टूरिस्ट बेफिक्र होकर खर्च करते हैं रुपया

विदेश घूमने का मन है तो सबसे पहले बजट देखना होता है। अब दूसरे देश की करेंसी की कीमत अगर रुपये से ज्यादा हुई तो आपका बजट भी काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में विदेश ट्रिप कई बार सपना ही लगने लगती है। लेकिन काफी सारे देश ऐसे हैं जहां की करेंसी रुपये से सस्ती है और आपको कम रुपये खर्च करने के बाद भी वहां पर ढेर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। सबसे खास बात कि ये कंट्रीज इंडियन टूरिस्ट के बीच काफी फेमस हैं और काफी सारे भारतीय हर साल घूमने के लिए जाते हैं। तो अगर आपको भी विदेश घूमने का मन है भारतीय रुपये में राजा बनकर यहां की ट्रिप प्लान कर लें।

वियतनाम

वियतनाम की ट्रिप इंडियंस के लिए परफेक्ट है। खासतौर पर काफी सारे लोग गर्मियों की छुट्टियों में इस देश की ट्रैवल प्लान करते हैं। इस देश की करेंसी इंडिया के रुपये के मुकाबले काफी कम होती है। एक हजार रुपये में वियतनामी डांग की कीमत होगी 284,096। तो आपकी ट्रिप भारतीय रुपये के हिसाब से बजट में होगी।

इंडोनेशिया

इंडोनेशिया की ट्रिप भी इंडियन के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहां की ट्रिप पर्सन 50 से 70 हजार का खर्च में पूरी हो सकती है। जिसमे बाली, कमोडो आईलैंड और जकार्ता शामिल होंगे। भारत का 1 हजार रुपये इंडोनेशिया की करेंसी में करीब 1,83,411 होगा।

आईसलैंड

इंडियन टूरिस्ट के लिए ये जगह भी बजट में होती है। जहां की क्रोना करेंसी भारतीय रुपये के मुकाबले सस्ती होती है और आपकी ट्रिप आराम से पूरी हो जाएगी।

पैराग्वे

साउथ अमेरिका के इस देश में ट्रैवल करना भी बजट में हो सकता है। यहां की करेंसी इंडिया के मुकाबले सस्ती है। इंडिया का एक रुपया लगभल 70 पैराग्वेयन गुआरानी के बराबर होता है। यहां पर रहने, खाने और ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होगा। लेकिन चूंकि ये देश इंडिया से दूर है इसलिए फ्लाइट का खर्च ही ज्यादा होता है।

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श्रीलंका

पड़ोसी देश श्रीलंका की यात्रा भी यादगार फॉरेन ट्रिप बन सकती है। इस कंट्री में आप आराम से रुपये खर्च कर लक्जरी ट्रिप कर सकते हैं। श्रीलंकन रुपये की कीमत भारतीय रुपये मुकाबले चार गुना कम है।

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कंबोडिया

कंबोडिया भी एक बजट कंट्री है। जहां पर एक इंडियन रुपये की कीमत 48 कंबोडियन रियाल के बराबर होती है। इस देश की ट्रिप आराम से 50 हजार से 75 हजार में पूरी की जा सकती है।

तो अगर आपका सपना फॉरेन ट्रिप का है तो इन बजट वाली कंट्रीज में जाने का प्लान कर सकते हैं।

फॉरेन ट्रिप की खास टिप्स

वैसे तो किसी देश की ट्रिप प्लान के वक्त करेंसी का प्राइज चेक किया जाता है। लेकिन ज्यादा खर्च रहने, खाने से ज्यादा फ्लाइट का होता है। जिसकी कीमत कई बार काफी ज्यादा होती है। इसलिए जब भी ट्रिप प्लान करना हो तो टिकट करीब 2-3 महीना पहले ही बुक करें। जिससे कि ट्रिप का बजट ज्यादा ना हो जाए।

Aparajita

लेखक के बारे में

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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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