Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बच्चों के साथ फ्लाइट ट्रैवल: ये खास फायदे जान लिए तो सफर हो जाएगा आसान

Feb 27, 2026 04:22 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बच्चों के साथ फ्लाइट में सफर करना डरावना लग सकता है, लेकिन अगर आपको एयरपोर्ट और एयरलाइंस की खास सुविधाओं की जानकारी हो, तो यही यात्रा आरामदायक और स्ट्रेस-फ्री बन सकती है।

बच्चों के साथ फ्लाइट ट्रैवल: ये खास फायदे जान लिए तो सफर हो जाएगा आसान

बच्चों के साथ पहली बार फ्लाइट में सफर करने का ख्याल आते ही ज्यादातर माता-पिता घबरा जाते हैं। मन में ढेरों सवाल होते हैं- क्या बच्चा फ्लाइट में रोएगा, सामान कैसे संभालेंगे, एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों में कैसे खड़े रहेंगे और रास्ते में बच्चे की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यही वजह है कि कई परिवार बच्चों के साथ हवाई यात्रा को मुश्किल और तनावपूर्ण मान लेते हैं।

लेकिन सच्चाई यह है कि एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स ने बच्चों के साथ सफर करने वाले परिवारों के लिए कई खास सुविधाएं दी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सही जानकारी होने पर ना सिर्फ आपकी यात्रा आसान हो सकती है, बल्कि आप और आपका बच्चा दोनों फ्लाइट का आनंद भी ले सकते हैं। इन सुविधाओं का फायदा उठाकर बच्चों के साथ ट्रैवल करना डर नहीं, बल्कि एक आरामदायक अनुभव बन सकता है।

ये भी पढ़ें:गोवा घूमने के बाद भी नहीं खाली होगी जेब, 40 हजार रुपये में हो जाएगी ट्रिप

Infant Ticket का फायदा

2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एयरलाइंस फ्री टिकट देती हैं। आपको सिर्फ टैक्स और मामूली शुल्क देना होता है। यह परिवारों के लिए बड़ी राहत है, खासकर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में।

Extra Baggage Allowance

बच्चों के साथ यात्रा में सामान ज्यादा होता है। इसी वजह से एयरलाइंस बेबी स्ट्रोलर, प्रैम, कार सीट जैसे सामान बिना अतिरिक्त शुल्क के ले जाने की सुविधा देती हैं।

Complimentary बेबी फूड

कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स में बेबी फूड और फॉर्मूला मिल्क की सुविधा दी जाती है। बस टिकट बुक करते समय स्पेशल मील रिक्वेस्ट डालना ना भूलें।

ये भी पढ़ें:गर्मी से पहले ठंड का मजा: मार्च में घूमने लायक बर्फीली जगहें

Bassinet Facility

लंबी फ्लाइट्स में 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेसिनेट सीट उपलब्ध होती है। यह बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के दी जाती है और बच्चे को आराम से सुलाने में मदद करती है।

Priority Check-in और Boarding

बच्चों के साथ सफर करने वाले परिवारों को प्रायोरिटी चेक-इन और बोर्डिंग मिलती है, जिससे लंबी लाइनों में खड़े होने की परेशानी नहीं होती।

Airport Buggy Service

ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर फ्री बगी (Buggy) सुविधा मिलती है, जिससे टर्मिनल के अंदर बच्चे के साथ घूमना आसान हो जाता है।

Family & Baby Care Washrooms

एयरपोर्ट्स पर अलग से बेबी केयर रूम, डायपर चेंजिंग स्टेशन और फैमिली वॉशरूम उपलब्ध होते हैं, जो माता-पिता के लिए बेहद मददगार होते हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में मिलेगा वृंदावन वाली होली का आनंद, इस मंदिर के उत्सव में हों शामिल!

In-flight Assistance

केबिन क्रू बच्चों के साथ यात्रा कर रहे पैरेंट्स की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं- चाहे दूध गर्म करना हो, बेसिनेट सेट करना हो या सीट बेल्ट में मदद।

माता-पिता के लिए जरूरी टिप: फ्लाइट बुक करते समय हमेशा बच्चे की उम्र सही भरें और स्पेशल रिक्वेस्ट पहले से डालें। इससे आपको ये सभी सुविधाएं बिना किसी परेशानी के मिल जाएंगी। इसके अलावा टिकट बुकिंग से पहले पूरी जानकारी ले लें क्योंकि हर एयरलाइन अलग सुविधा देती है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Travel Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।