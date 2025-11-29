Hindustan Hindi News
महाराष्ट्र की थाली में दौरा: स्ट्रीट फूड से लेकर पारंपरिक व्यंजनों तक

संक्षेप:

महाराष्ट्र का फूड टूरिज्म अपने विविध स्वादों, पारंपरिक व्यंजनों और अनोखी क्षेत्रीय रसोई के कारण बेहद खास है। मुंबई के स्ट्रीट फूड से लेकर कोकण के सीफूड तक, हर जगह का स्वाद यात्रियों को नया अनुभव देता है।

Sat, 29 Nov 2025 03:57 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारत के सबसे विविध और समृद्ध राज्यों में से एक महाराष्ट्र ना सिर्फ अपने इतिहास, पर्यटन और संस्कृति के लिए मशहूर है बल्कि अपने अनोखे और ताजे स्वादों के कारण भी यात्रियों को खूब आकर्षित करता है। महाराष्ट्र का फूड टूरिज्म अपने आप में एक अलग ही अनुभव है जहां हर जिले और हर शहर की थाली में आपको अलग स्वाद, अलग मसाले और अलग परंपराएं मिलती हैं। मुंबई की चटपटी स्ट्रीट फूड संस्कृति, पुणे की पारंपरिक महाराष्ट्रीयन डिशेज, कोकण की सीफूड परंपरा, कोल्हापुर की तीखी लाल मसालों वाली थालियां और नागपुर का जायकेदार विदर्भी खाना- हर फूड एक्सप्लोरर के लिए यह राज्य एक स्वादिष्ट स्वर्ग जैसा है।

1. मुंबई – स्ट्रीट फूड का बादशाह

मुंबई का खाना उसकी तेज रफ्तार लाइफस्टाइल को दर्शाता है। यहां का वड़ा पाव जिसे मुंबई का बर्गर कहा जाता है, हर किसी की पहली पसंद है। इसके साथ ही मिसल पाव, पाव भाजी, भेलपुरी, दहीपुरी, और मसाला पाव जैसे स्ट्रीट फूड पूरे देश में मशहूर हैं। मुंबई के चौपाटी, जुहू बीच, मोहम्मद अली रोड और एल्फिनस्टन रोड पर फूड वॉक पर्यटकों को असली मुंबई का स्वाद चखाते हैं। इसके अलावा, पुराने इरानी कैफे चाय, बन मस्का और एग भुर्जी के लिए जरूर जाने चाहिए।

2. पुणे – पारंपरिक और मॉडर्न फ्यूजन का मेल

पुणे शहर अपने महाराष्ट्रीयन नाश्ते, जैसे कांदा पोहा, मिसल पाव और थालीपीठ के लिए मशहूर है। यहां की पुरण पोली, घी के साथ परोसी जाने वाली मीठी रोटी, हर पर्यटक को जरूर पसंद आती है। इसके साथ ही पुणे का मॉडर्न कैफे कल्चर, खासतौर पर कोरेगांव पार्क विदेशी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है।

3. कोकण – सीफूड लवर्स के लिए स्वर्ग

कोकण ताजे समुद्री भोजन और नारियल-आधारित सॉस के लिए प्रसिद्ध है। यहां की मालवनी फिश करी, सोल कढ़ी, बॉम्बिल (बॉम्बे डक) फ्राई, कोमडी वडे और प्रॉन थाली बेहद लोकप्रिय हैं। समुद्र किनारे बने होमस्टे और बीचशैक पर्यटकों को पारंपरिक कोकणी थाली का अनुभव कराते हैं। साथ ही यहां मिलने वाली अंबोली और घावन रोटियां कोकण की अनोखी पहचान हैं।

4. कोल्हापुर – तीखे मसालों का असली स्वाद

कोल्हापुर अपने मसालेदार और स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर है। यहां के कोल्हापुरी मिसल का तीखापन पूरे महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। इसके अलावा तांबडा रस्सा (लाल, मसालेदार ग्रेवी) और पांढरा रस्सा (माइल्ड, क्रीमी ग्रेवी) मटन प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान हैं। कोल्हापुर का लाल मसाला दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है जो इसके खाने की पहचान है।

5. नागपुर – विदर्भ की अलग पहचान

नागपुर में सबसे प्रसिद्ध साओजी करी है- यह एक बेहद तीखी और गाढ़ी नॉन-वेज ग्रेवी होती है जिसे पारंपरिक तरीकों से तैयार किया जाता है। सुबह का तर्री पोहा, मसालेदार चने की रसदार ग्रेवी के साथ, नागपुर की पहचान है। साथ ही, नागपुर के संतरे की बर्फी, केक और आइसक्रीम पर्यटकों के लिए अवश्य-चखें व्यंजन हैं।

6. नाशिक – वाइन प्रेमियों के लिए परफेक्ट

नाशिक भारत की वाइन कैपिटल माना जाता है। यहां के बड़े-बड़े वाइनयार्ड टूर और वाइन चखने के सेशन फूड टूरिज्म का अहम हिस्सा हैं। वाइनयार्ड्स में मिलने वाला फार्म-टू-टेबल मेनू जिसमें ताजी सब्ज़ियां और पारंपरिक महाराष्ट्रीयन भोजन शामिल होता है, बेहद पसंद किया जाता है। यहां की द्राक्ष-आधारित मिठाइयां और देसी खाना इस क्षेत्र की खासियत है।

